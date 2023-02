La républicaine Nikki Haley annonce qu’elle est candidate à la présidence

Nikki Haley, l’ancienne gouverneure de Caroline du Sud et ambassadrice des Nations Unies, a annoncé mardi sa candidature à la présidence, devenant ainsi la première grande challenger de l’ancien président Donald Trump pour l’investiture républicaine de 2024.

L’annonce, livrée dans une vidéo, marque une volte-face pour l’ex-responsable du cabinet Trump, qui avait déclaré il y a deux ans qu’elle ne défierait pas son ancien patron pour la Maison Blanche en 2024.

Mais elle a changé d’avis ces derniers mois, citant entre autres les difficultés économiques du pays et la nécessité d’un “changement générationnel”.

“Vous devriez le savoir sur moi. Je ne supporte pas les intimidateurs. Et quand vous reculez, ça leur fait plus mal si vous portez des talons”, a déclaré Haley. “Je suis Nikki Haley et je suis candidate à la présidence.”

Haley, 51 ans, devrait lancer sa campagne avec un événement à Charleston, SC, mercredi.

Être excité! Le temps d’une nouvelle génération. Faisons ça ! 👊 🇺🇸 pic.twitter.com/BD5k4WY1CP —@NikkiHaley

Haley s’est régulièrement vantée de ses antécédents de défi aux attentes politiques, en disant: “Je n’ai jamais perdu une élection et je ne vais pas commencer maintenant.”

Si elle était élue, Haley serait la première femme présidente du pays et la première présidente américaine d’origine indienne.

En plus de combattre Trump, Haley cherche à défier l’histoire. Les femmes républicaines candidates à la présidence n’ont pas réussi à gagner du terrain lors des primaires, une liste qui comprend Elizabeth Dole (2000), Michele Bachmann (2012) et Carly Fiorina (2016).

De plus, des candidats de l’ancienne administration de Trump et d’ailleurs envisagent des candidatures présidentielles.

L’ancien vice-président Mike Pence et Mike Pompeo, à la fois secrétaire d’État et directeur de la CIA dans l’administration Trump, ont publié des livres et augmenté leurs apparitions ces derniers mois avant les décisions attendues sur l’opportunité de se présenter.

Le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, qui vient d’être réélu facilement en 2022, fait partie des gouverneurs passés et présents étroitement surveillés.

Le donateur républicain basé à New York, Eric Levine, a déclaré à l’Associated Press que Haley faisait partie des alternatives préférées de Trump.

“Je pense qu’en tant que femme de couleur et fille d’immigrants légaux d’Inde, elle ne donnerait aucune raison d’exister au Parti démocrate”, a déclaré Levine. “Je pense qu’elle est une candidate spectaculaire.”

Décision controversée sur le drapeau confédéré

Née Nimrata Nikki Randhawa en 1972 dans la Caroline du Sud rurale, elle a longtemps parlé d’une enfance dans laquelle elle sentait qu’elle ne s’intégrait pas. Elle a été élevée dans la foi sikhe avec une mère qui portait des saris traditionnels et un père vêtu d’un turban.

Nikki Haley est vue lors d’un événement de campagne le 22 juin 2010 à Columbia, SC Derrière Haley se trouvent son mari, Michael, au centre, et ses deux enfants. (Chris Keane/Getty Images)

Mariée à Michael Haley depuis 1996, l’ancienne comptable a battu le membre le plus ancien de la Maison de Caroline du Sud lors de sa première grande campagne politique. Après six ans à la législature, elle était considérée comme un long shot lorsqu’elle a monté sa campagne de gouverneur en 2010.

Le champ GOP était rempli de politiciens plus expérimentés, et parfois, elle a fait face à un racisme flagrant. Le sénateur de l’État de l’époque, Jake Knotts, est apparu dans un talk-show et a utilisé une insulte raciale en référence à Haley. Il s’est excusé, disant que c’était une blague.

Pourtant, Haley est devenue la première femme et personne de couleur élue gouverneur de Caroline du Sud – et la plus jeune dirigeante d’État du pays. Après avoir été réélue en 2014, son deuxième mandat a été marqué par la crise.

Elle a passé des semaines à assister aux funérailles de paroissiens noirs abattus par un suprématiste blanc autoproclamé dans une église de Charleston en 2015. Elle a fait pression et signé une loi pour retirer le drapeau confédéré du terrain de Statehouse, où il flottait depuis plus de 50 ans.

Au cours de la campagne présidentielle de 2016, Haley a déclaré qu’elle était “gênée” par la réticence du candidat de l’époque, Trump, à désavouer le KKK.

Mais peu de temps après que Trump ait remporté la présidence, elle a accepté de servir d’ambassadrice de la nouvelle administration aux Nations Unies, un poste au niveau du cabinet.

Recrue en politique internationale, Haley était un choix non conventionnel en tant qu’envoyée aux Nations Unies, où elle a aidé à diriger les efforts de l’administration pour combattre ce qu’elle prétendait être des actions anti-américaines et anti-israéliennes par l’organisme international, et à répondre aux tensions américaines avec ses alliés européens et avec l’Iran et la Corée du Nord.

Friction à la Maison Blanche

Au cours de son mandat, l’administration s’est également retirée du Conseil des droits de l’homme des Nations unies et de l’agence éducative et scientifique des Nations unies, pour avoir adopté des positions jugées hostiles à Israël.

Ni Haley ni le président Donald Trump n’ont donné de raison précise pour sa démission fin 2018.

Haley est montrée après avoir annoncé son départ en tant qu’ambassadrice des États-Unis auprès des Nations Unies, avec le président de l’époque, Donald Trump, à la Maison Blanche le 9 octobre 2018. (Evan Vucci/Associated Press)

Trump a déclaré qu’à l’époque, le départ était en préparation depuis environ six mois, une chronologie qui coïncidait avec une prise de bec très médiatisée entre Haley et la Maison Blanche, lorsqu’elle a suscité la colère du président pour avoir prévisualisé lors d’une apparition télévisée l’imposition prévue par l’administration. d’une nouvelle série de sanctions contre la Russie.

Lorsque les sanctions ne se sont jamais matérialisées, les responsables de la Maison Blanche ont déclaré que les plans avaient changé sans que Haley en soit informé, et le principal conseiller économique Larry Kudlow a suggéré que Haley était confus.

“Avec tout le respect que je vous dois, je ne suis pas confus”, a déclaré Haley dans une réplique acerbe à l’aile ouest.

Depuis ce départ, Haley a rejoint le conseil d’administration de l’avionneur Boeing Co. et s’est lancé dans le circuit de la parole, imposant des honoraires pouvant atteindre 200 000 $ US. Elle a également écrit deux livres.

Son soutien public à Trump s’est poursuivi même après l’émeute du Capitole du 6 janvier 2021, qui a suivi des semaines d’affirmations sans fondement de Trump concernant une fraude généralisée lors des élections de 2020.

“Je suis vraiment fière des succès de l’administration Trump. Qu’il s’agisse de politique étrangère ou de politique intérieure, nous devrions les adopter”, a-t-elle tweeté trois semaines après l’attaque du 6 janvier.