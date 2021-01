WASHINGTON – La représentante Liz Cheney, troisième républicaine de la Chambre, a déclaré qu’elle voterait mercredi pour destituer le président Donald Trump, ajoutant à une liste croissante de républicains soutenant la destitution du président après l’avoir accusé d’avoir incité à une émeute mortelle au Capitole américain la semaine dernière .

Cheney a déclaré que le président était le seul responsable de l’attaque contre le Capitole américain le 6 janvier.

« Il n’y a jamais eu une plus grande trahison par un président des États-Unis de sa fonction et de son serment à la Constitution », a déclaré Cheney dans une déclaration énergique, déclarant: « Je voterai pour destituer le président. »

Cheney, R-Wyo., Est le républicain le plus haut gradé à soutenir la destitution de Trump de ses fonctions. Elle a noté que l’attaque, qui a fait cinq morts, dont un officier de la police du Capitole, visait à entraver les processus démocratiques américains et a causé «des blessures, des morts et des destructions dans l’espace le plus sacré de notre République».

Pour cela, Cheney a déclaré que le président – et le président seul – était à blâmer.

«Le président des États-Unis a convoqué cette foule, rassemblé la foule et allumé la flamme de cette attaque. Tout ce qui a suivi était de son fait », a-t-elle déclaré dans un communiqué. «Rien de tout cela ne serait arrivé sans le président. Le président aurait pu intervenir immédiatement et avec force pour arrêter la violence. Il n’a pas. »

Deux autres républicains ont déclaré qu’ils voteraient également pour destituer Trump: le représentant John Katko, RN.Y., et le représentant Adam Kinzinger, R-Ill.

On pense que le petit groupe de républicains de la Chambre fait partie d’une coalition plus large débattant de l’opportunité de soutenir l’effort, un contraste frappant avec la première bataille de destitution de Trump en 2019, alors qu’aucun républicain n’a soutenu sa destitution. À l’époque, plusieurs démocrates se sont joints aux républicains pour s’opposer à l’effort.

Katko, ancien procureur fédéral et républicain modéré qui a approuvé la réélection de Trump, a déclaré qu’il avait examiné les faits et était parvenu à sa propre conclusion.

« Permettre au président des États-Unis d’inciter à cette attaque sans conséquence est une menace directe pour l’avenir de notre démocratie », a déclaré Katko dans un communiqué. « Pour cette raison, je ne peux pas rester sans agir. Je voterai pour destituer ce président. »

Kinzinger, un ancien vétéran de l’armée de l’air qui a effectué plusieurs tournées à l’étranger et au Moyen-Orient, a déclaré qu’il n’y avait « aucun doute dans mon esprit que le président des États-Unis a rompu son serment et incité à cette insurrection ».

« Je voterai en faveur de la destitution », a-t-il écrit dans un communiqué.

La présidente de la Chambre, Nancy Pelosi, et d’autres démocrates de haut niveau ont applaudi les républicains pour leur soutien.

« Tant mieux pour elle d’avoir honoré son serment d’office », a déclaré Pelosi.

Le leader de la majorité à la Chambre, Steny Hoyer, D-Md., A également applaudi Cheney, l’appelant une «personne de principe».

« Elle sait que le président a incité beaucoup de gens à cette activité violente, et j’espère qu’il y a un certain nombre de républicains qui votent pour cela », a déclaré Hoyer.

Tout au long de la présidence de Trump, Cheney est resté un vote républicain fidèle, mais s’est prononcé à plusieurs reprises contre le président pour sa rhétorique et certaines décisions de politique étrangère.

Ces derniers mois, les critiques de Cheney envers le président se sont renforcées. Elle a pris des coups voilés contre Trump pour son refus de porter un masque, a publiquement demandé à Trump de cesser d’utiliser son compte Twitter pour accuser un animateur de médias MSNBC de meurtre et a poussé Trump à obtenir des réponses après que des rapports des médias aient fait surface montrant que les Russes avaient offert des primes aux talibans pour avoir été tué. Les troupes américaines.

Et avant de soutenir le retrait de Trump, Cheney s’est opposée avec véhémence aux efforts pro-Trump de certains de ses collègues républicains pour s’opposer au comptage des résultats du collège électoral dans certains États oscillants, en disant sur Twitter que « le Congrès n’a pas le pouvoir d’annuler les élections en s’opposant aux électeurs. Cela vole le pouvoir aux États et viole la Constitution. »