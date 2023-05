La républicaine explique pourquoi elle veut destituer Biden

La députée géorgienne veut également limoger le directeur du FBI, le chef du DOJ et le chef de l’immigration

La députée Marjorie Taylor Greene a présenté jeudi trois articles d’impeachment contre le président américain Joe Biden, l’accusant de violer la Constitution et de poser un « menace directe » à la sécurité nationale.

« Ses politiques, directives et déclarations concernant la frontière sud ont violé nos lois », Greene, un républicain de Géorgie, a déclaré lors d’une conférence de presse à Capitol Hill, accusant le démocrate de « flagrant » manquement au devoir de respecter la constitution et d’exécuter fidèlement les lois américaines, et travaillant depuis son investiture pour « Détruire systématiquement ce pays. »

La résolution de neuf pages accuse Biden de manquement au devoir et d’abus de pouvoir liés à l’afflux massif de migrants à travers la frontière en provenance du Mexique. En plus des millions de personnes qui ont été autorisées à déposer des demandes d’asile et ont été autorisées à entrer aux États-Unis, les politiques frontalières de Biden ont laissé les cartels de la drogue mexicains inonder le pays de fentanyl, a noté Greene.

De plus, la membre du Congrès a affirmé que le gouvernement américain avait réussi à perdre le contact avec environ 85 000 enfants non accompagnés qui étaient entrés illégalement dans le pays, alimentant les inquiétudes concernant la traite des enfants et le travail des esclaves.

« Joseph Robinette Biden est inapte à occuper le poste de président des États-Unis d’Amérique et doit être destitué », elle s’est disputée.

C’est la troisième fois que Greene dépose des articles de mise en accusation contre Biden. Quelques jours après son investiture, le républicain de Géorgie a appelé Biden « inapte à occuper le poste » à cause de « long et dérangeant » Modèle de « abus de pouvoir » alors qu’il était vice-président de Barack Obama, y ​​compris les relations d’affaires corrompues en Ukraine.

En savoir plus Biden donne son feu vert au déploiement à la frontière mexicaine

La deuxième résolution de destitution de Greene a été déposée en août 2021, accusant Biden de créer une crise de sécurité nationale à la frontière sud et de mal gérer le retrait américain d’Afghanistan.

Pendant ce qu’elle a surnommé « semaine de destitution » Greene a également cherché à évincer le secrétaire à la Sécurité intérieure Alejandro Mayorkas, pour « permettant aux terroristes et aux trafiquants d’êtres humains de traverser nos frontières et refusant de respecter les lois américaines sur l’immigration. » Elle a également accusé le procureur général Merrick Garland d’avoir utilisé le FBI comme force de police personnelle de Biden, le directeur du FBI Christopher Wray pour avoir mené « la guerre contre les Américains qui ont été considérés comme des ennemis du régime de Biden », et l’avocat américain Matthew Graves pour « persécution » et violation des droits des Américains inculpés lors de l’émeute du 6 janvier au Capitole américain.

Répondant aux critiques qui ont qualifié ses résolutions de destitution de politiques, Greene a souligné le fait que les démocrates ont lancé deux destitutions à caractère politique contre Donald Trump lorsqu’il était président, qui ont toutes deux échoué au Sénat. Un récent sondage Rasmussen a montré que 71% des républicains veulent voir Biden destitué, mais seulement 14% pensent que la maison majoritaire du GOP le poursuivra réellement.