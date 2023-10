La reprise post-pandémique fait grimper les coûts de possession d’une voiture à Singapour

Pour posséder une voiture à Singapour, un acheteur doit faire une offre pour un certificat qui coûte désormais 106 000 dollars, soit l’équivalent de quatre Toyota Camry hybrides aux États-Unis, alors que la reprise post-pandémique a fait grimper le coût du système de quotas de véhicules de la cité-État pour tous. -des sommets temporels.

Singapour dispose d’un système de « certificat d’admissibilité » (COE) de 10 ans, introduit en 1990, pour contrôler le nombre de véhicules dans ce petit pays, qui abrite 5,9 millions d’habitants et peut être traversé en moins d’une heure.

Le quota, offert via un processus d’appel d’offres, a fait d’elle la ville la plus chère au monde pour acheter une voiture, le COE pour une grosse voiture ayant plus que quadruplé par rapport aux prix de 2020 mercredi pour atteindre un record de 106 376,68 $.

Y compris les COE, les frais d’immatriculation et les taxes, une nouvelle Toyota Camry hybride standard coûte actuellement 183 000 dollars à Singapour, contre 28 855 dollars aux États-Unis. Un petit appartement subventionné par le gouvernement à Singapour coûte environ 125 000 dollars singapouriens.

En 2020, alors que moins de personnes conduisaient à Singapour, le prix des COE est tombé à environ 30 000 dollars singapouriens ; l’augmentation de l’activité économique post-Covid a conduit à davantage d’achats de voitures alors que le nombre total de véhicules en circulation est plafonné à environ 950 000. Le nombre de nouveaux COE disponibles dépend du nombre de voitures plus anciennes radiées.

La flambée des prix met les voitures hors de portée de la plupart des Singapouriens de la classe moyenne, mettant à mal ce que le sociologue Tan Ern Ser décrit comme le « rêve singapourien » de mobilité sociale ascendante – avoir de l’argent liquide, un appartement en copropriété et une voiture.

Le salaire annuel médian des ménages à Singapour, il s’élève à 121 188 S$.

Les Singapouriens ont été frappés par une inflation persistante et un ralentissement de l’économie, et certains vendent les voitures qu’ils ont achetées lorsque les prix du COE étaient bas pour réaliser des bénéfices.

« Il est nécessaire de réduire l’aspiration de chacun à passer d’une vie « belle » à une vie « assez bonne » », a déclaré Tan.

Jason Guan, 40 ans, agent d’assurance et père de deux enfants, a déclaré avoir acheté sa première voiture, une Toyota Rush, pour 65 000 dollars singapouriens en 2008, prix du COE compris.

Aujourd’hui, Guan vit sans voiture et se concentre sur les autres avantages que Singapour offre à sa famille.

« En tant que père de famille, cela ne m’affecte pas beaucoup car Singapour a toujours un système éducatif bon et stable. En termes de sécurité, c’est toujours l’un des pays les plus sûrs », a-t-il déclaré.