La reprise de l’Europe après la pandémie COVID-19 devrait être axée sur l’investissement, selon le président de la Banque centrale européenne (BCE).

Christine Lagarde a déclaré lundi aux membres du Parlement européen que le soutien fiscal aux États membres était important pour revenir de la dévastation du coronavirus, mais investir judicieusement sera plus important.

« Si le soutien budgétaire est crucial à ce stade, il doit être ciblé et concentré sur les mesures les plus propices à la croissance économique », a déclaré le chef de la BCE.

« Dans ce contexte, le paquet européen révolutionnaire de nouvelle génération devrait être mis en œuvre de manière à ce que l’UE et tous ses États membres sortent de la crise avec des structures économiques plus solides et une forte cohésion. »

Ses paroles viennent après qu’un groupe de plus de 100 économistes, dont l’économiste français Thomas Piketty, ait signé une lettre la semaine dernière, appelant la BCE à renoncer à toute dette publique de la zone euro que la banque centrale détient actuellement.

La lettre, qui a été publiée dans plusieurs grands journaux européens, notait qu’un quart de la dette publique des pays utilisant l’euro, qui s’élève à 2,5 billions d’euros, était actuellement détenu par la BCE.

<< En d'autres termes, nous nous devons 25% de notre dette et, si nous voulons rembourser ce montant, nous devons le trouver ailleurs, soit en l'empruntant à nouveau pour «rembourser la dette» au lieu d'emprunter pour investir impôts, ou en réduisant les dépenses », ont écrit les économistes.

Ils suggèrent plutôt que la banque centrale annule les dettes actuelles en échange de l’engagement des États membres de la zone euro à dépenser le même montant pour rendre leurs économies plus vertes, ainsi que pour des projets sociaux.

Mais Philippe Lamberts, coprésident du groupe Verts / ALE au Parlement européen, s’inquiète des divisions que cela créerait.

« Je comprends qu’il y a beaucoup de critiques sur les statuts de la BCE et certaines limitations des traités. Franchement, je ne pense pas que ce soit le bon débat », a déclaré l’eurodéputé belge à Euronews.

« Attention, nous avons récemment réalisé des avancées en matière d’emprunt pour financer le plan de relance européen, et ne pas agiter le drapeau rouge de l’annulation de la dette n’est peut-être pas la bonne idée pour favoriser l’unité d’esprit entre les dirigeants européens afin de passer à l’étape suivante. . «

Si l’annulation de la dette de la zone euro est techniquement faisable, elle reste juridiquement et politiquement délicate en raison des traités de l’UE interdisant le financement monétaire.