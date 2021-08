La reprise économique de l’Europe pourrait ralentir au milieu de la variante Delta

LONDRES – Les consommateurs européens se montrent plus réticents à dépenser de l’argent cet été, et cela pourrait nuire à la reprise économique suite au choc de Covid-19, ont déclaré des experts à CNBC.

Le comportement marque un contraste frappant avec l’année dernière, lorsqu’il y avait un sentiment de saisir le moment après la levée des premiers blocages de Covid dans la région. Désormais, les consommateurs craignent de vivre avec Covid-19 plus longtemps que prévu et adaptent leurs attitudes en conséquence.

« Parce que [the pandemic] dure depuis environ 18 mois, nous nous sommes habitués à travailler à domicile et [are] plus prudent quant aux dépenses », a déclaré lundi à CNBC Marchel Alexandrovich, économiste européen à la banque d’investissement Jefferies.

Les consommateurs sont particulièrement sceptiques quant à la participation à des événements surpeuplés, selon Paul O’Connor, chef de l’équipe multi-actifs basée au Royaume-Uni chez Janus Henderson.