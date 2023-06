La reprise économique de la Chine stagne. Voici à quoi s’attendre ensuite

« En même temps, ils envisagent probablement [a] programme de bons à la consommation et penser à augmenter le déficit budgétaire en rendant la politique budgétaire plus expansionniste », a-t-elle ajouté. « Mais cela dit, beaucoup d’entre eux doivent être préparés puis déployés. Ce n’est pas quelque chose de facilement disponible. »

« Je pense qu’ils envisagent probablement un type global de plan de relance en ce moment pour stimuler non seulement l’investissement, mais aussi la consommation en utilisant des mesures telles que la baisse des taux d’intérêt », a déclaré jeudi à CNBC Helen Qiao, économiste en chef de la Bank of America pour la Chine.

Le Bureau national des statistiques de la Chine a mis en garde jeudi contre « la pression croissante … dans l’ajustement structurel national » dans la deuxième économie mondiale. Une multitude de données économiques allant de la production industrielle et des investissements en immobilisations aux ventes au détail et au commerce n’ont pas répondu aux attentes, la Chine étant au bord de la déflation alors que sa reprise économique post-pandémique stagne.

« Et cela pourrait entraîner un nouvel assouplissement des restrictions à l’achat de logements, une politique plus agressive pour le logement public et un soutien aux conditions de financement des promoteurs immobiliers. »

Le chômage chez les jeunes âgés de 16 à 24 ans a atteint un nouveau record en mai à 20,8%, soit quatre fois le taux de chômage urbain pour les personnes de tous âges à 5,2%.

Les économistes de Goldman Sachs ont déclaré le mois dernier que remettre les jeunes au travail donnerait un coup de pouce considérable à la reprise économique de la Chine, étant donné qu’ils représentent près de 20 % de la consommation en Chine.

Les ventes au détail, un indicateur clé de la confiance des consommateurs, ont grimpé de 12,7 % en mai, manquant les attentes du consensus pour une croissance de 13,6 % et ralentissant par rapport aux 18,4 % d’avril.

« La consommation est toujours une variable de fin de cycle pour la Chine, qui dépend des changements du cycle économique », a déclaré Qiao de Bank of America. « En d’autres termes, les consommateurs doivent attendre d’avoir une meilleure sécurité d’emploi et de meilleures perspectives de revenu, puis ils [will be] à l’aise de dépenser plus. »