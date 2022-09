La reprise du conflit dans la région éthiopienne du Tigré s’aggrave

Le gouvernement éthiopien n’a fait aucun commentaire jeudi après les allégations du Bureau des affaires extérieures du Tigré et du porte-parole des forces du Tigré, Getachew Reda, qui a déclaré qu’une offensive “massive” avait commencé dans le nord-ouest du Tigré.

Les revendications des deux parties dans le conflit renouvelé sont difficiles à vérifier car la région du Tigré reste largement coupée du monde et sans services de base. Le conflit qui a commencé en novembre 2020 s’était calmé plus tôt cette année mais a repris la semaine dernière après l’échec des efforts de pourparlers de paix.

Alors que les deux parties choisissent de se battre au lieu de parler, des millions de personnes au Tigré restent gravement privées de nourriture et d’autres fournitures et celles des régions voisines d’Amhara et d’Afar craignent à nouveau pour leur vie.