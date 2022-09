La reprise du conflit dans la région éthiopienne du Tigré s’aggrave

NAIROBI, Kenya (AP) – Des responsables de la région agitée du Tigré en Éthiopie affirment que les forces éthiopiennes se sont à nouveau associées à celles de l’Érythrée voisine pour attaquer la zone nord.

Le gouvernement éthiopien n’a fait aucun commentaire jeudi après les allégations du Bureau des affaires extérieures du Tigré et du porte-parole des forces du Tigré, Getachew Reda, qui a déclaré qu’une offensive “massive” avait commencé dans le nord-ouest du Tigré.

Mais le gouvernement a allégué à son tour que les combats des forces du Tigré s’étaient intensifiés.

Les revendications des deux parties dans le conflit renouvelé sont difficiles à vérifier car la région du Tigré reste largement coupée du monde et sans services de base. Le conflit qui a commencé en novembre 2020 s’était calmé plus tôt cette année mais a repris la semaine dernière après l’échec des efforts de pourparlers de paix.

Alors que les deux parties choisissent de se battre au lieu de parler, des millions de personnes au Tigré restent gravement privées de nourriture et d’autres fournitures et celles des régions voisines d’Amhara et d’Afar craignent à nouveau pour leur vie.

Le ministre éthiopien des Affaires étrangères et négociateur en chef des pourparlers précédemment prévus, Demeke Mekonnen, a déclaré aux diplomates dans la capitale, Addis-Abeba, que le gouvernement était toujours ouvert aux efforts de paix. “Mais nous prendrons toutes les mesures nécessaires pour garantir la souveraineté du pays”, a-t-il déclaré.

Un témoin dans la capitale de la région Afar, Semera, a déclaré à l’Associated Press qu’il avait vu un important contingent d’unités de l’armée éthiopienne se mobiliser dimanche et lundi et se déplacer vers le nord en direction de l’Érythrée, à côté de la région du Tigré, le lendemain. Il a parlé sous couvert d’anonymat par crainte de représailles.

Le ministère érythréen de l’Information, dans un communiqué jeudi, a accusé les forces du Tigré d’avoir déclenché les derniers combats.

Dans un rare aveu, des responsables éthiopiens ont déclaré la semaine dernière que les forces fédérales et alliées s’étaient retirées de la ville stratégique de Kobo, dans la région d’Amhara, au sud du Tigré.

Mercredi, le gouvernement éthiopien et les forces du Tigré ont annoncé l’ouverture d’un nouveau front dans la zone frontalière avec le Soudan.

Un habitant de la ville historique de Lalibela, dans la région d’Amhara, a déclaré à l’AP qu’il avait constaté jeudi un niveau “inédit” de mouvements d’avions, suite à l’allégation des responsables du Tigré selon laquelle les forces fédérales effectuaient plusieurs dizaines de vols vers la ville.

Le gouvernement éthiopien a de nouveau mis en garde jeudi contre la publicité des mouvements militaires, affirmant que quiconque soutient ou aide la propagande de « l’ennemi » sera passible de la prison à vie.

Sur les réseaux sociaux, de nombreux Éthiopiens expriment leur soutien au gouvernement lors des derniers combats. Mais certains remettent en question la gestion de la guerre par l’administration du Premier ministre Abiy Ahmed, et des organisations comme le Conseil interreligieux d’Éthiopie appellent les deux parties à donner une chance à la paix et à s’asseoir pour des pourparlers.

Cara Anna, l’Associated Press