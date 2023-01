La reprise du conflit arméno-azerbaïdjanais souligne l’influence décroissante de la Russie

L’influence de la Russie diminue dans les deux pays. En Azerbaïdjan, l’invasion de l’Ukraine a retourné l’opinion publique contre la Russie et son contingent de maintien de la paix, a déclaré Zaur Shiriyev, analyste de Crisis Group à Bakou. En Arménie, le soutien militaire de la Russie semble moins avantageux, la Russie n’étant plus un exportateur prolifique d’armes – elle en a besoin en Ukraine – et M. Poutine souhaitant préserver des liens étroits avec la Turquie, principal allié de l’Azerbaïdjan.

Tigran Grigoryan, un analyste politique arménien, a déclaré que la guerre en Ukraine avait « créé un environnement dans lequel la dissuasion russe ne fonctionne pas dans la région ».

Il y a peu de clarté sur la manière dont la crise actuelle peut être résolue. L’Azerbaïdjan insiste sur le fait qu’il n’a pas imposé de blocus au Haut-Karabakh et que le trafic humanitaire et médical est laissé passer. Mais sur le terrain, la situation semble de plus en plus désastreuse pour les Arméniens du Haut-Karabakh qui sont bloqués avec de la nourriture et d’autres produits essentiels limités, et coupés des membres de leur famille qui se trouvaient en Arménie lorsque la crise a commencé.