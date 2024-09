La reprise d’Ozzy Osbourne par Carrie Underwood fait pleurer un « métalleux grisonnant »

Depuis qu’il a remporté la saison 4 de Idol américain En 2005, Carrie Underwood a conquis les palmarès de la musique country. Récemment, elle a jeté son dévolu sur un territoire plus heavy. La lauréate de 16 prix ACM a obtenu son premier hit rock n°1 le mois dernier avec la collaboration de Papa Roach « Leave a Light On (Talk Away the Dark) ». Mais ce n’était pas la première fois qu’Underwood se lançait dans le heavy metal. Continuez à lire pour voir son incroyable interprétation d’un tube d’Ozzy Osbourne.

Carrie Underwood époustoufle ses fans avec « Maman, je rentre à la maison »

Il n’y a pas plus heavy metal qu’Ozzy Osbourne. En fait, certains disent que le Prince des Ténèbres a inventé le genre avec son groupe Black Sabbath. Le répertoire musical d’Ozzy est certainement à l’opposé de celui de Carrie Underwood. Mais cela n’a pas empêché le chanteur de « Cowboy Casanova » de reprendre son tube de 1991 « Mama, I’m Coming Home ».

En collaboration avec le regretté leader de Motorhead, Lemmy Kilmister, et son guitariste principal Zakk Wylde, Ozzy a écrit ce morceau en hommage à sa femme et manager de longue date, Sharon. Il est devenu le titre phare de l’interprète de « No More Tears ». hit solo du top 40. [RELATED: Behind the Meaning of Ozzy Osbourne’s Power Ballad “Mama, I’m Coming Home”] Carrie Underwood a interprété la chanson lors d’une apparition en mai 2023 sur Le spectacle de Howard Stern. Sa voix riche, caractéristique, si parfaitement adaptée aux morceaux country chargés d’émotion comme « Before He Cheats », semble taillée sur mesure pour la ballade puissante du hard rock.

« K, je suis un biker de 63 ans, grisonnant, qui fait du headbanging, fanatique du métal », a commenté un internaute sur une vidéo YouTube de la performance. « Une interprétation exceptionnelle de cette chanson, des frissons et des larmes. »

Carrie a toujours été une métalleuse

Ayant grandi dans une petite ville de l’Oklahoma, Carrie Underwood a été bercée par la musique country et le gospel. Cependant, la lauréate de huit Grammy Awards, aujourd’hui âgée de 41 ans, a toujours eu un faible pour les morceaux plus durs, au grand désespoir de ses parents.

« Je me souviens très bien de mon adolescence, de la découverte de mes propres goûts musicaux, et ma mère était très opposée à ce que j’écoute Ozzy », a déclaré Underwood à Stern. « Je me disais aussi : « J’ai l’impression que tu devrais écouter certaines de ces paroles, parce qu’elles ne sont pas toutes sombres. Il y a beaucoup de chansons d’amour et des choses beaucoup plus mélodiques et douces. » »

Image en vedette par Emily Cotler/ZUMA Press Wire/Shutterstock

Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons gagner une commission d’affiliation.