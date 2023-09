La reprise des ventes au détail est affectée par la baisse de la demande de carburant alors que les prix montent en flèche | Actualité économique

Le retour des conditions estivales le mois dernier a permis aux ventes au détail de se redresser malgré le ralentissement de la demande de carburant, selon les chiffres officiels.

L’Office des statistiques nationales (ONS) a fait état d’une hausse de 0,4 %, un chiffre qui est passé à 0,6 % si l’on exclut les effets des ventes de carburant.

L’augmentation des ventes de vêtements a été à l’origine de cette hausse, mais les volumes de ventes de carburant ont diminué de 1,2 %, probablement en raison d’une hausse des coûts à la pompe due à la hausse des prix mondiaux du pétrole.

Le rebond des ventes globales fait suite à un taux révisé à la hausse de 1,1 %. baisse en juillet par rapport au mois précédent, où le temps pluvieux avait été imputé aux gens qui hésitaient à acheter de la mode estivale dans les magasins physiques.

Heather Bovill, statisticienne principale de l’ONS, a déclaré : « Le commerce de détail s’est un peu remis de la forte baisse observée en juillet, grâce à un rebond partiel de l’alimentation et à un mois solide pour l’habillement, même si les ventes restent globalement modérées.

« Ceux-ci ont été partiellement compensés par les ventes sur Internet, qui ont légèrement diminué alors que certaines personnes sont retournées faire leurs achats en personne après un mois de juillet très humide. Les ventes de carburant ont également chuté, la hausse des prix affectant la demande. »

Des données récentes du RAC suggèrent que les prix du carburant sans plomb et du diesel ont augmenté de plus de 10 pence le litre depuis début août, reflétant les prix du pétrole les plus élevés observés en 10 mois.

Les données ont été publiées alors qu’une mesure étroitement surveillée de la confiance des consommateurs a montré une amélioration.

L’indice GfK, qui mesure l’attitude des consommateurs, a affiché une amélioration de quatre points pour le mois de septembre, mais reste bien en territoire négatif.

Joe Staton, directeur de la stratégie client de l’entreprise, a suggéré que ses conclusions étaient plus optimistes au milieu des sables mouvants du marché. crise du coût de la viele chiffre global étant désormais conforme à celui de janvier 2022.

« L’opinion sur notre situation financière personnelle pour l’année écoulée et l’année suivante enregistre une croissance marginale mais bienvenue, tandis que les attentes pour l’économie britannique dans son ensemble pour l’année à venir montrent une augmentation plus robuste de six points.

« Et à moins de 100 jours de magasinage avant Noël, l’augmentation de quatre points de la mesure relative aux achats importants pourrait offrir un peu d’espoir aux détaillants, qui savent très bien que de nombreuses personnes sont confrontées à des pressions financières à l’approche des fêtes de fin d’année de cette année. «

Les chiffres ont été pris avant la dernière décision de la Banque d’Angleterre sur les taux d’intérêt, qui a surpris de nombreux économistes, qui a maintenu le taux d’escompte à 5,25% en raison de la réduction des principaux indicateurs d’inflation.

Bailey : « Nous ne pouvons pas faire preuve de complaisance »



Après 14 augmentations consécutives pour lutter contre la flambée de l’inflation, son comité de fixation des taux sera impatient de voir si cette décision annonce une reprise de la demande, comme celle des dépenses de consommation.

Ce scénario serait préoccupant dans la mesure où les salaires dépassent actuellement le taux d’inflation et toute dépense excessive serait considérée comme une pression supplémentaire.

Même si la pause de la Banque dans les hausses de taux donne une certaine assurance aux emprunteurs que des éléments tels que les coûts hypothécaires ne devraient pas augmenter davantage pour le moment, le gouverneur a signalé qu’elle devrait agir à nouveau si le rythme de la hausse des prix s’accélérait et a clairement indiqué qu’il n’y avait aucune perspective. d’une baisse des taux dans un avenir proche.