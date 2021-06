La reprise des grèves en France à propos des réformes nucléaires entraîne une baisse de la production d’électricité de 3,12 %

Les données du Réseau de Transport d’Électricité (RTE) et d’Électricité de France (EDF) ont montré mardi que la production d’électricité avait été coupée alors que les travailleurs organisaient une autre grève.

À 06h23 GMT, la production d’énergie nucléaire et hydroélectrique était légèrement inférieure à la production normale, la première étant réduite de 1,2 gigawatt et la seconde de 614 mégawatts. Les chiffres représentent environ 3,12 % des capacités de production disponibles mardi matin.

Lundi, Sébastien Ménesplier, le secrétaire général de la Fédération nationale des mines et de l’énergie (CGT-FNME), qui a appelé à la grève, a déclaré que 12 000 à 15 000 travailleurs devaient participer aux manifestations de mardi.

Il a déclaré qu’il avait prédit que le gouvernement suspendrait les réformes nucléaires proposées, mais que l’action du syndicat se poursuivrait jusqu’à ce qu’elle soit officiellement retirée. « Dans les jours à venir, les choses deviendront plus claires », il a déclaré.

Le secrétaire général de la Confédération générale du travail (CGT), Philippe Martinez, a indiqué qu’une manifestation à Paris réunirait également des membres d’autres fédérations CGT, dont des cheminots et des fonctionnaires, ainsi qu’un certain nombre d’élus qui opposés aux conséquences sociales et locales des réformes proposées.

Le plan de réforme implique une restructuration du géant de l’énergie EDF. Les syndicats craignent que la scission des activités nucléaire et énergies renouvelables de l’entreprise ne conduise au démantèlement et à la privatisation du groupe.

Si vous aimez cette histoire, partagez-la avec un ami!