La reprise de Sloan des étudiants de Salmon Arm se classe parmi les finalistes du CBC Music Class Challenge

Les élèves de Hillcrest Elementary se sont une fois de plus imposés dans le top 10 du Canadian Music Class Challenge de CBC.

Le professeur de musique Brook Roberts et un grand ensemble d’élèves de Hillcrest sont finalistes dans la catégorie Elementary Vocal (Grades 4-6). Leur entrée, une reprise de clip vidéo de The Rest of My Life de Sloan, filmée au Song Sparrow Hall.

La vidéo joue la propre vidéo de Sloan pour la chanson (de leur album Action Pact de 2003), qui présentent toutes deux des enfants imitant le groupe.

“Quand vous regardez cette vidéo de Sloan, ce sont des enfants qui prétendent être Sloan, et je me dis, eh bien, c’est ça!” Roberts a expliqué le processus de sélection de l’une des chansons parmi lesquelles les écoles devaient choisir. “J’aime le groupe, j’aime la chanson, et c’est un lien instantané, et ça devient aussi une pièce d’engagement cool pour les enfants.

« Vous leur montrez ça – c’est une vieille vidéo – mais vous expliquez ce qui se passe et tout le monde comprend. Ils ont tous fait semblant d’être leur star du sport ou de la musique préférée. Donc, cela s’est simplement appuyé sur cette idée et l’a en quelque sorte fait exploser dans ce cadre de concert.

Ce n’est pas la première fois que Roberts et Hillcrest figurent parmi les finalistes du défi de la classe de musique. Roberts a déclaré que c’était la première fois qu’il réalisait une vidéo avec plusieurs notes. Environ 150 élèves de la 3e à la 5e année participent à la vidéo, la majorité fournissant des voix de secours et des mouvements de danse sur la piste de danse.

Hillcrest est la seule école de l’intérieur de la Colombie-Britannique parmi les finalistes dans la catégorie chant élémentaire (de la 4e à la 6e année), une grande partie de la compétition provenant de grands centres urbains à travers le pays.

« C’est bien d’être inclus, c’est bien de savoir que nous avons quelque chose de spécial à offrir qui est comparable à tous ces grands centres… », a déclaré Roberts.

Roberts est reconnaissant à Craig Newnes et à Song Sparrow Hall d’avoir permis à l’école de filmer là-bas et de les avoir aidés dans le processus.

“Song Sparrow, c’est ce qui a fait que cette vidéo se produise parce que c’était dans un lieu qui est un lieu, ce n’est pas une salle de sport…”, a déclaré Roberts. “Beaucoup d’enfants ne sont pas allés à un concert récemment, surtout avec Covid, donc entrer dans cette salle différente et la façon dont ça sonne là-dedans, c’est tellement agréable sur le plan acoustique et le son que nous obtenions de la scène était incroyable. J’ai eu un souffle. Craig vient de tout régler et c’était comme, c’est parti. C’était un projet scolaire amusant.

Peu de temps après avoir choisi de faire la chanson de Sloan, Roberts a appris que le groupe avait été réservé par la Salmon Arm Folk Music Society pour se produire à Song Sparrow le 5 mars 2023.

“C’est un message de l’univers juste là”, a déclaré Roberts.

Bien que le concert soit complet, Roberts espère que l’école pourra établir une sorte de lien avec le groupe pendant leur spectacle.

lachlan@saobserver.net

