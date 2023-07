La reprise de la grève des travailleurs portuaires est illégale, déclare le ministre fédéral du Travail

Le ministre fédéral du Travail, Seamus O’Regan, déclare qu’une grève du Syndicat international des débardeurs et des entrepôts Canada est illégale après une décision du Conseil canadien des relations industrielles.

Dans un tweet, O’Regan dit que le conseil indépendant a ordonné que le syndicat cesse et s’abstienne de toute activité de grève parce qu’il n’a pas fourni de préavis de 72 heures.

La grève qui a fermé les ports de la Colombie-Britannique a repris mardi après que le syndicat des débardeurs ait rejeté une tentative d’accord de médiation.

Le Syndicat international des débardeurs et des entrepôts Canada affirme que « les employeurs n’ont pas abordé les problèmes de coût de la vie » auxquels sont confrontés les travailleurs au cours des dernières années.

L’accord provisoire de quatre ans qui a été rejeté avait été proposé par un médiateur fédéral sur instruction d’O’Regan.

O’Regan et le ministre des Transports Omar Alghabra ont déclaré que les travailleurs et les employeurs de partout au Canada ne peuvent pas faire face à d’autres perturbations et qu’ils examinent toutes les options.