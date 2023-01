La reprise de la Chine pourrait signifier que la Fed devra augmenter ses taux plus longtemps

Alors que la fin des restrictions strictes imposées par le Covid en Chine accélère la reprise économique du pays, les inquiétudes concernant la demande chinoise refoulée – et l’inflation qui pourrait s’ensuivre – pourraient signifier de mauvaises nouvelles pour la Réserve fédérale américaine.

Les données économiques indiquent que les hausses de taux agressives de la Fed font baisser l’inflation américaine, mais la demande chinoise pourrait faire revenir les prix des matières premières aux niveaux du début de 2022, avant que la banque centrale américaine ne se lance dans son voyage de hausse des taux pour faire baisser les pressions inflationnistes.

“À notre avis … une Chine plus forte augmente les chances d’une Fed obstinément belliciste”, a déclaré Tavis McCourt, stratège en actions institutionnelles chez Raymond James, dans ses perspectives 2023.

“Avec la Chine, nous avons besoin de plus de tout – si cela stimule suffisamment la demande pour ramener les prix des matières premières plus près de leur niveau du printemps de l’année dernière, alors cela place les progrès que nous avons vus sur l’inflation dans un état beaucoup plus ténu”. poste », a-t-il déclaré.

Avec une reprise de l’activité attendue en Chine, la demande pour une variété de produits de base augmentera, a déclaré McCourt.

“Alors que les consommateurs sont autorisés à sortir de leurs appartements et commencent à devenir plus mobiles, il y aura plus de demande d’essence et plus de demande de carburéacteur”, a-t-il déclaré. “La demande va revenir très rapidement.”