La reprise de « Billy On The Street » avec Will Ferrell pour Harris attire 12 millions de vues

Billy Eichner ressuscitant son Billy dans la rue La série avec Will Ferrell dans les derniers jours de la campagne présidentielle de Kamala Harris en 2024 a attiré plus de 12 millions de vues sur les réseaux sociaux en 24 heures.

Les trois minutes et plus Billy dans la rue avec Will Ferrell : des hommes blancs bruyants pour Kamala la vidéo s’est inclinée le 29 octobre sur les flux de médias sociaux d’Eichner. Le segment montre Eichner et Ferrell discutant avec des passants dans les rues de New York dans le but d’inciter à voter pour Harris et son colistier Tim Walz avant l’élection présidentielle américaine du 5 novembre.

Les deux acteurs comiques aux voix élevées encouragent les piétons de New York à voter et à se porter volontaires pour la campagne Harris – ou, selon une note du publiciste d’Eichner, à « faire tout ce que nous pouvons pour protéger les Américains de Donald Trump en ces derniers jours cruciaux du vote anticipé ». et exactement une semaine avant le jour du scrutin.

La première réponse à la renaissance du quiz viral de rue n’est pas surprenante étant donné les précédentes apparitions de Ferrell dans Billy dans la rue a obtenu plus de 100 millions de vues sur les réseaux sociaux. Le nouvel épisode a été rendu possible grâce à un partenariat avec Vote Save America et Swing Left, entre autres contributeurs.

Le Billy dans la rue La renaissance fait suite à la série diffusée pendant cinq saisons sur la télévision par câble – trois sur Fuse et les deux dernières sur TruTV. La série a rehaussé le profil d’Eichner et a conduit à Frères.la comédie romantique gay 2022 d’Universal et du réalisateur Nicholas Stoller. Cela fait plus de deux ans qu’Eichner a ressuscité sa franchise d’homme de la rue dans le but unique de promouvoir son film. Frères. « Y en aura-t-il davantage ? Peut-être lors d’occasions spéciales », avait-il déclaré à l’époque. «Je ne le ferai jamais autant qu’avant. … Mais on ne sait jamais. Il se peut qu’il y en ait un ici et là quand le moment sera venu.

Ferrell n’a pas non plus été silencieux pendant ce cycle électoral. Plus tôt, la campagne Harris-Walz a publié une vidéo de Ferrell implorant un électeur apathique, « Gary », de se rappeler de voter.