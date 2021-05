La reprise Covid a toujours une forme en K

En comparaison, les travailleurs les mieux payés (qui gagnent plus de 60 000 $ par an) ont entièrement retrouvé leur emploi perdu, selon Opportunity Insights.

Selon Betsey Stevenson, professeur de politique publique et d’économie à l’Université du Michigan, ce lent retour pour le niveau inférieur est en grande partie dû à la douleur concentrée dans les industries qui ont tendance à employer des travailleurs à bas salaires.

« Nous ne dînons toujours pas au restaurant autant que nous le faisions auparavant. Nous n’allons toujours pas au gymnase en personne autant que nous le faisions, ou nous ne voyageons pas autant que nous le faisions », a déclaré Stevenson, ancien économiste en chef du Département du travail américain sous l’administration Obama.

Plus de 3 millions d’emplois dans les loisirs et l’hôtellerie – dans les restaurants et les hôtels, par exemple – n’ont pas encore été rétablis. Ils représentent plus d’un tiers des 8,4 millions d’emplois encore à retrouver, selon le Bureau of Labor Statistics.