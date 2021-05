La reprise au Royaume-Uni s’accélère avec le déploiement du vaccin Covid

LONDRES – La Banque d’Angleterre a déclaré jeudi que l’économie britannique était sur la bonne voie pour une reprise économique plus forte que prévu, soutenue par la campagne de vaccination relativement rapide du pays contre Covid-19.

La BOE a relevé ses perspectives de croissance pour 2021 pour la cinquième économie mondiale à 7,25%, légèrement au-dessus des attentes des analystes et en hausse de 5% comme prévu en février.

Cela fait suite à une baisse du PIB britannique de 1,5% au premier trimestre – moins profonde que prévu – et alors que les restrictions à l’activité économique s’atténuent et que les infections à Covid au Royaume-Uni continuent de diminuer.

Réfléchissant à ces développements, la BOE a déclaré que le PIB du deuxième trimestre « augmenterait brusquement », tandis que la production économique devrait retrouver ses niveaux d’avant la pandémie jusqu’à la fin de l’année. Il avait précédemment déclaré que l’économie britannique retrouverait ses niveaux d’avant la pandémie au premier trimestre de l’année prochaine.

L’économie britannique s’est contractée de 10% en 2020 – la pire performance annuelle en plus de trois siècles. Elle était plus grave par rapport à la plupart des autres économies européennes, en partie en raison d’un mouvement plus lent pour mettre en œuvre des mesures de santé publique strictes pour freiner la propagation du coronavirus.

Le comité de politique monétaire de la BOE a voté jeudi à l’unanimité pour maintenir les taux d’intérêt stables et a voté 8-1 en faveur du maintien de son programme d’assouplissement quantitatif aux niveaux actuels.

Andrew Haldane, économiste en chef à la BOE, a voté contre cette proposition, préférant réduire la taille du programme. Haldane quitte la banque centrale plus tard cette année pour devenir directeur général de la Royal Society for Arts, Manufactures and Commerce.

Cela signifie que le principal taux de prêt de la banque centrale reste à son plus bas niveau historique de 0,1% et que son stock cible d’achats d’actifs reste inchangé à 895 milliards de livres sterling (1,2 billion de dollars). La banque centrale a déclaré que le rythme de ses achats d’obligations d’État « pourrait maintenant être quelque peu ralenti », mais a averti que c’était « comme prévu » dans l’annonce du programme en novembre de l’année dernière.

« Le point d’achèvement attendu du programme d’achat est resté inchangé. Cette décision opérationnelle ne doit pas être interprétée comme un changement d’orientation de la politique monétaire », a déclaré la BOE dans son rapport.

Concernant l’inflation, la BOE a déclaré qu’elle s’attend à ce que l’indice des prix à la consommation grimpe temporairement au-dessus de son objectif de 2% vers la fin de cette année, principalement en raison de l’évolution des prix des matières premières.

Il voit l’inflation revenir à environ 2% à moyen terme.