Après un déploiement lent au début de l’année, les taux de vaccination au Japon ont considérablement augmenté ces dernières semaines. Les doses quotidiennes de vaccin Covid-19 administrées ont même franchi la barre du million en juin, selon Our World in Data.

Les doses du Japon pour 100 personnes ont atteint une moyenne de 0,77 pour les sept jours se terminant le 1er juillet, selon Our World in Data. C’est plus élevé que les 0,48 et 0,32 doses pour 100 au Royaume-Uni et aux États-Unis, respectivement, au cours de la même période.

Pourtant, seulement 12,65% de la population japonaise a été entièrement vaccinée contre Covid, par rapport au Royaume-Uni et aux États-Unis qui ont tous deux inoculé plus de 40% de leur population. En 2020, le Japon comptait plus de 125,83 millions d’habitants, selon les données de la Banque mondiale.