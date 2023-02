La reprise après le tremblement de terre au Japon offre de dures leçons à la Turquie

Commentez cette histoire Commentaire

TOKYO — Des montagnes de gravats et de métal tordu. La mort à une échelle inimaginable. Deuil. Rage. Soulagement d’avoir survécu. Que reste-t-il après une catastrophe naturelle si puissante qu’elle déchire les fondations d’une société ? Qu’est-ce qui persiste plus d’une décennie plus tard, alors même que le reste du monde passe à autre chose ?

Les similitudes entre la calamité qui s’est déroulée cette semaine en Turquie et en Syrie et la triple catastrophe qui a frappé le nord du Japon en 2011 peuvent donner un aperçu de ce à quoi la région pourrait être confrontée dans les années à venir. Ils sont liés par l’énormité du traumatisme psychologique collectif, de la perte de vie et de la destruction matérielle.

Le bilan combiné du tremblement de terre de magnitude 7,8 de lundi a dépassé les 20 000 morts alors que les gouvernements régionaux ont annoncé la découverte de nouveaux corps jeudi. Cela a déjà éclipsé les plus de 18 400 morts dans la catastrophe au Japon.

Ce tremblement de terre de magnitude 9,0 a frappé à 14 h 46, le 11 mars 2011. Peu de temps après, des caméras le long de la côte japonaise ont capturé le mur d’eau qui a frappé la région de Tohoku. Le tremblement de terre a été l’un des plus importants jamais enregistrés, et le tsunami qu’il a causé a emporté des voitures, des maisons, des immeubles de bureaux et des milliers de personnes, et a provoqué une fusion à la centrale nucléaire de Fukushima Daiichi.

D’énormes bateaux ont été largués à des kilomètres de l’océan dans les imposants débris confus de ce qui avait été autrefois des villes, des voitures se sont renversées sur le côté comme des jouets parmi les rues en ruine et les bâtiments anéantis.

Beaucoup se demandaient si la région reviendrait un jour à ce qu’elle était avant.

Une grande leçon du Japon est qu’une catastrophe de cette ampleur n’a jamais vraiment de conclusion. Malgré les discours sur la reconstruction, le tremblement de terre de Tohoku a laissé une entaille profonde dans la conscience nationale et les paysages de la vie des gens.

Les décès directement attribuables au tremblement de terre en Turquie se stabiliseront dans les semaines à venir, mais il est peu probable que ce soit la fin.

Le Japon, par exemple, a reconnu des milliers d’autres personnes décédées plus tard de crises cardiaques liées au stress ou à cause de mauvaises conditions de vie.

Et malgré des centaines de milliards de dollars dépensés au Japon pour la reconstruction, certaines choses ne reviendront jamais, y compris un sentiment d’appartenance.

Avant le tremblement de terre, le Tohoku était rempli de petites villes et villages, entourés de fermes, les ports remplis de flottes de bateaux de pêche. C’est l’une des côtes les plus sauvages et les plus belles du Japon.

Aujourd’hui, alors que les débris du tremblement de terre et du tsunami ont été en grande partie enlevés et que de nombreuses routes et bâtiments ont été reconstruits, il reste encore de vastes espaces vides, des endroits où les bâtiments n’ont pas été érigés, les fermes n’ont pas été replantées. Les entreprises ont passé des années à essayer de reconstituer des bases de clients décimées.

Tout comme les travailleurs l’ont fait autrefois au Japon, une armée de sauveteurs en Turquie et en Syrie creuse dans des bâtiments détruits, ramassant du métal tordu, du béton pulvérisé et des fils exposés pour les survivants.

La suite ne sera pas facile.

Au Japon, il y avait d’abord une fierté palpable dans la capacité du pays à endurer le désastre. Les gens se tenaient calmement dans de longues files ordonnées pour de la nourriture et de l’eau. Ils ont affiché des avis sur les babillards électroniques dans les villes détruites avec des descriptions de leurs proches dans l’espoir que les secouristes les retrouveraient.

Après ce que les habitants ont appelé le grand tremblement de terre de l’Est du Japon, les morts à Tohoku ont été laissés par des tas de gravats, soigneusement enveloppés dans des couvertures scotchées, attendant d’être emmenés par des travailleurs qui parcouraient encore les détritus pour trouver quiconque restait en vie.

Le long parcours de la reconstruction a remis en question cette détermination. Le travail a été inégal et, parfois, douloureusement lent, entravé par l’incompétence du gouvernement, de petites querelles et des querelles bureaucratiques. Près d’un demi-million de personnes ont été déplacées au Japon. Des dizaines de milliers de personnes ne sont toujours pas rentrées chez elles.

La question s’est infiltrée dans la politique, d’autant plus que le débat se poursuit sur la façon de gérer les conséquences des effondrements catastrophiques de la centrale nucléaire de Fukushima Daiichi. Des années plus tard, la peur des radiations s’imprègne et certaines régions du nord du Japon ont placé des compteurs de radiations dans les parcs et autres lieux publics. Les responsables et les experts ne savent toujours pas comment éliminer les débris de combustible fondu hautement radioactifs dans le réacteur.

Il y a déjà eu des critiques selon lesquelles le gouvernement turc n’a pas appliqué les codes de construction modernes pendant des années, même s’il a permis un boom immobilier dans les zones sujettes aux tremblements de terre, et qu’il a été lent à réagir à la catastrophe.

Les années qui se sont écoulées depuis 2011 ont vu un autre échec, a reconnu un responsable au Japon : une incapacité à aider ceux qui ont été traumatisés par ce qu’ils ont vécu.

Quelque 2 500 personnes sont portées disparues à travers Tohoku, et les gens recherchent toujours les restes de leurs proches. Un homme a obtenu une licence de plongée et a fait des plongées hebdomadaires pendant des années pour essayer de trouver des preuves de sa femme.

Les gens déterrent encore occasionnellement les albums photos, vêtements et autres effets personnels des victimes.

Cependant, le lien le plus révélateur est peut-être la forte empathie partagée par ceux qui ont survécu à une catastrophe cataclysmique et la gratitude de voir des étrangers aider à soulager leurs souffrances.

Un groupe d’environ 30 secouristes turcs s’est trouvé dans la ville durement touchée de Shichigahama pendant environ six mois en 2011 pour des opérations de recherche et de sauvetage.

Les habitants de Shichigahama n’ont pas oublié. Ils ont maintenant lancé une campagne de dons pour la Turquie. Un homme a déclaré cette semaine qu’il avait pleuré en regardant les scènes en Turquie, se souvenant de l’épreuve de sa ville il y a 12 ans.

“Ils ont courageusement traversé les décombres pour aider à retrouver les victimes et rendre leurs corps à leurs familles”, a déclaré le maire Kaoru Terasawa aux journalistes à propos des travailleurs humanitaires turcs venus au Japon. “Nous leur sommes toujours très reconnaissants et nous voulons faire quelque chose pour leur rendre la pareille et leur montrer notre gratitude.”

La journaliste AP Mari Yamaguchi à Tokyo a contribué à cette histoire.