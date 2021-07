La répression technologique en Chine se concentre sur les données après l’enquête Didi

Les traders travaillent lors de l’introduction en bourse de la société chinoise de covoiturage Didi Global Inc sur le parquet de la Bourse de New York (NYSE) à New York, États-Unis, le 30 juin 2021.

Une loi distincte appelée loi sur la protection des renseignements personnels est également en cours d’élaboration. S’il est adopté, il donnera aux utilisateurs plus de contrôle sur leurs données.

Mais en juin, la loi sur la sécurité des données a été adoptée, qui définit les règles relatives à la manière dont les entreprises collectent, stockent, traitent et transfèrent les données. Il entre en vigueur en septembre.

Les géants chinois de la technologie sont devenus certaines des entreprises les plus précieuses au monde, en grande partie sans contrôle par la réglementation – mais cela est en train de changer.

En savoir plus sur la Chine de CNBC Pro

Les enquêtes sur Didi, Full Truck Alliance et Boss Zhipin ne relèvent pas de ces nouvelles lois, mais des réglementations existantes. Bien que les cas puissent sembler soudains, les régulateurs ont été en contact avec plusieurs entreprises technologiques sur un certain nombre de questions, notamment la réglementation des données et les pratiques anticoncurrentielles.

En avril, l’Administration d’État chinoise pour la réglementation des marchés (SAMR) a convoqué 34 entreprises, dont Tencent et ByteDance, et leur a demandé de procéder à des auto-inspections afin de se conformer aux règles antitrust.

« Cela a commencé en avril et ils (le gouvernement chinois) ont donné aux entreprises plus de 100 éléments d’exigences de conformité couvrant de nombreux aspects, antitrust, données, publicité, prix et beaucoup de choses », un avocat qui travaille avec des entreprises technologiques chinoises sur la conformité. a déclaré à CNBC.

« Ils (le gouvernement) leur ont donné (les entreprises) tant d’instructions et d’indices leur demandant d’améliorer leur système de conformité pour tous ces aspects », a déclaré l’avocat, qui a souhaité garder l’anonymat en raison de la nature continue et sensible de l’affaire. travail de conformité.