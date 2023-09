La répression populiste contre les réfugiés au Malawi trahit son héritage | Réfugiés

Historiquement, le Malawi est l’un des pays d’accueil les plus amicaux d’Afrique pour les réfugiés fuyant les conflits dans son voisinage. Il s’agit d’un fier héritage que le Malawi a mérité à juste titre depuis son indépendance en 1966.

Cependant, récemment, la réputation du Malawi en matière d’accueil des réfugiés s’est dégradée – et c’est dangereux.

Le camp de réfugiés de Dzaleka, au Malawi, est l’un des plus grands d’Afrique. Des milliers de femmes, d’enfants et d’hommes vulnérables ont trouvé refuge après avoir dû échapper aux violences au Mozambique, en République démocratique du Congo et au Burundi. En dehors du camp, les réfugiés ont établi des relations et des entreprises dans les villes, villages et cités.

Cependant, sous le président Lazarus Chakwera, le Malawi a ordonné à tous les réfugiés installés dans des communautés hors camp de troupeau de retour au camp surpeuplé de Dzaleka. Des rapports indiquent que la force militaire a été utilisée pour contraindre les réfugiés à rentrer dans le camp.

« Les enfants devront quitter l’école »

Les réinstallations forcées auront des conséquences désastreuses sur la vie de nombreux réfugiés en termes de soins de santé, de nourriture et de protection, a averti le gouvernement du Malawi, l’agence des Nations Unies pour les réfugiés, le HCR.

Les réfugiés sont des personnes dynamiques ayant des aspirations commerciales, scolaires ou sociales, c’est pourquoi ils ont créé de petites entreprises dans les communautés d’accueil du Malawi. Les regrouper de force dans un camp de détention détruit les revenus et les moyens de subsistance des entreprises appartenant aux réfugiés.

Cela inclut les revenus des Malawites locaux qu’ils emploient. Cela est particulièrement cruel à une époque où il y a une grave pénurie mondiale de promesses de financement en faveur des réfugiés.

Comme me l’a dit Cyr Modeste Kouame, le représentant du HCR au Malawi lorsque je lui ai écrit récemment : « La relocalisation signifie que les enfants devront quitter leurs écoles et que les soutiens de famille abandonneront leur emploi ou leur petite entreprise et retourneront dans un camp où ils dépendre de l’aide humanitaire.

Des vies encombrées

L’ordre donné par le Malawi aux réfugiés d’abandonner leurs foyers dans les villes et villages du Malawi les enfermera dans un camp qui ne s’est pas agrandi conformément aux pression croissante sur ses ressources.

Le camp de Dzaleka, initialement construit pour accueillir 12 000 habitants, en accueille aujourd’hui près de 50 000. À une époque où nous nous sommes tous habitués à la distanciation sociale en raison de problèmes de santé publique, une telle cohue de personnes est non seulement moralement inappropriée, mais aussi médicalement préoccupante.

La manière dont les réfugiés auraient été transférés – emmener certains d’entre eux dans une prison en route vers le camp de Dzaleka – est condamnable.

À l’échelle mondiale, les réfugiés sont des groupes de personnes qui ont souvent été emprisonnées dans les pays qu’ils ont fuis. Les emprisonner – même brièvement, comme l’auraient fait les autorités du Malawi – est clairement un nouveau traumatisme.

Déportations dangereuses

La menace la plus frappante pour les droits des réfugiés est peut-être la récente volonté du Malawi de reprendre passeports de réfugiés qu’il accuse d’avoir acquis frauduleusement des passeports et des cartes d’identité malawites.

Fait effrayant, il prévoit de rapatrier des centaines de réfugiés qu’il accuse d’être des « criminels » fuyant la justice dans des pays comme le Rwanda.

C’est illégal.

Le droit des réfugiés de ne pas être renvoyés de force vers des pays où ils pourraient être persécutés est une pierre angulaire de la Convention des Nations Unies de 1954 sur les réfugiés. Le refoulement, comme on appelle ce rapatriement forcé, viole le droit international.

Le Malawi franchira ce Rubicon s’il expulse sommairement les réfugiés vers leurs pays de persécution sans contrôle judiciaire ouvert et transparent adéquat.

Il existe trop d’exemples effroyables de réfugiés expulsés vers leur pays d’origine à travers l’Afrique et confrontés à un accueil désastreux.

Par exemple, l’interprétation très médiatisée de l’icône de l’Hôtel Rwanda, Paul Rusesabagina, de retour au Rwanda où il aurait été torturé et emprisonné – est inadmissible.

Un autre exemple – tout près du Malawi – en 2011, concernait des agents de sécurité de l’État sud-africains qui avaient expulsé de manière flagrante et illégale un groupe d’immigrants vers le Zimbabwe, où ils auraient été soumis à des traitements sévères.

Le Malawi ne veut pas s’engager dans ce territoire qui pourrait avoir des conséquences désastreuses pour les réfugiés expulsés.

Populisme irréfléchi

La nouvelle hostilité du Malawi envers les réfugiés est populiste. Chakwera est aux prises avec d’énormes scandales de corruption au Malawi, une économie en difficulté, un mécontentement croissant et une incapacité à tenir ses promesses électorales.

Les prochaines élections au Malawi auront lieu bientôt en 2025 et il pourrait être vaincu.

La répression contre les réfugiés lui gagne les faveurs d’un public national désillusionné, tenté de détourner les yeux de ses lacunes en matière de gouvernance.

Ce populisme politique, axé sur la répression contre les réfugiés, est un phénomène croissant.

Dans les pays voisins comme l’Afrique du Sud, les menaces d’expulsion des réfugiés ont conquis un pouvoir douteux dans les villes et les parlements.

Les Africains eux-mêmes sont constamment victimes de telles politiques employées par les nations européennes. Partout dans l’océan Indien, l’Inde cible régulièrement les réfugiés rohingyas qui ont échappé au génocide au Myanmar.

Le Malawi, avec sa belle tradition historique d’accueillir des milliers de personnes fuyant la violence, ne doit pas se joindre à ce mouvement.

La vie des réfugiés au Malawi ne concerne pas seulement les réfugiés – elle concerne également les citoyens malawiens qui se sont mariés et ont donné naissance à des enfants avec des demandeurs d’asile et des réfugiés.

Retirer les réfugiés de la société et les forcer à retourner dans un camp surpeuplé revient essentiellement à séparer les nouveaux Malawites des Malawites.

Les opinions exprimées dans cet article appartiennent à l’auteur et ne reflètent pas nécessairement la position éditoriale d’Al Jazeera.