La répression n°10 contre le racisme alors que le ministre prévient les responsables que les insultes à mots doubles ne seront pas tolérées

Un ministre conservateur a averti tous les départements de Whitehall que le racisme ne serait plus toléré après L’indépendant a révélé l’utilisation du mot n dans une multitude de documents gouvernementaux.

Le mot « n*****d » et d’autres insultes ont été découverts dans les directives du ministère du Travail et des Pensions (DWP), dans les décisions du tribunal de l’immigration, ainsi que sur les sites Web du ministère des Affaires étrangères et du gouvernement, suscitant l’indignation des députés et des militants.

En réponse directe à L’indépendantDans le cadre de l’enquête, le ministre du Cabinet Jeremy Quin écrit maintenant aux secrétaires permanents de tous les ministères du gouvernement pour leur rappeler que « nous ne tolérons aucun langage raciste, homophobe, sexiste ou tout autre langage inacceptable ».

Le ministre ordonne aux chefs de la fonction publique de rappeler au personnel les directives du gouvernement lorsqu’ils discutent de l’appartenance ethnique – en leur disant de s’assurer que ces informations sont facilement accessibles à tout le personnel et aux organisations associées.

La nouvelle de l’action du gouvernement fait suite à une lettre de la députée travailliste Kim Johnson, qui a déclaré que l’utilisation d’un langage raciste dans les documents officiels était « tout à fait scandaleux » et a exigé une révision.

Mme Johnson a déclaré que l’avertissement était « certainement le bienvenu compte tenu des révélations sur l’utilisation d’un langage raciste dans les documents gouvernementaux en raison du travail diligent effectué par L’indépendantles journalistes ».

Mais la députée a également renouvelé son appel à une enquête approfondie. « Cela enverrait un message bien plus fort au gouvernement s’il lançait en premier lieu une étude sur la manière dont cela s’est produit », a-t-elle déclaré.

Mme Johnson a ajouté : « Ces documents n’ont pas seulement été rédigés par des personnes qui pensaient que cette terminologie était appropriée, mais ils auront été examinés, approuvés à plusieurs niveaux, puis utilisés par des professionnels du gouvernement et au-delà.

« Il est franchement stupéfiant que cela ait mis si longtemps à faire surface. Alors que la confiance des communautés noires dans le gouvernement est au plus bas, des mesures sont nécessaires pour établir toute l’étendue de ce problème et l’éradiquer définitivement.

La députée travailliste Kim Johnson a déclaré que le langage utilisé dans les documents gouvernementaux était « totalement scandaleux ». (Parlement britannique)

L’indépendant a révélé pour la première fois le mois dernier que les documents du DWP, publiés pour la première fois en 2010 pour aider les médecins à évaluer les demandes de prestations d’invalidité, faisaient référence aux Noirs comme étant de la « race n*****d ». Les militants antiracistes ont déclaré que le langage était basé sur des « tropes coloniaux ».

Deux décisions d’un tribunal de l’immigration mises à jour en 2013 concernant des cas de demandeurs d’asile ont été trouvées faisant référence à leur appartenance ethnique comme « n*****d ».

Le porte-parole officiel de Rishi Sunak a déclaré que le numéro 10 était « confiant » qu’il n’y avait aucun autre document contenant l’insulte et a rejeté la nécessité d’un examen à l’échelle du gouvernement. Mais le terme a été découvert plus tard dans les sections de commentaires du ministère des Affaires étrangères et sur les sites Web officiels du gouvernement.

Le terme « n*****d » a également été découvert dans un rapport du Met Office de 2012 sur l’impact du rayonnement solaire sur la santé humaine, tandis que le terme « n***o » a été vu dans un catalogue de bijoux de 2008 publié par le Royal Collection Trust (RCT).

Tous les documents et références de sites Web ont depuis été supprimés.

Le porte-parole de Rishi Sunak avait déclaré que le n°10 était « confiant » qu’aucune autre insulte ne serait trouvée (Getty Images)

Mme Johnson avait exigé un « examen complet et approfondi » par tous les départements, déclarant au ministre du Cabinet qu’elle n’était « pas sûre » que toutes les insultes aient été supprimées des documents officiels.

Dans sa lettre de réponse, le député M. Quin a évoqué l’enquête menée par L’indépendant qui a « mis en évidence » le langage raciste dans les documents et les commentaires sur le Web.

Le ministre a déclaré à Mme Johnson : « Nous ne tolérons aucun langage raciste, homophobe, sexiste ou tout autre langage inacceptable sous quelque forme que ce soit, y compris dans les documents gouvernementaux ou sur nos pages Web. »

Il a ajouté : « En outre, je voudrais vous assurer que le Cabinet Office écrira à ses collègues secrétaires permanents pour leur rappeler ces directives et leur demander de veiller à ce qu’elles soient facilement accessibles à tous les employés de leur département et des organisations associées.

Le cochef du Parti vert, Adrian Ramsay, a déclaré L’indépendant « il convient de le féliciter d’avoir forcé le gouvernement à prendre des mesures », mais a déclaré qu’une action plus « décisive » était désormais nécessaire. « C’est pourquoi l’appel à un examen minutieux et ciblé des documents existants déjà dans le domaine public et de tout ce qui est en cours de réédition est si important », a-t-il ajouté.

Mot N trouvé dans les documents DWP et Met Office (Met Office/L’indépendant)

La porte-parole du SNP pour l’égalité, Kirsten Oswald, a également déclaré que le gouvernement « doit aller plus loin dans sa condamnation du racisme et des termes racistes découverts dans les documents officiels du gouvernement par L’indépendantl’enquête ».

Qualifiant cette saga de « profondément honteuse », elle a ajouté : « Les mots forts et les avertissements ne suffisent pas – le gouvernement britannique doit s’engager à réexaminer de toute urgence tous les documents. »

La porte-parole des Libéraux-Démocrates pour l’égalité, Christine Jardine, a ajouté : « Écrire aux départements de Whitehall est un bon premier pas, mais les ministres devraient lancer une enquête approfondie pour s’assurer que cela ne se reproduise plus jamais. »

Un chœur de politiciens et de militants ont réclamé une enquête et critiqué l’utilisation d’un langage offensant dans les documents officiels, depuis le fondateur d’Operation Black Vote, Simon Woolley, jusqu’au militant de Windrush, Patrick Vernon, jusqu’au Runnymede Trust.

Lord Woolley a fait l’éloge L’indépendant pour avoir « mis en lumière cet horrible étiquetage discriminatoire de la part des représentants du gouvernement ». Il a déclaré : « Ce n’est pas seulement qu’il s’agissait d’une insulte raciale. Cela montre également à quel point les Noirs sont perçus comme humiliants dans ce pays.

Mme Johnson a ajouté : « Depuis le rapport Sewell soutenu par le gouvernement qui niait l’existence d’un racisme structurel, jusqu’au scandale Windrush, aux politiques racistes de contrôle et de fouille et à la frénésie d’arrêt des bateaux – le racisme est endémique dans ce gouvernement et doit être combattu sans relâche jusqu’à ce qu’il soit atteint. est chassé à tous les niveaux.