La répression israélienne du camp de réfugiés de Jérusalem déclenche des troubles

JERUSALEM (AP) – Une file de voitures serpentait dans les rues jonchées d’ordures du camp de réfugiés de Shuafat à Jérusalem-Est, alors que les Palestiniens attendaient de passer un poste de contrôle israélien.

Alaa Gharab a été enfoncé derrière le volant à une intersection qui ressemblait à une zone de guerre en lambeaux, jonchée de pneus brûlés, d’appareils éventrés et de la carcasse carbonisée d’une voiture.

C’était la première fois qu’elle pouvait quitter le camp depuis samedi soir dernier, lorsqu’un tireur palestinien a tiré à bout portant sur le poste de contrôle, tuant une soldate israélienne de 19 ans et blessant grièvement un agent de sécurité avant de disparaître vers Shuafat.

L’attaque a déclenché une chasse à l’homme à grande échelle et continue. Dans le cadre de la recherche, les forces de sécurité israéliennes ont étouffé les points d’entrée et de sortie du camp, paralysant la vie de ses quelque 60 000 habitants.

Les restrictions ont déclenché une explosion de colère dans les quartiers palestiniens de la ville. Les magasins palestiniens ont fermé leurs portes en signe de protestation le jour et des foules de jeunes hommes ont affronté les troupes israéliennes la nuit – les troubles les plus féroces depuis des mois. Les affrontements à Jérusalem, la ville sainte et âprement disputée, sont devenus un cri de ralliement l’année dernière qui a déclenché une guerre sanglante de 11 jours à Gaza.

“Personne ne pouvait aller travailler, aller à l’hôpital, chercher de la nourriture, sortir”, a déclaré Gharab, une infirmière de 24 ans, depuis la fenêtre de sa voiture. « Tout le monde avait peur. Tout s’est arrêté. »

Les restrictions se sont assouplies jeudi, permettant à la nourriture et aux fournitures d’entrer et aux résidents de retourner travailler dans la ville. Mais l’indignation n’a pas été atténuée dans le seul camp de réfugiés de Jérusalem – un quartier longtemps laissé dans un vide de gouvernance.

Fleur Hassan-Nahoum, adjointe au maire de Jérusalem, a décrit les bouclages comme une question de sécurité.

Mais pour les résidents du camp, cela ressemblait à un siège. “C’était comme être en prison”, a déclaré Sadeen Rajabi, 14 ans, qui est restée à la maison après l’école pendant la semaine à cause de la difficulté de traverser et des craintes de ses parents pour sa sécurité.

Même en temps normal, Shuafat est un bidonville anarchique rempli de tas d’ordures fumantes et dépourvu de services municipaux. Le camp se situe dans les limites municipales de Jérusalem, mais en dehors de l’imposante barrière de séparation qu’Israël dit avoir construite pour endiguer les attaques des militants depuis la Cisjordanie occupée. Les Palestiniens ont décrié la barrière, qui traverse souvent les communautés, comme une accaparement de terres.

Après la guerre du Moyen-Orient de 1967, Israël a annexé la moitié orientale, peuplée de Palestiniens, de Jérusalem et a déclaré toute la ville sa capitale dans un mouvement non reconnu internationalement. Le gouvernement a étendu les limites municipales bien au-delà de la vieille ville, qui abrite les lieux saints de Jérusalem, englobant des villages palestiniens éloignés comme Shuafat et le camp de réfugiés adjacent. À l’époque, le camp ne comptait que quelques milliers d’habitants.

La colère monte dans le secteur de la ville annexé par Israël, où de nombreux Palestiniens disent se sentir abandonnés par Israël. Les habitants se plaignent des démolitions de maisons et de la quasi-impossibilité d’obtenir des permis de construire israéliens. Les résidents palestiniens de Jérusalem paient des taxes municipales israéliennes mais reçoivent une fraction des services que les résidents juifs reçoivent.

Le sentiment d’être dans les limbes n’est peut-être pas plus aigu que dans le camp de Shuafat, l’un des nombreux quartiers palestiniens qui font officiellement partie de Jérusalem, mais qui se trouvent du « côté Cisjordanie » de la barrière de séparation. L’Autorité palestinienne, qui exerce un contrôle limité dans certaines parties de la Cisjordanie, n’a aucune juridiction. L’agence des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens gère une partie du camp, fournissant des services d’éducation et d’assainissement.

Hassan-Nahoum a reconnu les défis de fournir des services dans le camp. Elle a déclaré que la ville craignait des attaques contre son personnel travaillant de l’autre côté de la barrière. “C’est une chose très difficile à contrôler”, a-t-elle déclaré.

Omar Sarhan, un propriétaire de magasin qui réapprovisionne ses étagères jeudi pour la première fois cette semaine, a déclaré que le camp se sentait coupé de la ville. « Nous n’avons pas l’impression d’être à Jérusalem », a-t-il dit. “Nous n’avons rien.”

Les pénuries d’eau et d’électricité sont fréquentes. Les services d’égout ne sont pas fiables. Les routes sont défoncées. Il n’y a pratiquement pas de ramassage des ordures. La police israélienne entre rarement pour réprimer la montée de la criminalité.

La route vers le reste de Jérusalem est à la fois une bouée de sauvetage et un point d’étranglement potentiel. La plupart des résidents ont une résidence permanente dans la ville, ce qui signifie qu’ils ont la liberté de mouvement, contrairement aux Palestiniens de Cisjordanie qui ont besoin de permis d’entrée spéciaux.

Mais l’accès est strictement contrôlé. Lorsque les forces de sécurité israéliennes ont intensifié leurs recherches au poste de contrôle principal de Shuafat cette semaine, les habitants ont déclaré que cela avait bouleversé leur vie. Les patients ne pouvaient pas atteindre les hôpitaux israéliens en raison des longues heures d’attente. Les ambulances tournaient au ralenti dans la circulation dense. Les livraisons de vivres et de médicaments ont cessé. La plupart des 15 000 enfants du camp ont manqué l’école.

Les résidents ont partagé des histoires de désespoir.

“Oui, l’agresseur est du camp, mais pourquoi des dizaines de milliers de personnes sont-elles tenues pour responsables?” a déclaré Hassan Alequm, un responsable de la santé qui a signalé que 50 patients atteints de maladie rénale ont manqué leur rendez-vous de dialyse dans les hôpitaux israéliens cette semaine.

Le Dr Saeed Salameh a déclaré que son centre médical était inondé de demandes d’aide aux patients qui ne pouvaient pas se rendre à l’hôpital. La clinique a offert des analgésiques jusqu’à ce qu’il n’y ait plus d’intraveineuses. Puis il a été frappé par des grenades lacrymogènes et contraint de se fermer.

Hiba, une patiente de 50 ans atteinte d’hépatite et de diabète qui n’a donné que son prénom, n’avait pas reçu d’injection d’insuline depuis cinq jours.

« Je ne pouvais pas sortir de chez moi à cause du gaz », dit-elle, le visage blême.

De nombreuses familles sont restées à l’intérieur alors que des gaz lacrymogènes voilaient le camp. Mais des milliers de personnes se sont précipitées dans les rues pour affronter les forces de sécurité israéliennes dans ce que les habitants ont décrit comme les pires affrontements de mémoire récente. Les forces israéliennes ont tiré des balles en caoutchouc, des grenades assourdissantes et des gaz lacrymogènes sur de jeunes hommes en lançant des pierres et des bombes incendiaires.

“C’était la première fois que je voyais ce genre de violence dans le camp”, a déclaré Mohammed Salah, 32 ans.

Mercredi soir, des affrontements se sont propagés dans les quartiers de Jérusalem-Est.

La montée des tensions à Jérusalem survient alors que la violence monte en Cisjordanie, où plus de 120 Palestiniens ont été tués jusqu’à présent en 2022 – la série de combats la plus meurtrière en sept ans.

Les affrontements se sont intensifiés depuis qu’une série d’attentats palestiniens a tué 19 personnes en Israël au printemps dernier. Israël affirme que la plupart des Palestiniens tués étaient des militants. Mais des jeunes lanceurs de pierres qui protestaient contre les incursions et d’autres non impliqués dans les affrontements ont également été tués.

Les Palestiniens veulent que la Cisjordanie occupée et Gaza soient les territoires de leur futur État, avec Jérusalem-Est comme capitale. Mais à côté du camp de réfugiés de Shuafat et d’autres quartiers d’enclaves palestiniennes à Jérusalem, Israël a construit des colonies juives abritant quelque 220 000 personnes.

La police israélienne a déclaré vendredi qu’elle appelait des unités de réserve de la police des frontières – une force paramilitaire connue pour avoir utilisé des tactiques dures pour apaiser les troubles palestiniens.

“Les combattants continueront d’agir avec la main lourde, en utilisant tous les moyens avancés, contre les violateurs de l’ordre public”, a déclaré Amir Cohen, le commandant de la police des frontières.

Isabel Debré, Associated Press