La répression israélienne du camp de réfugiés de Jérusalem déclenche des troubles

Alaa Gharab a été enfoncé derrière le volant à une intersection qui ressemblait à une zone de guerre en lambeaux, jonchée de pneus brûlés, d’appareils éventrés et de la carcasse carbonisée d’une voiture.

C’était la première fois qu’elle pouvait quitter le camp depuis samedi soir dernier, lorsqu’un tireur palestinien a tiré à bout portant sur le poste de contrôle, tuant une soldate israélienne de 19 ans et blessant grièvement un agent de sécurité avant de disparaître vers Shuafat.

L’attaque a déclenché une chasse à l’homme à grande échelle et continue. Dans le cadre de la recherche, les forces de sécurité israéliennes ont étouffé les points d’entrée et de sortie du camp, paralysant la vie de ses quelque 60 000 habitants.

Les restrictions ont déclenché une explosion de colère dans les quartiers palestiniens de la ville. Les magasins palestiniens ont fermé leurs portes en signe de protestation le jour et des foules de jeunes hommes ont affronté les troupes israéliennes la nuit – les troubles les plus féroces depuis des mois. Les affrontements à Jérusalem, la ville sainte et âprement disputée, sont devenus un cri de ralliement l’année dernière qui a déclenché une guerre sanglante de 11 jours à Gaza.