La répression iranienne des manifestations s’intensifie dans la région kurde

DUBAÏ, Émirats arabes unis (AP) – L’Iran a intensifié sa répression mardi contre les zones kurdes de l’ouest du pays alors que les manifestations déclenchées par la mort d’une femme de 22 ans détenue par la police des mœurs font rage, ont déclaré des militants.

La police anti-émeute a tiré sur au moins un quartier de Sanandaj, la capitale de la province iranienne du Kurdistan, alors qu’Amnesty International et le conseiller à la sécurité nationale de la Maison Blanche critiquaient les violences visant les manifestants irrités par la mort de Mahsa Amini.

Pendant ce temps, certains travailleurs du pétrole ont rejoint lundi les manifestations dans deux complexes de raffineries clés, liant pour la première fois une industrie clé de la théocratie iranienne aux troubles.

Le gouvernement iranien insiste sur le fait qu’Amini n’a pas été maltraitée, mais sa famille affirme que son corps présentait des ecchymoses et d’autres signes de coups. Des vidéos ultérieures ont montré des forces de sécurité battant et bousculant des manifestantes, y compris des femmes qui ont arraché leur foulard obligatoire, ou hijab.

De la capitale, Téhéran, et d’ailleurs, des vidéos ont émergé en ligne malgré les perturbations d’Internet par les autorités. Des vidéos de lundi ont montré des étudiants universitaires et lycéens manifestant et scandant, avec des femmes et des filles marchant dans les rues sans foulard alors que les manifestations se poursuivent dans une quatrième semaine. Les manifestations représentent l’un des plus grands défis à la théocratie iranienne depuis les manifestations du Mouvement vert de 2009.

Une vidéo publiée en ligne par un groupe kurde appelé l’Organisation Hengaw pour les droits de l’homme montrait des rues sombres avec des coups de feu apparents et un feu de joie brûlant à Sanandaj, à environ 400 kilomètres (250 miles) à l’ouest de Téhéran.

Un autre a montré des policiers anti-émeute portant des fusils de chasse se déplaçant en formation avec un véhicule, tirant apparemment sur des maisons.

Le Centre pour les droits de l’homme en Iran, basé à New York, a publié une autre vidéo montrant ce qu’il décrit comme une phalange de forces de sécurité à moto traversant Sanandaj.

“Ils auraient brisé les vitres de centaines de voitures dans le quartier de Baharan”, a déclaré le centre.

Amini était kurde et sa mort a été particulièrement ressentie dans la région kurde d’Iran, où les manifestations ont commencé le 17 septembre lors de ses funérailles après sa mort la veille.

Amnesty International a critiqué les forces de sécurité iraniennes pour avoir « utilisé des armes à feu et tiré des gaz lacrymogènes sans discernement, y compris dans les maisons des gens ». Il a exhorté le monde à faire pression sur l’Iran pour qu’il mette fin à la répression alors que Téhéran continue de perturber les réseaux Internet et de téléphonie mobile “pour cacher ses crimes”.

L’Iran n’a pas immédiatement reconnu la nouvelle répression à Sanandaj. Cependant, le ministère iranien des Affaires étrangères a convoqué l’ambassadeur britannique au Royaume-Uni pour sanctionner les membres de la police des mœurs et les responsables de la sécurité du pays en raison de la répression.

Le ministère iranien des Affaires étrangères a qualifié les sanctions d'”arbitraires et sans fondement”, tout en menaçant de prendre éventuellement des contre-mesures contre Londres.

Jake Sullivan, conseiller à la sécurité nationale du président américain Joe Biden, a également noté que « le monde regarde ce qui se passe en Iran ».

“Ces manifestants sont des citoyens iraniens, dirigés par des femmes et des filles, exigeant la dignité et les droits fondamentaux”, a écrit Sullivan sur Twitter. “Nous sommes à leurs côtés, et nous tiendrons pour responsables ceux qui utilisent la violence dans un vain effort pour faire taire leur voix.”

Jon Gambrell, Associated Press