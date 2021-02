La répression exhortée à la désinformation présumée à la télévision américaine

Deux membres démocrates du Congrès américain ont exhorté une douzaine de sociétés de télévision par câble, satellite et streaming à sévir contre la désinformation sanitaire et politique.

Jerry McNerney et Anna G. Eshoo ont envoyé un lettre faire pression sur des entreprises telles que Fox News, One America News Network et Newsmax, affirmant qu’elles ont répandu de fausses informations sur la pandémie de coronavirus et les élections américaines de 2020.

McNerney et Eshoo ont demandé des informations sur la manière dont les entreprises citées traitent « la désinformation, la désinformation, les théories du complot et les mensonges diffusés par les canaux qu’elles hébergent ».

Fox News a défendu ses reportages et a déclaré que le duo exigeait que « les câblodistributeurs se livrent à une discrimination de point de vue », ce qui « crée un terrible précédent ».

Ils ont accusé les réseaux d’avoir été les principaux vecteurs de diffusion de la désinformation liée à la pandémie et de contribuer directement à une méfiance croissante à l’égard des mesures de santé publique nécessaires.

La lettre comprenait un étudier d’un chien de garde des médias qui a constaté que Fox News avait diffusé 253 fois de la désinformation sur le coronavirus en seulement cinq jours au mois de juillet 2020.

Dans la lettre, ils affirment que bon nombre de ces médias ont également diffusé de la désinformation sur les élections de novembre 2020 et un contenu douteux au milieu de la prise d’assaut du Capitole des États-Unis en janvier.

«Alors qu’une foule violente franchissait les portes du Capitole, la couverture de Newsmax a qualifié la scène de« sorte d’idée romantique »», lit-on dans la lettre.

Cette lettre précède l’audition du sous-comité des communications et de la technologie de l’énergie et du commerce de la Chambre mercredi sur le rôle des médias traditionnels dans la promotion de la désinformation et de l’extrémisme.

«Près de la moitié des Américains obtiennent leurs informations principalement à la télévision», poursuit la lettre.

«La désinformation à la télévision a conduit à notre environnement d’information pollué actuel qui radicalise les individus pour qu’ils commettent des actes séditieux et rejette les meilleures pratiques de santé publique, entre autres questions dans notre discours public.» Ils ont continué à écrire.

Le commissaire Brendan Carr, un républicain de haut rang du FCC, a qualifié cette décision des démocrates de « transgression effrayante des droits à la liberté d’expression dont jouit tous les médias de ce pays ».

«En écrivant des lettres aux câblodistributeurs et aux autres entités réglementées qui diffusent ces médias d’information, les démocrates envoient un message aussi clair que troublant: ces entités réglementées paieront un prix si les salles de rédaction ciblées ne se conforment pas aux démocrates. «préféraient les récits politiques», ajouta Carr.

Dans une déclaration à Euronews, Fox News a déclaré: «En tant que chaîne d’information câblée la plus regardée en 2020, FOX News Media a fourni à des millions d’Américains des reportages approfondis, une couverture de l’actualité et une opinion claire. Le fait que des membres du Congrès mettent en lumière des discours politiques qu’ils n’aiment pas et exigent que les câblodistributeurs se livrent à une discrimination de point de vue crée un terrible précédent.