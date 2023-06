TALLINN, Estonie – Depuis près de trois ans, une répression sévère de la dissidence en Biélorussie par son dirigeant autoritaire Alexandre Loukachenko a rempli les colonies pénitentiaires du pays de milliers de prisonniers politiques, avec de nouvelles arrestations signalées quotidiennement.

Dans le même temps, une campagne gouvernementale s’est débarrassée de nombreux avocats indépendants, ce qui rend de plus en plus difficile pour les détenus de monter toute forme de défense juridique.

Siarhej Zikratski fait partie des avocats contraints de quitter la Biélorussie sous la menace d’une arrestation. Plus de 500 de ses collègues ont été privés de leur licence d’avocat et ont quitté la profession depuis 2020, et nombre d’entre eux ont déménagé à l’étranger après avoir subi des représailles dans leur pays. Certains ont même fini en prison.

Zikratski dit que la Biélorussie est effectivement à court d’avocats indépendants pour représenter les nombreux prisonniers politiques dans le pays de 9,5 millions d’habitants, une situation qu’il qualifie de « catastrophique ».

Les avocats sont réticents à accepter « des affaires à motivation politique, et même ceux qui ont déjà signé des contrats avec des clients ne sont plus disposés à leur fournir des services juridiques », a déclaré Zikratski à l’Associated Press par téléphone depuis un pays occidental. « Les chances de trouver un avocat pour un prisonnier politique en Biélorussie sont désormais proches de zéro. »

La demande d’avocats dépasse l’offre, la répression s’intensifiant et le nombre de prisonniers politiques augmentant, a-t-il dit, « mais il n’y a personne pour les défendre ».

PHOTOS : la répression en Biélorussie vise non seulement les militants politiques mais aussi leurs avocats

La répression radicale a commencé après que Loukachenko, qui dirige la Biélorussie d’une main de fer depuis 29 ans, a été réélu en août 2020 lors d’une élection présidentielle qui a été largement considérée dans son pays et en Occident comme frauduleuse.

Le pays a été balayé par des manifestations massives, dont certaines ont attiré plus de 100 000 personnes. Les autorités ont répondu par une répression brutale qui a vu plus de 35 000 personnes arrêtées, des milliers battues par la police pendant leur garde à vue et des dizaines d’organisations non gouvernementales et de médias indépendants fermés.

Le nombre d’avocats en Biélorussie est passé d’environ 2 200 en 2020 à environ 1 650 cette année, a indiqué le ministère de la Justice.

Zikratski a déclaré que les autorités ont créé un système dans lequel seuls les avocats fidèles au gouvernement sont autorisés à représenter les prisonniers politiques.

« Cela profane l’idée même de la défense légale, et les prisonniers politiques sont non seulement privés du droit à l’assistance juridique mais ne peuvent même pas dénoncer les conditions de torture derrière les barreaux », a-t-il déclaré.

Dans le système juridique biélorusse, où les condamnations sont une quasi-certitude une fois que des accusations sont portées contre un accusé, les avocats indépendants remplissent toujours une fonction importante. Ils veillent, par exemple, à ce qu’une affaire ne soit pas conclue à la hâte et à ce que les procédures légales soient suivies, et ils servent d’intermédiaires importants entre les détenus et leurs familles.

Dans un récent discours, Loukachenko a déclaré sans ambages que les avocats de la défense « doivent être sous contrôle ».

« Un avocat de la défense est un fonctionnaire et ses actions doivent être fondées sur des normes juridiques et non sur des normes imaginaires comme la liberté d’expression et d’autres libertés », a-t-il déclaré. « Nous en avons assez de ces libertés. »

Huit éminents avocats qui ont défendu des prisonniers politiques purgent de longues peines pour ce qui est considéré comme de fausses accusations, dont l’avocat Maksim Znak, qui représentait un candidat à la présidence et a été condamné à 10 ans de prison pour implication dans un groupe extrémiste, complot en vue de prendre le pouvoir et appels pour des actions contre la sécurité nationale. Aliaksandr Danilevicz, qui s’est prononcé contre la guerre de la Russie en Ukraine et a défendu les athlètes biélorusses qui ont soutenu les manifestations, a été condamné à la même peine pour atteinte à la sécurité nationale et aide aux activités extrémistes.

Le militant des droits humains Ales Bialiatski, qui a remporté le prix Nobel de la paix 2022, purge une peine de 10 ans après avoir été reconnu coupable de financement d’actions portant atteinte à l’ordre public et de contrebande – accusations qu’il rejette. Son avocat, Vital Brahinets, a été condamné à huit ans de prison pour incitation à des actions contre la sécurité nationale, et un autre de ses avocats a été déchu de sa licence d’avocat.

L’épouse de Bialiatski, Natalia Pinchuk, ne veut même plus identifier son dernier avocat, de peur de le perdre.

Elle a dit qu’elle était « désespérée » parce qu’elle n’avait pas eu de nouvelles de son mari depuis mai, quand il a été transféré dans une prison à sécurité maximale notoirement brutale et s’est vu refuser l’accès à un avocat.

Pinchuk a déclaré qu’elle avait reçu des informations via d’autres prisonniers selon lesquelles les autorités auraient même refusé à Bialiatski un stylo et du papier pour demander l’accès à un avocat.

« Ils le maintiennent dans un black-out serré et créent des conditions insupportables pour démontrer que même un lauréat du prix Nobel pourrait être privé de tout, y compris de la possibilité de rencontrer un avocat », a-t-elle déclaré à AP. « Les autorités ont appris à utiliser les avocats comme instrument de manipulation et de pression.

Des lettres récentes de Bialiatski, âgé de 60 ans, ont déclaré que sa santé – en particulier sa vue – s’était détériorée, a déclaré Pinchuk, ajoutant qu’il était impossible d’évaluer son état sans un avocat.

« Les autorités ont réalisé que les avocats informent les journalistes et les organisations internationales des violations et des conditions de torture dans les prisons biélorusses pour les prisonniers politiques », a-t-elle déclaré. « Les avocats savent mieux que quiconque que le confinement dans les prisons biélorusses porte gravement atteinte à la santé des détenus. »

Il n’y a pas eu de nouvelles depuis plus de 100 jours sur le chef de l’opposition Nikolai Statkevich, qui purge une peine de 14 ans de prison, et Maria Kolesnikova, qui a été condamnée à 11 ans. De même, l’état de santé de Viktar Babaryka, un aspirant candidat à la présidence depuis 14 ans, n’est pas connu depuis plus d’un mois, et ses partisans soupçonnent qu’il a été battu et placé dans un hôpital pénitentiaire.

Pinchuk pense que les Nations Unies devraient intervenir pour aider à « rompre le black-out de l’information autour des prisonniers politiques biélorusses ».

« Ce serait formidable si l’ONU utilisait correctement tous les instruments dont elle dispose », a-t-elle déclaré. « Malheureusement, nous avons récemment constaté qu’en dépit de la terreur en Biélorussie, l’ONU a souvent fermé les yeux sur la situation. »

Les autorités ont interdit les activités des cabinets d’avocats privés et tous les avocats de la défense ont été intégrés à des associations d’État étroitement contrôlées par le ministère de la Justice. Il nomme les dirigeants de ces associations.

Selon la loi, les autorités désignent un avocat de la défense de l’État pour un accusé qui ne peut pas trouver sa propre représentation. Les avocats de l’État se rangent généralement du côté des enquêteurs plutôt que de leurs clients.

Volha Vysotskaya, qui a été accusée d’incitation aux tensions, a déclaré qu’elle avait essayé de contacter un avocat de l’État pour son procès afin qu’elle puisse voir les documents relatifs à son cas, « mais non seulement il a refusé de me parler, mais il a éteint son téléphone et m’a bloqué sur toutes les applications de messagerie.

La jeune femme de 24 ans a fui le pays avant le début de son procès, et elle a été reconnue coupable par contumace et condamnée à 12 ans.

« Les avocats de la défense en Biélorussie sont devenus un instrument de répression gouvernementale au lieu de la défense, et on ne sait même pas ce qui est pire – l’absence de défense lors d’un procès ou la présence officielle d’un avocat légitimant le verdict », a déclaré Vysotskaya.

La chef de l’opposition Sviatlana Tsikhanouskaya, qui a défié Loukachenko lors des élections de 2020 et a subi des pressions pour fuir la Biélorussie après le vote, a été jugée par contumace et reconnue coupable d’extrémisme, de haute trahison et de menace à la sécurité de l’État. Elle a été condamnée à 15 ans.

Elle a dit qu’elle n’était pas en mesure de lire les documents de son cas et de parler à un avocat de l’État nommé pour la représenter.

Elle s’est présentée à la présidence après que son mari, Siarhei Tsikhanouski, un blogueur et militant populaire, a été arrêté quelques jours après avoir déclaré sa candidature. Il a été reconnu coupable d’organisation de troubles de masse, d’incitation à la haine et de désobéissance à la police, et condamné à 19 ans et demi.

Tsikhanouskaya a déclaré à AP que son mari était détenu « dans des conditions de torture », sans accès à un avocat, et qu’elle n’avait pas eu de ses nouvelles depuis plus de trois mois.

Citant les représentations traditionnelles de la déesse grecque de la justice aux yeux bandés, le chef de l’opposition a déclaré que Loukachenko avait ajouté « un bâillon dans la bouche et des bouchons d’oreilles ».

Le mois dernier, des centaines d’avocats qui ont fui le pays ont créé l’Association biélorusse des avocats des droits de l’homme et ont exhorté l’ONU à agir.

« La Biélorussie a approuvé une législation qui viole les principes mêmes et l’essence de la défense légale et a appliqué la pratique du contrôle total sur les avocats », a déclaré l’association. « Les répressions ont détruit les garanties procédurales et professionnelles des activités des avocats, entraînant la destruction effective de la défense juridique dans le pays.

Zikratski a déclaré que son ancienne patrie avait atteint un « moment terrible ».

« La Biélorussie se transforme rapidement en un camp de concentration au milieu de l’Europe », a-t-il déclaré. « Les répressions en Biélorussie s’intensifient et le pays est à court d’avocats, dont les conséquences ne sont pas difficiles à prévoir. »