La répression du partage de mots de passe Disney Plus commencera le 1er novembre

Disney Plus commencera à facturer des frais supplémentaires pour les personnes extérieures à votre foyer partageant votre mot de passe et utilisant votre compte, à partir du 1er novembre au Canada.

Le service de streaming aurait avis envoyés par courrier électronique à ses abonnés canadiens mercredi, détaillant les nouvelles règles de partage de compte.

« Sauf autorisation contraire de votre niveau de service, vous ne pouvez pas partager votre abonnement en dehors de votre foyer », indique l’avis, selon Mobile Syrup. « Si nous déterminons que vous avez violé cet accord, nous pouvons limiter ou mettre fin à l’accès au service et/ou prendre toute autre mesure permise par cet accord. »

Le PDG de Disney, Bob Iger, avait déclaré le mois dernier que la société prévoyait de sévir contre le partage de mots de passe, suivant les traces du géant du streaming Netflix, qui a commencé à facturer 8 $ pour les utilisateurs supplémentaires sur votre compte plus tôt cette année.

Les règles de partage de compte de Netflix permettent aux abonnés premium d’avoir deux personnes supplémentaires sur leur compte ; les abonnés standards peuvent ajouter une personne supplémentaire ; et les niveaux inférieurs n’autorisent aucun utilisateur supplémentaire. On ne sait pas encore si Disney Plus aura des règles similaires en fonction de votre niveau de forfait.

Disney Plus augmentera ses prix le 12 octobre, y compris pour ses services groupés avec Hulu. Le fournisseur de streaming n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.