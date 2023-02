La répression du partage de mot de passe Netflix s’élargit, et c’est plus cher maintenant

Netflix a lancé son répression du partage de mot de passedéployant de nouveaux frais dans quatre pays – le Canada, la Nouvelle-Zélande, le Portugal et l’Espagne – qui facturent des comptes pour partager leur adhésion en dehors d’un foyer.

Et le prix est plus élevé que lors des premiers tests.

La société, le plus grand service de streaming par abonnement au monde, promet depuis des mois aux investisseurs qu’elle déploiera largement l’initiative. Mais cela vient après des années de laxisme sur le partage de mot de passe, Netflix ayant tweeté une fois “l’amour c’est partager un mot de passe” et le fondateur Reed Hastings expliquant en 2016 qu’il aime quand les gens partagent Netflix.

Mais l’année dernière, Netflix a commencé à tester des moyens de “monétiser le partage de compte” après avoir enregistré ses pertes d’abonnés les plus importantes en une décennie. Avec plus de 230 millions d’abonnés dans le monde, Netflix estime que plus de 100 millions de comptes se partagent.

Mercredi, Netflix a déclaré qu’il avait lancement des frais de sous-compte “membre supplémentaire” au Canada, en Nouvelle-Zélande, au Portugal et en Espagne, en vigueur le jour même. Inspirés d’un schéma testé par Netflix dans quelques pays d’Amérique latine depuis l’année dernière, les frais demandent aux abonnés dont l’abonnement est utilisé au-delà d’un “emplacement principal” de payer un supplément pour un ou deux sous-comptes. (Cliquez ici pour plus détails sur les politiques de partage de compte de Netflix.)

Les frais de membre supplémentaire sont de 8 $ CAN par mois au Canada, de 8 $ NZ en Nouvelle-Zélande, de 4 euros au Portugal et de 6 euros en Espagne. Netflix n’a pas précisé de calendrier pour le moment où d’autres pays, comme les États-Unis, lanceraient les frais.

Cependant, cela est nettement plus cher que les prix des frais dans les pays d’Amérique latine où le partage de compte était déjà en vigueur.

Au Chili, au Costa Rica et au Pérou, où ces frais ont été testés pour la première fois, les frais moyens pour un sous-compte de membre supplémentaire représentaient en moyenne environ 25 % du coût d’un plan Standard dans chaque pays. Mais au Canada, en Nouvelle-Zélande, au Portugal et en Espagne – la première vague de pays du lancement officiel du partage de compte par Netflix – les prix pour les membres supplémentaires sont nettement plus élevés, parfois deux fois plus que mesurés en pourcentage du prix du compte standard local.

En moyenne, Netflix a fixé les frais pour les membres supplémentaires dans les derniers pays à 43 % du prix d’un plan Standard contre 25 % dans les tests.

Et au Canada, qui est le marché le plus étroitement lié aux États-Unis, les frais sont les plus élevés : chaque membre supplémentaire coûte près de la moitié du coût d’un plan Standard là-bas.

Cette décision intervient alors que l’intensification de la concurrence a commencé à freiner la croissance autrefois inlassable de Netflix. Au cours des trois dernières années et demie, presque toutes les grandes entreprises de médias d’Hollywood ont investi des milliards de dollars dans leurs propres opérations de streaming. Ces soi-disant guerres de streaming ont provoqué une vague de nouveaux services, notamment Disney Plus, HBO Max, Peacock, Paramount Plus et Apple TV Plus. Ce flot d’options de streaming a compliqué le nombre de services que vous devez utiliser (et, souvent, payer) pour regarder vos émissions et films préférés en ligne.

La répression des mots de passe n’est pas la seule volte-face de Netflix ces derniers temps. Il a également lancé des abonnements moins chers soutenus par la publicité, après avoir écarté le concept de publicités sur Netflix pendant des années.