La répression du partage de mot de passe Netflix commence aux États-Unis

Netflix a averti qu’il resserrerait ses directives sur le partage de mots de passe dans le but d’augmenter les revenus et le nombre d’abonnés, peu de temps après que la société ait commencé à voir sa croissance stagner.

À l’origine, Netflix devait déployer sa répression contre les personnes qui empruntent d’autres comptes pour créer leurs propres profils à la fin du premier trimestre, mais a alerté les investisseurs et les clients lors d’un appel aux résultats le mois dernier qu’il poussait la décision jusqu’au deuxième trimestre.

Le streamer a déclaré que plus de 100 millions de ménages partagent des comptes, soit environ 43% de sa base d’utilisateurs mondiale. Netflix a déclaré que cela avait affecté sa capacité à investir dans de nouveaux contenus.

Plus tôt cette année, Netflix a présenté des conseils de partage de mot de passe dans quatre autres pays : la Nouvelle-Zélande, le Canada, le Portugal et l’Espagne. Netflix a déclaré qu’il demanderait aux membres de ces pays de définir un « emplacement principal » pour leurs comptes et permettrait aux utilisateurs de créer deux sous-comptes pour ceux qui ne vivent pas dans leur domicile moyennant des frais supplémentaires.

Dans l’avis de mardi, la société n’a pas fourni ces détails pour les ménages américains, et a plutôt donné les deux options de transfert d’un profil ou de payer des frais pour un membre supplémentaire.

La société a déclaré avoir vu la croissance de ses abonnés affectée à l’international où elle avait déployé de telles initiatives au cours du premier trimestre. Mais Netflix a quand même réussi à ajouter 1,75 million de clients au cours du trimestre.

En Amérique latine, les dirigeants de Netflix ont déclaré avoir vu des annulations après l’annonce de la nouvelle, affectant la croissance à court terme. Mais ils ont découvert que ces emprunteurs de mots de passe activaient plus tard leurs propres comptes et ajoutaient des membres existants en tant que comptes « membres supplémentaires ». En conséquence, la société a vu plus de revenus, ont déclaré les dirigeants.

Les dirigeants de Netflix ont comparé la transition du partage payant à celle des augmentations de prix : les gens rechignent et annulent d’abord, puis reviennent lentement et s’inscrivent pour leurs propres comptes.

En plus de sa répression du partage de mots de passe, Netflix a également récemment introduit un niveau moins cher et financé par la publicité dans le but d’augmenter les revenus. Les deux mesures sont venues en réponse peu de temps après que Netflix a signalé sa première perte d’abonnés en plus d’une décennie au début de 2022.

Les entreprises de médias dans tous les domaines ont cherché des moyens de rentabiliser leurs jeux en streaming, en s’appuyant sur des méthodes telles que la réduction des coûts de contenu, la publicité et la recherche d’autres moyens d’attirer plus de clients sur leurs plateformes.

Mardi, Découverte de Warner Bros. a relancé son service de streaming sous le nom de Max, qui est une combinaison des services HBO Max et Discovery+.

Paramount mondial a également annoncé cette semaine que son application combinée Paramount + avec Showtime serait disponible fin juin. Disney a également récemment annoncé qu’il ajoutait du contenu Hulu à Disney +.