La répression du partage de mot de passe de Netflix est en cours : ce qu’il faut savoir

La fin de la gratuité Netflix le partage de mot de passe est à nos portes : le service de streaming a commencé à déployer un système qui facture des frais pour les sous-comptes “membres supplémentaires” lorsque des personnes extérieures à un foyer utilisent le même abonnement, à partir de mercredi au Canada, en Nouvelle-Zélande, au Portugal et en Espagne. On s’attend à ce que davantage de pays, y compris les États-Unis, obtiennent les nouvelles charges à mesure que l’initiative se déploie à l’échelle mondiale.

Pendant des années, Netflix a été relativement laxiste sur le partage de mot de passe. Netflix a tweeté “l’amour c’est partager un mot de passe” une fois, et le fondateur Reed Hastings a déclaré en 2016 qu’il aime quand les gens partagent Netflix. Mais l’année dernière, Netflix a commencé à tester des moyens de “monétiser le partage de compte” après avoir enregistré ses pertes d’abonnés les plus importantes en une décennie. En plus des frais de partage de mot de passe, Netflix a également lancé abonnements moins chers soutenus par la publicitédans l’espoir d’inciter davantage de personnes à payer pour Netflix s’ils n’ont pas à payer autant.

La domination de Netflix sur le streaming vidéo – sans parler des années de croissance ininterrompue du nombre d’abonnés – a poussé presque toutes les grandes sociétés de médias d’Hollywood à injecter des milliards de dollars dans leurs propres opérations de streaming. Ces soi-disant guerres en continu provoqué une vague de nouveaux services, y compris Disney+, HBO Max, Paon, Paramount Plus et Apple TV Plus. Ce flot d’options de streaming a compliqué le nombre de services que vous devez utiliser (et, souvent, payer) pour regarder vos émissions et films préférés en ligne.

Maintenant, sous la pression de l’intensification de la concurrence, Netflix poursuit des stratégies qu’il avait rejetées pendant des années, y compris une répression du partage de compte.

Combien me coûtera le “partage de compte payant” ?

La société n’a pas encore précisé les prix de ces nouveaux frais aux États-Unis, mais notre meilleure estimation est que les membres supplémentaires coûteront 7,50 $ par mois.

Jusqu’à présent, les prix varient selon les pays, et les derniers pays touchés par les frais sont invités à payer plus que ce qui était facturé lors des tests initiaux, c’est-à-dire que les frais sont devenus plus chers lors du déploiement officiel de Netflix.

Au Chili, au Costa Rica et au Pérou, où ces frais ont été testés pour la première fois, les frais moyens pour un sous-compte de membre supplémentaire représentaient en moyenne environ 25 % du coût d’un plan Standard dans chaque pays. Cela signifie que si Netflix devait s’en tenir à cette pratique, chaque sous-compte de membre supplémentaire aux États-Unis coûterait entre 3,50 et 4 dollars par mois.

Mais mercredi, Netflix a lancé les frais dans la première vague de pays faisant partie de son déploiement mondial officiel du partage de compte. Et dans ces pays – Canada, Nouvelle-Zélande, Portugal et Espagne – les prix des membres supplémentaires sont nettement plus élevés, parfois deux fois plus qu’un pourcentage. En moyenne, Netflix a fixé les frais pour les membres supplémentaires dans les pays de la première vague à 43 % du prix d’un forfait Standard dans chaque pays.

Et le Canada, qui est le marché le plus étroitement lié aux États-Unis, est le plus facturé pour les sous-comptes mesurés en pourcentage : chaque membre supplémentaire coûte près de la moitié du coût d’un plan Standard là-bas.

Si Netflix applique la pratique canadienne aux États-Unis, chaque sous-compte de membre supplémentaire coûterait environ 7,50 $.

(En comparaison, le niveau le moins cher de Netflix aux États-Unis – Basic With Ads – est de 7 $ par mois. Et dans les pays où le niveau Basic With Ads est disponible et où le partage de compte vient d’être déployé, la relation de prix est également cohérente : le prix pour les membres supplémentaires est un peu plus élevé que ce que vous paieriez pour regarder Netflix avec des publicités via Basic With Ads.)

Qui doit payer les frais de partage de mot de passe ?

Les membres supplémentaires ont leur propre compte et mot de passe, mais leur “emplacement” de membre supplémentaire est payé par le propriétaire du compte qui les a invités à rejoindre l’abonnement Netflix existant.

Étant donné que le modèle crée des informations d’identification de connexion distinctes, il ne s’agit plus vraiment de partage de mot de passe. (C’est peut-être la raison pour laquelle Netflix utilise le terme “partage de compte payant”.) Mais le titulaire principal du compte sera la personne qui paiera à la fois l’abonnement régulier et les frais du nouveau sous-compte.

Quand Netflix commencera-t-il à facturer le partage de mot de passe dans mon pays ?

Netflix a déclaré le mois dernier qu’il commencerait à lancer plus largement la structure de partage de compte avant la fin du mois de mars. Mercredi, il a lancé le programme au Canada, en Nouvelle-Zélande, au Portugal et en Espagne. En janvier, Netflix a indiqué qu’un déploiement mondial complet prendrait quelques trimestres.

Netflix n’a pas précisé de calendrier pour le moment où les autres pays recevront les frais.

“Nous sommes prêts à les déployer plus tard ce trimestre. Nous échelonnerons un peu cela au fur et à mesure que nous travaillerons sur des ensembles de pays”, a déclaré le co-PDG de Netflix, Greg Peters, le mois dernier, faisant référence au premier trimestre de 2023. “Mais nous Je verrai vraiment cela se produire au cours des deux prochains trimestres.”

Comment Netflix l’appliquera-t-il? Est-ce que cela bloquera mon compte si je partage ?

L’application de Netflix a varié au cours des tests en Amérique latine, selon un rapport.

Mais mercredi, Netflix a mis à jour les pages du centre d’aide adaptées aux pays où les frais sont actifs, et ces pages décrivent un système qui reflétera probablement le déploiement complet de ces politiques dans le monde entier.

Ce système repose sur “l’emplacement principal” de votre compte et les appareils qui s’y connectent au réseau Wi-Fi. Les pages du centre d’aide de Netflix indiquent que votre emplacement principal est l’endroit principal où vous regardez Netflix ; vous pouvez définir cet emplacement principal via un série d’étapes dans l’application Netflix sur un téléviseur. Une porte-parole de Netflix a déclaré que les membres pourraient recevoir un message “interstitiel” pour définir leur emplacement principal – en gros, une invite contextuelle sur l’application Netflix de votre téléviseur.

Les pages du centre d’aide de Netflix indiquent également que si un emplacement principal n’a pas été défini, le service en définira automatiquement un en fonction de l’adresse IP, des identifiants d’appareils et de l’activité du compte.

Mais Netflix précise également qu’il ne collecte pas de données GPS pour déterminer l’emplacement physique précis de vos appareils. “Nous utilisons l’adresse IP de l’appareil ou de l’application Netflix pour assumer son emplacement général (comme la ville, l’état/la province et le code postal)”, indiquent les politiques. “Par exemple, votre emplacement principal peut être affiché sous la forme “près de la ville, de l’état/de la province”.”

Vous pouvez également mettre à jour ou modifier votre emplacement principal à partir d’un téléviseur à tout moment, et les pages du centre d’aide ajoutent que si vous ne regardez pas Netflix sur un téléviseur (ou si vous n’en avez pas), vous n’avez pas besoin de définir un emplacement principal. pour votre compte.

Auparavant, les pages du centre d’aide de Netflix incluaient un langage sur les “appareils de confiance”, c’est-à-dire tout appareil qui se connectait à Netflix sur le réseau Wi-Fi de votre emplacement principal au moins une fois tous les 31 jours. Netflix ne semble plus avoir le langage “Appareil de confiance” dans ses politiques de partage de compte, mais l’élément de 31 jours semble persister. Netflix fera la distinction entre les appareils qui accèdent à Netflix en voyage (ce qui est bien) et ceux qui regardent Netflix en dehors de cet emplacement principal, car les téléspectateurs vivent en fait ailleurs (ce qui n’est pas le cas). Se connecter à Netflix sur le réseau Wi-Fi de l’emplacement principal au moins une fois tous les 31 jours indiquera essentiellement que l’appareil se déplace simplement lorsqu’il accède au service depuis d’autres emplacements, selon une porte-parole.

Également auparavant, les pages du centre d’aide de Netflix incluaient également un langage sur les blocages spécifiques à l’appareil, comme dans : Si un appareil accède de manière persistante à un compte en dehors de l’emplacement principal, il peut être empêché de regarder Netflix. Les pages du centre d’aide semblent maintenant avoir supprimé les références aux blocs d’appareils, il n’est donc pas clair comment Netflix appliquera les restrictions contre le visionnage de Netflix à partir d’un autre foyer.

Netflix a-t-il accidentellement divulgué des informations, puis les a-t-il supprimées ?

Sorte de.

” de Netflixcentre d’aide” Le site du service client comporte des pages spécifiques à chaque pays. Étant donné que les prix, les niveaux et les politiques de Netflix peuvent varier d’un pays à l’autre, vous pouvez basculer la page d’un centre d’aide entre différents pays pour afficher ce qui s’applique à chaque marché particulier. Ainsi, par exemple, puisque Netflix a été testant les frais de partage de compte au Chili, au Costa Rica et au Pérou pendant des mois, vous pouvez vous rendre sur les pages du centre d’aide chilien pour voir comment Netflix caractérisait ses règles de partage de compte là-bas.

Début février, Netflix a ajouté de nouvelles informations à pages du centre d’aide sur le partage de compte, et ces nouveaux détails sont restés sur les pages du Chili, du Costa Rica et du Pérou. Mais Netflix a également publié des informations similaires sur les pages du centre d’aide pour autre pays aussi, ceux qui n’avaient pas encore lancé l’initiative. Lorsque Netflix s’est rendu compte que ces pages pour d’autres pays étaient en ligne par erreur, il les a supprimées.

Cependant, depuis lors, Netflix a réorganisé les pages du centre d’aide pertinentes pour tous les pays avec un partage de compte avec des informations différentes.

Puis-je partager un compte Basic à bas prix avec des membres supplémentaires ?

Non – du moins, dans aucun des pays où ces frais ont été activés. Ces frais de “membre supplémentaire” ne sont disponibles que sur ses plans Standard et Premium, qui permettent tous deux plus d’un flux simultané. Les plans standard peuvent avoir un membre supplémentaire et les plans Premium peuvent en avoir deux.

Jusqu’à présent, Netflix n’a pas proposé d’option pour ces frais de “membre supplémentaire” sur ses forfaits Basic, qui sont désormais disponibles dans certains pays en deux options : un compte Basic plus cher sans publicité et un Basic With Ads moins cher. Aux États-Unis, le niveau de base sans publicité est de 10 $ par mois et le niveau avec publicité est de 7 $ par mois. (Pour le contexte, un plan US Standard est de 15,50 $ et Premium est de 20 $.)

Ces deux plans de base limitent votre visionnage à un seul flux simultané, ce qui rend le partage de compte fonctionnellement difficile.

Les sous-comptes de membres supplémentaires ont-ils des limites ?

Oui, ils le font.

Les sous-comptes de membres supplémentaires ne reçoivent qu’un seul flux simultané et les téléchargements ne peuvent être stockés que sur un seul téléphone ou tablette à la fois.

Ils ne peuvent également avoir qu’un seul profil, qui peut être nouveau ou transféré par le propriétaire du compte qui a invité le membre supplémentaire. Bien que ce profil de membre supplémentaire unique puisse définir différentes cotes de maturité, il ne peut pas s’agir d’un profil pour enfants, qui a une apparence et une convivialité conçues pour les enfants.

Et les membres supplémentaires doivent créer leur sous-compte dans le même pays que le propriétaire du compte principal. (Mais une fois activé, le membre supplémentaire peut regarder de n’importe où.)

Vais-je perdre toutes mes recommandations si je suis expulsé du compte de quelqu’un d’autre ou si je dois ouvrir un sous-compte ?

Netflix a créé un fonctionnalité de transfert de profil, qu’il a lancé la veille de révéler ses plans pour un déploiement plus large des frais de partage de compte. Le transfert de profil a été un élément clé des frais de partage de mot de passe testés au Chili, au Costa Rica et au Pérou. Cette fonctionnalité permet de transférer l’historique de visionnage et les recommandations d’un profil créé sur un compte Netflix partagé vers un nouveau compte indépendant. Ce nouveau compte peut ensuite être ajouté au plan d’abonnement Standard ou Premium de quelqu’un d’autre en tant que compte de membre supplémentaire (moyennant des frais), ou il peut être utilisé lors de la souscription à un abonnement séparé (ce qui, bien sûr, nécessite également un paiement).

Cependant, vous ne pouvez pas actuellement transférer un profil Kids vers un nouveau compte indépendant. (Vous pouvez cependant simplement désactiver l’expérience Kids pour un profil, ce qui devrait le rendre éligible au transfert.)

Comment Netflix a-t-il proposé ces frais ?

Comme indiqué ci-dessus, le système de frais de partage de mot de passe que Netflix va déployer semble être calqué sur un schéma que la société a mis en place. tests au Chili, au Costa Rica et au Pérou depuis mars.

Netflix a testé un concept différent ailleurs en Amérique latine. En juillet, la société a déclaré qu’elle testait une méthode en Argentine, en République dominicaine, au Salvador, au Guatemala et au Honduras qui établissait la résidence principale d’un compte comme “maison” pour les membres. Si le service détecte la diffusion en continu dans des foyers supplémentaires pendant plus de deux semaines, il invite le titulaire du compte à configurer – et à payer – des “maisons” supplémentaires, avec une limite sur le nombre de maisons supplémentaires que vous pouvez ajouter, en fonction de combien vous payez déjà pour Netflix.

Mais Netflix semble abandonner ce modèle de “maisons supplémentaires” au profit de l’autre qu’il a testé au Chili, au Costa Rica et au Pérou.