La répression du G-20 pourrait créer un nouveau type de paradis fiscal

Il vise à réformer le système fiscal mondial pour l’adapter à l’ère numérique et est susceptible d’avoir un impact sur des entreprises telles qu’Amazon, Google et Nike, entre autres. L’objectif est que les dirigeants mondiaux finalisent l’accord lors d’un sommet en octobre à Rome.

Il a averti que l’accord en perspective donnerait, « de manière choquante », la part du lion des revenus aux plus grands membres de l’OCDE à un moment où les pays à faible revenu perdent déjà la plus grande part des recettes fiscales à cause de l’abus de l’impôt sur les sociétés.

Alex Cobham, directeur général du Tax Justice Network, un groupe de défense des droits, a décrit les discussions et l’accord sur l’impôt minimum mondial sur les sociétés de l’OCDE comme « historique « , mais qui ne parvient pas à mettre en place une réforme juste et efficace.

« Donc, ce sera vraiment un changement radical en termes de modèle économique des paradis fiscaux pour les entreprises. Ce ne sera pas la fin absolue, mais plus l’accord sera défini de manière précise, plus ce modèle économique sera terminé de manière exhaustive. »

Les économistes estiment que les pays manquent un total de plus de 427 milliards de dollars d’impôts chaque année résultant de l’évasion fiscale internationale des entreprises et de l’évasion fiscale privée.

Une vue de la Piazza San Marco et du Palazzo Ducale lors de la réunion des ministres des Finances et des banquiers centraux du G20 à Venise le 11 juillet 2021.

La deuxième partie de la proposition de l’OCDE, le deuxième pilier, est le taux d’imposition global minimum des sociétés de 15 %. On pense que cela est beaucoup plus important que le premier pilier et pourrait générer jusqu’à 275 milliards de dollars de revenus supplémentaires s’il est appliqué dans le monde entier.

L’une des conditions du premier pilier est que les pays n’auraient accès à la nouvelle répartition des droits d’imposition qu’en supprimant toutes les taxes unilatérales existantes sur les entreprises technologiques. Certains pays sont réticents à le faire car les taxes sur les services numériques peuvent couvrir un plus grand nombre d’entreprises que l’accord actuel sur le premier pilier. Dans certains cas, les pays pourraient percevoir plus de recettes provenant des taxes sur les services numériques que la proposition de l’OCDE.

Les experts et les économistes craignent que ce pilier ne s’applique qu’à une petite partie des bénéfices de relativement peu d’entreprises et que la plupart des pays, en particulier les pays à faible revenu, ne récupèreraient probablement pas les revenus qu’ils pourraient perdre des taxes existantes sur les services numériques.

Lorsqu’on lui a demandé ce que la proposition était susceptible de signifier pour l’avenir des paradis fiscaux, Barton a répondu : « Je pense que beaucoup de pays vont reconsidérer leur code fiscal et passer à cette norme, c’est donc vraiment une course vers le milieu . »

Christian Hallum, responsable de la politique fiscale chez Oxfam, a déclaré par téléphone à CNBC que le cadre à deux piliers de l’OCDE pour la fiscalité internationale risquait « d’exacerber les inégalités existantes » dans un système déjà extrêmement inégalitaire.

Il a également averti que l’accord en perspective risquait de normaliser les taux d’imposition précédemment associés aux paradis fiscaux tels que l’Irlande et Singapour.

« Il y a encore des éléments mobiles et des choses que nous ne savons pas sur l’accord, mais d’après ce que nous savons, et j’appellerais cela une supposition éclairée, l’accord sera dans une certaine mesure une mauvaise nouvelle pour les paradis fiscaux classiques à 0% tels que comme les Bermudes et les îles Caïmans, etc. », a déclaré Hallum.

« Cela dit, nous avons un certain nombre d’autres types de paradis fiscaux. Nous avons l’Irlande, le Luxembourg et les Pays-Bas. D’autres endroits qui sont de nature différente, et ce que nous voyons comme un effet potentiel est ce que nous aimons appeler le « remaniement des paradis fiscaux ».