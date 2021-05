La répression du foie gras dévoilée dans le cadre des mesures de bien-être animal

Le gouvernement doit envisager des moyens de limiter la vente de foie gras dans le cadre de mesures visant à améliorer le bien-être animal, ont annoncé les ministres.

Un nouveau projet de loi sur le bien-être des animaux, dévoilé dans le discours de la reine, examinera également une répression du commerce de la friandise, qui implique le gavage d’oiseaux et a été condamné comme cruel.

Le foie gras, qui est souvent servi poêlé ou en pâté, est depuis longtemps controversé.

Plus tôt cette année, Fortnum et Mason ont annoncé qu’ils cesseraient de l’importer et élimineraient progressivement le dernier de ses stocks.

Foie gras artificiellement engraissé d’un canard ou d’une oie, le foie gras est fabriqué selon une technique appelée gavage, gavant les oiseaux deux ou trois fois par jour, souvent via un tube dans la gorge.

Le projet de loi « envisagera de nouvelles mesures pour limiter le commerce et la vente de foie gras », ont déclaré les ministres.

La législation interdira également l’importation de trophées de chasse d’animaux en voie de disparition de l’étranger et mettra en œuvre la loi sur l’ivoire pour interdire le commerce de l’ivoire d’éléphant.

Et il mettra fin à «l’exportation d’animaux vivants destinés à l’engraissement et à l’abattage» ainsi qu’à ce qu’il décrit comme la «pratique de faible bien-être» consistant à garder les primates comme animaux de compagnie, à améliorer les normes dans les zoos et à sévir contre la contrebande de chiots.

Il y aura également des actions contre le vol d’animaux de compagnie, au milieu d’une augmentation de la criminalité pendant la pandémie.

La micropuce obligatoire des chats sera également introduite, tandis que le fonctionnement des bases de données de micropuces actuelles sera examiné.

Le public sera également informé sur la façon d’acheter des chiens et des chats de façon responsable.

Les ministres disent vouloir «respecter notre engagement envers les normes les plus élevées de bien-être animal en présentant des plans ambitieux pour améliorer les normes et éliminer les pratiques cruelles».

Ils affirment également que le Royaume-Uni peut «profiter» de son statut post-Brexit en dehors de l’UE pour «aller plus loin dans la protection de nos animaux, que ce soit à la ferme, à la maison ou dans la nature».

Lindsay Duncan, de l’organisation caritative pour le bien-être animal World Animal Protection, a déclaré: «Pour réaliser ses ambitions, le gouvernement doit prendre en compte le bien-être animal dans les accords commerciaux et continuer à élever les normes, notamment en mettant fin à l’utilisation des cages et en supprimant les échappatoires de leur proposition d’interdiction d’exportation de vraiment protégé.

«Cela est nécessaire non seulement pour les millions d’animaux élevés et importés au Royaume-Uni, mais aussi pour garantir que nous réduisons le risque de futures pandémies et de résistance aux antimicrobiens.»