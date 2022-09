La fête est peut-être terminée pour “acheter maintenant, payer plus tard”.

Le Bureau de la protection financière des consommateurs a déclaré jeudi que ces paiements échelonnés comportent “plusieurs domaines de risque de préjudice pour les consommateurs”, notamment la collecte de données, l’accumulation de dettes et le “cumul de prêts” – ou la jonglerie avec plusieurs plans de paiement à la fois.

Dans le même temps, les prêteurs de la BNPL “n’offrent pas de protections standard ailleurs”, selon le rapport de l’organisme de surveillance des consommateurs.

“Achetez maintenant, payez plus tard est un type de prêt en croissance rapide qui remplace de près les cartes de crédit”, a déclaré le directeur du CFPB, Rohit Chopra, dans un communiqué. “Nous travaillerons pour garantir que les emprunteurs bénéficient de protections similaires, qu’ils utilisent une carte de crédit ou un prêt Buy Now, Pay Later.”

BNPL est essentiellement un prêt sans intérêt, qui “a gagné du terrain auprès des consommateurs qui recherchent la flexibilité de pouvoir payer des biens et des services au fil du temps, mais qui peuvent se méfier des autres produits de crédit”, a déclaré le CFPB.

Cependant, comme il est devenu plus populaire, les utilisateurs sont devenus plus enclins aux dépenses excessives et aux paiements manqués ou en retard, selon le rapport. Ce comportement a nui à l’historique de crédit de certains emprunteurs.

“Achetez maintenant, payez plus tard est conçu pour encourager les consommateurs à acheter plus et à emprunter plus”, indique le rapport. “En conséquence, les emprunteurs peuvent facilement contracter plusieurs prêts dans un court laps de temps auprès de plusieurs prêteurs ou acheter maintenant, payer des dettes plus tard peut avoir des effets sur d’autres dettes.”

Marshall Lux, membre du Mossavar-Rahmani Center for Business and Government de la Harvard Kennedy School, a qualifié les conclusions du gouvernement de “très encourageantes”.