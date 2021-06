Cela ne peut pas continuer.

La tentative de la Major League Baseball de légiférer sur les substances illégales sur le corps des lanceurs et hors du jeu n’a même pas pu passer la première nuit complète de matchs avant de se transformer en un spectacle parallèle, des jeux de tête et des performances artistiques.

Commencez par le défi stupide du manager des Phillies de Philadelphie, Joe Girardi, du futur membre du Temple de la renommée Max Scherzer – le premier skipper à toucher ce troisième rail de déshabillage d’un lanceur adverse sans cause probable significative – et continuez à travers les dizaines et les dizaines d’inspections post-manche, plafonnées par Le déshabillage de Sergio Romo, et une pensée me vient à l’esprit.

C’est le pire développement possible pour le jeu.

Oh, l’intention est noble. Un peu comme la soi-disant ère des stéroïdes, la volonté des grands lanceurs de se frotter les substances les plus désagréables afin de faire tourner la balle comme un serveur grec fait tourner des assiettes a déformé le jeu. Spider Tack doit y aller, et probablement bon nombre des concoctions maison qui transforment n’importe quel terrain en un scénario stick-and-spin.

Mais pas comme ça.

SUITE:Un lanceur de ligue mineure expulsé pour « trucs collants » à la suite de la répression annoncée par la MLB

DÉBUT ÉBLOUISSANT :Le meilleur espoir Wander Franco a marqué son premier match en MLB

Lorsqu’un lanceur est arrêté et fouillé – ou qu’un manager demande un contrôle supplémentaire de bonne ou de mauvaise foi – un signal indéniable est envoyé aux fans à la fois passionnés et occasionnels :

Ce jeu est foutu.

Et ton pichet préféré ? Nous pensons qu’il y a de bonnes chances qu’il triche.

Il existe de nombreuses façons de nettoyer un sport. Nous avons découvert mardi soir que le faire en public n’en faisait pas partie. L’écoulement lent de l’ère des stéroïdes, son apogée s’étalant sur près de deux décennies, n’était certainement pas amusant. Pourtant, un joueur n’a jamais été invité à soumettre un échantillon d’urine entre les manches.

Après seulement deux jours d’application renforcée par la MLB de son interdiction des substances étrangères, vous souhaiteriez presque que le jeu revienne dans l’ombre. Après tout, la futilité offensive du jeu n’a pas simplement disparu parce que le goudron de pin et ses cousins ​​plus collants étaient dans la ligne de mire. Le tableau de bord de mardi avait un 3-0 et un 2-1 et un 3-2 et un 5-0 et un 3-0.

Non, ce n’est pas parce que la crème solaire et le goudron de pin sont éradiqués que le terrain s’inclinera soudainement vers les frappeurs. Il est donc tentant de penser, laissez les enfants pulvériser.

Ensuite, vous regardez le taux de rotation de Gerrit Cole.

L’homme de 324 millions de dollars des Yankees a été la cible de tirs après un non-déni sinueux de son utilisation de Spider Tack. Mardi, lors de son premier départ depuis la répression, il a poursuivi une récente tendance à la baisse massive du taux de rotation. Le plomb de Cole était en baisse de 364 tr/min par rapport à sa moyenne de la saison, soit 15 %. Sa balle rapide était à 245 tours/minute, son curseur à 243.

C’est ce que nous pourrions appeler des réductions statistiquement significatives. En ce moment, nous ne savons vraiment pas pourquoi. Mais il est sûrement dans l’intérêt du jeu de se débarrasser des substances les plus offensantes et de le découvrir.

Cole a lancé OK contre Kansas City – sept manches, deux points mérités, six retraits au bâton – mais il était loin du gars qui a frappé près de 13 frappeurs par manche depuis 2018, lorsqu’il a été échangé aux Astros de Houston et s’est amélioré pour devenir le joueur du match. lanceur le plus dominant.

Comme Cole, Scherzer a été nommé dans un procès intenté par l’ancien directeur du club-house des Angels, Bubba Harkins, en tant que lanceur qui a commandé des boîtes de substance collante maison à Harkins. Si rien d’autre, Girardi avait une bonne idée que Scherzer – qui a lancé cinq manches décentes dans une éventuelle victoire 3-2 – pourrait avoir du mal à se débarrasser des trucs collants.

SUITE:Max Scherzer visiblement agacé lorsque les arbitres le contrôlent pour des substances illégales

Le manager des Phillies a affirmé qu’en une décennie de gestion contre Scherzer, il ne l’avait jamais vu se mettre les cheveux entre les lancers.

« Je ne joue pas à des jeux », a insisté Girardi. « J’ai du respect pour les gens là-bas et du respect pour ce que fait Max. »

Scherzer a frappé toutes les notes élevées de l’indignation juste, affirmant qu’une nuit légèrement plus froide à Philadelphie l’avait forcé à chercher la transpiration de sa tête, plutôt que de sa bouche ou d’autres parties de son corps, pour se mélanger à la colophane fournie par l’État.

« Je ne veux pas manger de colophane. Ça a un goût dégoûtant », a-t-il déclaré.

Les contrôles ponctuels ?

« Je vais enlever tous mes vêtements si vous voulez me voir. »

Girardi était-il de bonne foi ?

« Je devrais être un idiot absolu pour utiliser quelque chose ce soir, quand l’antenne de tout le monde est si haute pour chercher quoi que ce soit. »

Ce sont toutes des répliques valables, mais, comme l’inquiétude de Scherzer pour un lancer qui lui a échappé et qui aurait pu frapper le joueur de troisième but des Phillies Alec Bohm, elles font peu pour prouver ou réfuter quoi que ce soit.

Apportez l’été d’appels bluffs.

«Nous étions tellement stupides comme des frappeurs, en disant:« Oh, oui, c’est pour le contrôle. Nous ne voulons tout simplement pas qu’ils nous frappent. C’était une telle échappatoire », a déclaré le cogneur des Cubs et agent libre en attente Kris Bryant. « J’aime que les choses aillent dans l’autre sens. Si nous sommes touchés, nous obtenons un pourcentage de base.

Le va-et-vient a consommé une quantité importante d’oxygène lors d’une nuit célèbre, Wander Franco a fait ses débuts dans un style fracassant, frappant un circuit de trois points et atteignant la base trois fois pour les Rays de Tampa Bay. Cela seul devrait être alarmant pour la MLB.

Alors, et maintenant ?

Eh bien, nous découvrons à quel point il est difficile de bouleverser des décennies de pratique acceptée presque à mi-chemin d’une saison. Des solutions logiques existent – ​​une substance unifiée et approuvée, peut-être la légalisation universelle du goudron de pin – mais aucune ne peut probablement être mise en place à mi-chemin.

Il y aura plus de dépoussiérage Girardi-Scherzer. À un moment donné, un lanceur peut être attrapé, éjecté et suspendu. Et si la demande d’un manager pour une inspection du lanceur ne révèle aucune contrebande, ce skipper devrait être soumis à des « répercussions », suggère l’as des Dodgers Clayton Kershaw,

Pitchers vs. Hitters vs. Managers vs. MLB n’est pas ce que les fans sont venus voir. Il est clair que quelle que soit la justice rendue, quels que soient les lanceurs marginaux exposés comme des fraudes, la distraction et la perturbation massives du sport n’en vaudront pas la peine.

Et peut-être que la saga Scherzer accélérera ce système dans la poubelle du jeu, son New Coke d’application.

« J’espère », dit Scherzer. « Et j’espère que les joueurs de la ligue comprennent que ce que nous faisons en ce moment, ce n’est pas la réponse. »