La répression des règles de la MLB sur les substances étrangères comprendra des suspensions de 10 matchs

La Major League Baseball a annoncé mardi que chaque lanceur surpris en train d’utiliser ou de posséder des substances étrangères se verra infliger une suspension automatique de 10 matchs à compter du lundi 21 juin, et les employés de l’équipe peuvent également être suspendus ou condamnés à une amende pour des substances trouvées dans leur club-house ou leur pirogue.

Les lanceurs partants seront contrôlés plus d’une fois par match pour les substances étrangères tandis que les releveurs seront contrôlés au moins une fois.

« Après un processus approfondi d’avertissements répétés sans effet, de collecte d’informations auprès de joueurs actuels et anciens et d’autres joueurs du sport, de deux mois de collecte de données complète, d’écoute de nos fans et de délibérations réfléchies », a déclaré le commissaire Rob Manfred dans un communiqué, » J’ai déterminé qu’une nouvelle application de la loi sur les substances étrangères est nécessaire pour uniformiser les règles du jeu.

« Je comprends qu’il y ait une histoire d’utilisation de substances étrangères sur le ballon, mais ce que nous voyons aujourd’hui est objectivement très différent, avec des substances beaucoup plus collantes utilisées plus fréquemment que jamais auparavant. Il est devenu clair que l’utilisation de substances étrangères a généralement passé d’essayer d’avoir une meilleure prise sur le ballon à autre chose – un avantage concurrentiel injuste qui crée un manque d’action et un terrain de jeu inégal. »

La seule substance autorisée par les lanceurs pour aider leur prise sera un sac de colophane, tout en contestant la théorie selon laquelle l’élimination des substances étrangères nuirait au contrôle des lanceurs et augmenterait le nombre de frappeurs touchés par les lancers.

« La MLB a récemment terminé des tests approfondis, y compris des tests effectués par des chercheurs tiers, pour déterminer si l’utilisation de substances étrangères a un impact important sur les performances », a déclaré la MLB dans un communiqué. « Cette recherche a conclu que les substances étrangères augmentent considérablement la vitesse de rotation et le mouvement du baseball, offrant aux lanceurs qui utilisent ces substances un avantage concurrentiel injuste par rapport aux frappeurs et aux lanceurs qui n’utilisent pas de substances étrangères, et se traduit par moins d’action sur le terrain.

« De plus, l’utilisation de substances étrangères semble contribuer à un style de tangage dans lequel les lanceurs sacrifient l’emplacement en faveur de la rotation et de la vitesse, en particulier en ce qui concerne les balles rapides élevées. Les preuves ne suggèrent pas de corrélation entre l’amélioration de la sécurité des frappeurs et l’utilisation de substances étrangères. En fait, le ratio hit-par-pitch a augmenté avec la prévalence de la consommation de substances étrangères – jusqu’au 31 mai, la saison 2021 a le taux le plus élevé de hit-par-pitch de toutes les saisons au cours des 100 dernières années. »

La MLB pense que la répression devrait renforcer l’offensive en se basant sur la poussée offensive au cours des deux dernières semaines, une fois que la MLB a dit aux propriétaires qu’une répression commencerait bientôt.

Les frappeurs battent un sommet de 0,247 avec un pourcentage sur la base de 0,318 et un pourcentage de slugging de 0,419 en juin, contre 0,236/0,312/,395 les deux premiers mois.

Le taux de rotation des lanceurs la semaine dernière était le plus bas de la saison. Il y a eu plusieurs baisses notables des taux de rotation au cours des dernières semaines, impliquant des départs de Trevor Bauer et Kenley Jansen des Dodgers de Los Angeles à Gerrit Cole des Yankees de New York pour se rapprocher de Josh Hader des Brewers de Milwaukee.

« Il ne s’agit pas d’un joueur ou d’un club individuel, ou de blâmer », a déclaré Manfred, « il s’agit d’un changement collectif qui a changé le jeu et doit être abordé. Nous avons la responsabilité envers nos fans et les talents générationnels en compétition sur le terrain d’éliminer ces substances et d’améliorer le jeu. »

Ce sera la première fois que les arbitres vérifieront automatiquement les lanceurs pour l’utilisation de substances étrangères sans que les managers le demandent. Les joueurs de position peuvent également être contrôlés pour les substances étrangères, les empêchant de mettre les substances étrangères sur le baseball pour protéger leurs lanceurs.

« Bien que les interdictions relatives aux substances étrangères ne s’appliquent pas exclusivement aux lanceurs », indique la note envoyée aux clubs, « le lanceur sera en fin de compte responsable de toute balle livrée avec une substance étrangère dessus. S’il s’avère qu’un joueur autre que le lanceur a appliqué une substance étrangère sur la balle (par exemple, le receveur applique une substance étrangère sur la balle avant de la renvoyer au lanceur), le joueur en position et le lanceur seront éjectés et automatiquement suspendu. »

Les responsables de la MLB ont réalisé que l’application actuelle ne fonctionnait pas, alors maintenant c’est entre les mains des arbitres. Ils vérifieront les uniformes, les casquettes et les gants des lanceurs pour les substances étrangères principalement entre les manches ou lorsqu’ils quittent un match.

Aucun lanceur des ligues majeures n’a été suspendu pour substances étrangères depuis Will Smith des Milwaukee Brewers en 2015 et Brian Matusz des Orioles de Baltimore.

Alors que les joueurs ne perdront pas de salaire s’ils sont suspendus, leur équipe jouera en désavantage numérique en leur absence. Aucune équipe ne peut remplacer un joueur suspendu sur la liste active.

Bauer a initialement attiré l’attention sur la tricherie des lanceurs en 2018, soulignant l’augmentation spectaculaire du taux de rotation des Astros de Houston, dit qu’il est tout pour l’application, tant que tout le monde est traité sur un pied d’égalité.

« C’est le but de tout ce temps », a déclaré Bauer. « Laissez tout le monde concourir sur un terrain de jeu équitable. Donc, si vous voulez l’appliquer, appliquez-le. Et si vous ne l’êtes pas, alors arrêtez de le balayer sous le tapis, ce qu’ils font depuis quatre ans maintenant. …

« Ce serait bien en tant que joueurs de savoir par quelles règles nous concourons et quelles règles seront appliquées. Comme tout le monde le sait, une règle écrite qui n’est jamais appliquée n’est pas une règle. »

Désormais, il sera appliqué.