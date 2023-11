La répression des rassemblements pro-palestiniens en Allemagne

Le 27 octobre, un vendredi soir pluvieux à Berlin, alors qu’Israël bombardait Gaza avec une nouvelle intensité avant le lancement de son invasion terrestre, je suis arrivé sur l’Alexanderplatz pour un rassemblement qui avait déjà été annulé. « Marchez maintenant », a ordonné un policier en allemand. « Vous n’avez pas besoin d’être ici », a crié un autre en anglais. Un père et sa fille ont échappé à la police. Il lui tenait la main. Elle a traîné une pancarte écrite dans une écriture d’enfant tremblante. “Ich bin keine Nummer.” Je ne suis pas un nombre.

La police avait annulé le rassemblement « Les enfants de Berlin pour les enfants de Gaza » cinq heures avant le début du rassemblement en raison du « danger imminent que des exclamations incendiaires et antisémites éclatent lors du rassemblement ; la glorification de la violence ; [and] des déclarations exprimant une volonté de recourir à la violence et conduisant ainsi à l’intimidation et à la violence. Depuis le 7 octobre, lorsque le Hamas a attaqué Israël, cette formulation de possibilités alarmantes a été répandue. utilisé d’interdire de manière préventive environ la moitié de toutes les manifestations publiques planifiées avec de présumées sympathies palestiniennes.

«C’était pour les enfants morts», ai-je entendu une femme dire à une autre, avec une sorte d’incrédulité à l’idée que cela puisse être répréhensible. Le rassemblement s’est terminé dans le calme, mais cette nuit-là autre manifestation annulée, un rassemblement de 100 personnes devant le Reichstag de Berlin, la police a déployé du gaz poivré et a arrêté de force 74 personnes.

Le choc de la femme reflète une nouvelle réalité qui se dessine en Allemagne. Que se passe-t-il lorsque les droits fondamentaux semblent entrer en conflit avec la culture allemande tant vantée de « se réconcilier avec le passé » – souvent interprétée comme un appel à l’antisémitisme ? Les événements récents ont soulevé des questions troublantes sur qui est considéré comme faisant partie de la nation et ce que l’Allemagne a exactement appris de son histoire.

Les forces de police se tiennent entre des contre-manifestants et un rassemblement pro-palestinien à Cologne, en Allemagne, le 1er novembre 2023. Ying Tang/NurPhoto via Getty Images.

Après l’assaut du 7 octobre au cours duquel le Hamas a massacré 1 400 hommes, femmes et enfants, le chancelier allemand Olaf Scholz a exprimé ses condoléances pour les victimes, condamné les attentats et proclamé sa solidarité avec Israël. Il a réaffirmé la proclamation de 2008 de son prédécesseur, Angela Merkel, selon laquelle la protection d’Israël est la « Staatsräson » de l’Allemagne, c’est-à-dire la raison d’être du pays. Le gouvernement allemand est resté fidèle à son soutien, même si la campagne de bombardements israéliens sur Gaza a blessé et tué un grand nombre de civils – le dernier bilan s’élève à 10 022 morts, dont plus de 4 000 enfants.

Il y a eu peu de sympathie officielle pour le sort des habitants de Gaza. Mais l’Allemagne abrite la plus grande diaspora palestinienne d’Europe – environ 40 000 à 100 000 personnes – et les habitants de tout le pays se sont rassemblés en solidarité avec la Palestine pour des manifestations spontanées et enregistrées depuis le début du conflit. En réponse, villes dans toute l’Allemagne ont essayé de réprimer sur ces manifestations, même si les tribunaux ont annulé plusieurs de ces tentatives comme étant illégales. À Berlin, des interdictions ont été émises contre les manifestations avec des titres tels que «Paix au Moyen-Orient» ; « Les Berlinois juifs contre la violence au Moyen-Orient », un rassemblement organisé par Jewish Voice for a Just Peace in Israel and Palestine, une organisation juive ; et « Les jeunes contre le racisme », qui a été appelé après un professeur de lycée frapper un élève qui avait apporté un drapeau palestinien à l’école. Tout au long, il y a eu des scènes choquantes de policiers brutalisant manifestants.

Ceux qui avocat car les interdictions pointent vers des incidents de personnes rassemblement sur la Sonnenallee, une avenue centrale du quartier berlinois de Neukölln, en soutien à l’attaque du Hamas le 7 octobre. Un événement particulièrement notoire a impliqué une cinquantaine d’hommes qui ont répondu à l’appel du Réseau de solidarité avec les prisonniers palestiniens Samidoun « pour célébrer la victoire de la résistance » en partager du baklava dans la rue. La police de Berlin a traité l’affaire comme une affaire potentiellement criminelle, notant sur X, anciennement connu sous le nom de Twitter, qu’ils « prendraient les mesures nécessaires ». Les journaux ont rapporté que l’ambassadeur israélien, Ron Prosor, appelé les hommes qui avaient rassemblé des « barbares ».

Au-delà de ces incidents, les hommes politiques allemands semblent rivaliser entre eux pour déterminer qui peut promouvoir l’antisémitisme le plus bruyamment – ​​et qui peut se montrer le plus dur envers la minorité musulmane. Nancy Faeser, ministre du gouvernement, exhorté que le gouvernement « utilise tous les moyens légaux pour expulser les partisans du Hamas ». Le chef du parti allemand de centre-droit, l’Union chrétienne-démocrate, Friedrich Merz. déclaré« L’Allemagne ne peut plus accepter de réfugiés. Nous avons suffisamment d’hommes antisémites dans ce pays. Le chancelier Scholz a ajouté : « Il y en a trop », dit-il. « Il faut enfin expulser à grande échelle. »

Un policier transporte un keffieh palestinien jusqu’à une voiture de police dans le quartier de Neukolln à Berlin. Sebastian Gollnow/alliance photo via Getty Images.

Ce ne sont pas entièrement nouveau tendances en Allemagne. L’année dernière, les autorités de Berlin banni toutes les commémorations publiques de la Nakba, le déplacement massif de centaines de milliers de Palestiniens en 1948 après la fondation de l’État d’Israël. Plus tôt cette année, la police allemande a admis devant le tribunal que lorsqu’elle appliquait l’interdiction, elle avait simplement ciblé les personnes qui «avait l’air palestinien.» Cependant, la décision des écoles berlinoises de interdire étudiants de porter le keffieh et d’autres symboles palestiniens est une escalade qui a conduit même un membre du propre parti de Scholz à question si cela pouvait être légal.

Depuis la réunification en 1990, l’identité nationale de l’Allemagne repose sur le fait de « se réconcilier avec le passé ». Autrement dit, assumer la responsabilité collective de l’Holocauste et prendre des mesures pour garantir que cela ne se reproduise plus. Au cœur de cette protection des Juifs se trouve l’application de l’antisémitisme dans le pays et, au niveau international, le soutien à Israël : le « Staatsräson » allemand.

Cette culture du souvenir laisse cependant peu de place aux Allemands non ethniques. Accepter le passé exige que tout le monde partage le même passé. La minorité musulmane, par exemple – dont la plupart sont arrivées après 1945 – s’est retrouvée accusée d’antisémitisme pour ne pas s’identifier à la culpabilité allemande dans l’Holocauste. Cela ne veut pas dire qu’il n’y a pas d’antisémitisme au sein de la minorité musulmane, mais lorsque le vice-chancelier de centre-gauche Robert Habeck a insisté dans un récent discours selon lequel les musulmans doivent se distancier de l’antisémitisme – ou, dans certains cas, risquer l’expulsion – il a réinscrit l’idée de la minorité musulmane dans son ensemble comme antisémite jusqu’à preuve du contraire. Les musulmans, et en particulier les Palestiniens, doivent prouver qu’ils méritent de faire partie de l’Allemagne.

La presse allemande a envenimé la situation. Le Spiegel a colporté baser les stéréotypes sur les musulmans d’Allemagne, et Bild a publié un manifeste déclarant que « nous vivons une nouvelle dimension de haine dans notre pays – contre nos valeurs, la démocratie et contre l’Allemagne ». Mais ce ne sont pas seulement les publications conservatrices qui poussent ces récits – le journal de gauche Die Zeit a récemment publié publié un article qui se demandait si les immigrants musulmans pourraient un jour devenir « civilisés ». Et le journal de gauche Taz a publié éditoriaux qui prétendent connecter Palestiniens avec la haine et le nazisme. Lorsque, lors d’un discours à la Foire du livre de Francfort, le philosophe slovène Slavoj Zizek a plaidé en faveur de l’impératif éthique de penser à la fois aux Israéliens et aux Palestiniens, il a été accusé de défendre les crimes du Hamas.

Très médiatisé incidents antisémites — un cocktail Molotov jeté dans une synagogue de Berlin et étoiles de David peint sur les maisons – a encore plus secoué l’Allemagne. Certains Juifs ont dit ils ont peur de visiter leurs temples. « L’Allemagne est un pays sûr pour les Juifs », a récemment déclaré Josef Schuster, président du Conseil central des Juifs. affirmé, notant son approbation des mesures anti-palestiniennes de l’Allemagne. « À mes yeux, les forces de sécurité font tout pour que cela ne change pas. Même si la menace en Allemagne vient aujourd’hui davantage du côté arabe que de l’extrême droite.»

Cependant, d’autres Juifs d’Allemagne ont soutenu que Schuster dénature la vraie menace. Une récente lettre ouverte de plus de 100 artistes et intellectuels juifs en Allemagne — divulgation complète : je suis signataire — ont cité les propres statistiques du gouvernement, qui dressent un tableau différent du risque de manifestations pro-palestiniennes : « la menace perçue des rassemblements inverse grossièrement la menace réelle » à la vie juive en Allemagne, où, selon la police fédérale, le «grande majorité” des crimes antisémites — environ 84 pour cent — sont commis par l’extrême droite allemande.”

Pour les Palestiniens, les institutions culturelles ont pour la plupart fermé leurs portes. La cérémonie de remise de prix à l’écrivaine palestinienne Adania Shibli à la Foire du livre de Francfort s’est déroulée pour une durée indéterminée. reporté. À Berlin, le Théâtre Maxim Gorki a annulé les prochaines représentations de son long et très célèbre « La Situation », qui donnait la parole aux expériences des Arabes, des Palestiniens et des Juifs israéliens. Une lettre concernant cette décision décrivait comment « la guerre exige une simple division entre amis et ennemis ». La Haus für Poesie de Berlin annulé une prochaine soirée de lancement de « L’Europe arabe », un recueil de poésie édité par le poète syro-palestinien Ghayath Almadhoun.

Un médecin et militant palestinien m’a dit que la situation des Palestiniens en Allemagne est une situation de « solitude collective ». Il a demandé à être appelé Nazir – il y a un risque de répercussions professionnelles s’il se montre soutien pour les Palestiniens. “Le sentiment n’est pas seulement que nous perdons notre famille”, a expliqué Nazir, “pas…