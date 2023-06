La répression des mots de passe de Netflix propulse les nouveaux abonnés au plus haut niveau depuis le début de Covid – Boston News, Weather, Sports

New-York (CNN) — Les premiers résultats indiquent le nouveau plan de Netflix pour augmenter ses résultats en sévissant sur le partage de mot de passe aux États-Unis porte ses fruits.

Le service de streaming a connu une augmentation plus importante du nombre d’inscriptions de nouveaux abonnés à la suite de la répression qu’au début de la pandémie de Covid. C’est selon les données recueillies par la société d’analyse de streaming Antenna, qui a rapporté vendredi que Netflix avait ses « quatre plus grands jours » d’inscriptions de nouveaux utilisateurs aux États-Unis fin mai au cours des plus de quatre ans que l’entreprise a mesuré le service .

Netflix ajouté 100 000 nouveaux comptes les 26 et 27 mai, peu après l’entrée en vigueur de la répression, Données d’antenne trouvé. Dans les jours suivants, Netflix a enregistré une augmentation de plus de 100 % des inscriptions par rapport à la moyenne des 60 jours précédents.

« Ceux-ci dépassent les pics d’inscriptions observés par Antenna lors des premiers verrouillages américains de Covid-19 en mars et avril 2020 », a déclaré la société dans un rapport. Il a également noté que « les annulations ont également augmenté au cours de cette période, mais pas autant que les inscriptions ».

Netflix (NFLX) les actions ont fait la une des journaux, augmentant de près de 2% en début de séance vendredi. Les actions ont grimpé de plus de 27 %, pour atteindre environ 415 $, au cours du mois dernier.

Pendant des années, Netflix a fermé les yeux sur le partage de mots de passe car il alimentait la croissance. Mais le streamer a beaucoup souffert pertes d’abonnés l’année dernière, et a déclaré que le partage de mots de passe nuisait à ses revenus et limitait donc sa capacité à investir dans de nouveaux contenus.

Il a précédemment estimé que plus de 100 millions de foyers dans le monde partagent un compte.

Le mois dernier, le service a alerté les abonnés américains que s’ils partageaient des mots de passe avec des personnes extérieures à leur foyer, ils devraient ajouter un membre supplémentaire à leur compte moyennant des frais mensuels supplémentaires de 7,99 $ – ou créer un nouveau compte. Il prévoit également de bloquer les utilisateurs avec des mots de passe non autorisés.

La société a commencé à réprimer le partage de mots de passe dans plusieurs pays plus tôt cette année, dont le Canada, la Nouvelle-Zélande, le Portugal et l’Espagne.

Netflix a récemment signalé une augmentation nette de 1,75 million d’abonnés au streaming mondial au premier trimestre, en hausse de près de 5% par rapport à la même période de l’année précédente, mais en dessous des plus de 3 millions d’analystes de Wall Street attendus.

Netflix a déclaré lors d’un appel aux résultats le mois dernier qu’il avait constaté une « réaction d’annulation sur chaque marché lorsque nous annonçons la nouvelle » concernant l’option de partage payant, mais qu’il constate ensuite « une augmentation des acquisitions et des revenus ».

