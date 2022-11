La répression des manifestations en Iran fait plus de 70 morts en une semaine (ONG)

Les manifestations en Iran ont été déclenchées par la mort de Mahsa Amini alors qu’elle était détenue par la police des mœurs iranienne.

Amini, 22 ans, a été arrêté pour ne respecterait pas le code vestimentaire conservateur du pays.

Au moins 416 personnes ont été tuées par les forces de sécurité dans tout le pays en Iran, dont 51 enfants et 21 femmes.

Les forces de sécurité iraniennes ont tué 72 personnes, dont 56 dans des zones peuplées de Kurdes, au cours de la seule semaine dernière dans leur répression des manifestations déclenchées par la mort de Mahsa Amini, a déclaré mardi un groupe de défense des droits.

Les manifestations, déclenchées à la mi-septembre par la mort d’Amini, 22 ans, en garde à vue pour la moralité, ont traversé les ethnies, les classes sociales et les frontières provinciales et sont devenues le plus grand défi lancé aux dirigeants religieux iraniens depuis la révolution islamique de 1979.

Les autorités ont répondu par une intensification de la répression qui a déclenché un tollé international.

L’Iran a également lancé des frappes transfrontalières répétées de missiles et de drones, plus récemment mardi, contre des groupes d’opposition kurdes en exil qu’il accuse d’attiser les manifestations depuis leurs bases en Irak voisin.

Le groupe norvégien Iran Human Rights (IHR) a déclaré que 416 personnes avaient été tuées par les forces de sécurité dans tout le pays en Iran même, dont 51 enfants et 21 femmes.

Il a indiqué que 72 personnes avaient perdu la vie au cours de la seule semaine dernière, dont 56 dans les zones peuplées de Kurdes de l’ouest où il y a eu une recrudescence des activités de protestation ces derniers jours.

Plusieurs villes de l’ouest de l’Iran peuplées de Kurdes, dont Mahabad, Javanroud et Piranshahr, ont connu de grandes manifestations, commençant souvent par les funérailles de ceux qui avaient été tués lors de manifestations.

Avant une session spéciale du Conseil des droits de l’homme de l’ONU jeudi à Genève consacrée à l’Iran, le chef des droits de l’homme de l’ONU, Volker Turk, a qualifié la situation de “critique” au milieu d’un “durcissement de la réponse des forces de sécurité”, a déclaré le porte-parole Jeremy Laurence.

Laurence s’est dite particulièrement préoccupée par le “refus apparent des autorités de rendre les corps des personnes tuées à leurs familles”, et les a déplorées d’avoir conditionné ces libérations “à la condition que les familles ne parlent pas aux médias ou acceptent de donner un faux récit sur la cause”. de la mort”.

– Panne d’Internet –

Le groupe de défense des droits Hengaw basé en Norvège, qui se concentre sur les zones kurdes d’Iran, a accusé les forces de sécurité iraniennes de tirer directement sur les manifestants avec des mitrailleuses et de bombarder des zones résidentielles.

Hengaw a déclaré que cinq personnes ont été tuées à Javanroud dans la seule journée de lundi après que des milliers de personnes se soient rassemblées pour les funérailles des victimes de la répression qui ont été tuées ce week-end.

Le groupe a déclaré avoir confirmé le meurtre de 42 citoyens kurdes d’Iran dans neuf villes au cours de la semaine dernière, presque tous tués par des tirs directs.

Les moniteurs ont également accusé l’Iran d’avoir imposé lundi une panne nationale d’Internet mobile au plus fort des manifestations.

Monitor Netblocks a déclaré mardi que l’Internet mobile avait été rétabli après une “panne de données cellulaires de 3,5 heures” lundi qui a également coïncidé avec le refus de l’équipe de football iranienne de chanter l’hymne national lors de son match d’ouverture de la Coupe du monde.

Le groupe de défense de la liberté d’expression Article 19 s’est dit alarmé par le fait que “des informations faisant état d’une brutalité extrême de l’État se poursuivent hors du Kurdistan parallèlement aux perturbations et à la fermeture d’Internet à l’échelle nationale”.

Pendant ce temps, Hengaw a publié une vidéo de manifestants essayant de retirer des plombs d’oiseaux du corps d’un manifestant avec un couteau, affirmant que les gens avaient peur d’aller à l’hôpital de peur d’être arrêtés.

– ‘Meurtre systématique’ –

Le Centre pour les droits de l’homme en Iran, basé à New York, a exhorté lundi la communauté internationale à agir pour empêcher un massacre dans les zones peuplées de Kurdes.

« À moins que les autorités de la République islamique ne décident que les coûts du massacre de civils pour écraser les manifestations en cours en Iran sont trop élevés, elles continueront à massacrer des enfants, des femmes et des hommes en toute impunité dans une tentative désespérée de reprendre le contrôle », a déclaré le directeur du CHRI, Hadi Ghaemi.

Selon les chiffres rassemblés par IHR, plus de la moitié des personnes tuées par les forces de sécurité iraniennes lors de la répression sont mortes dans des provinces peuplées de minorités ethniques.

Il a indiqué que 126 personnes avaient été tuées dans la province sud-est du Sistan-Baloutchistan, en grande partie peuplée par la minorité sunnite baloutche, où les manifestations ont eu une étincelle distincte mais ont alimenté la colère nationale.

Entre-temps, 48 ​​personnes ont été tuées au Kurdistan, 45 en Azerbaïdjan occidental et 23 à Kermanshah, a-t-il ajouté.

“Le meurtre systématique de manifestants civils appartenant aux minorités kurde et baloutche équivaut à des crimes contre l’humanité”, a déclaré le directeur de l’IHR, Mahmood Amiry Moghaddam.

Les Kurdes, principalement sunnites, souvent décrits comme l’un des plus grands peuples apatrides du monde, constituent l’un des groupes ethniques minoritaires non persans les plus importants d’Iran et ont également des minorités importantes en Irak et en Turquie voisins ainsi qu’en Syrie.

Pendant ce temps, la justice iranienne a déclaré que 40 ressortissants étrangers avaient été arrêtés lors des manifestations, sans donner plus de détails.