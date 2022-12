La répression des manifestations du gouvernement iranien tue des dizaines d’enfants et appelle à l’expulsion des Nations Unies

Des dizaines d’enfants sont morts lors de la répression du gouvernement iranien contre les manifestations à travers le pays, ce qui a incité certains à exhorter les Nations Unies à expulser l’Iran de l’organisme mondial.

“Le moment est venu pour la communauté internationale de se tenir aux côtés du peuple iranien, d’accepter sa volonté et de reconnaître son droit de résister et de se défendre”, a déclaré le Conseil national de la résistance iranienne (CNRI) à Fox News Digital. “Cela peut se faire en fermant les ambassades du régime et en désignant les gardiens de la révolution comme groupe terroriste, afin de tenir le régime responsable et de mettre fin à leur impunité.”

“Le moment est venu de renvoyer le dossier des crimes des mollahs au Conseil de sécurité des Nations unies et de prendre des mesures pour expulser ce régime meurtrier de l’ONU”, conclut le communiqué.

Le régime iranien n’a pas réussi à arrêter les manifestations qui se sont propagées à travers le pays au cours des trois derniers mois après la mort de Mahsa Amini, 22 ans, alors qu’elle était en garde à vue, atteignant plus de 140 villes et villages. Les rapports indiquent qu’au moins 700 personnes sont mortes à cause de la répression gouvernementale, dont des dizaines d’enfants.

L’UNICEF a publié le 27 novembre une déclaration dans laquelle il rapporte que jusqu’à 50 enfants pourraient être morts pendant les manifestations, mais que le nombre pourrait atteindre 65. L’Iran a périodiquement nié de telles actions.

“La République islamique d’Iran est partie à la Convention relative aux droits de l’enfant et a l’obligation de respecter, de protéger et de réaliser les droits des enfants à la vie, à la vie privée, à la liberté de pensée et de réunion pacifique”, a déclaré l’UNICEF dans un communiqué. déclaration le mois dernier.

“L’UNICEF exhorte les autorités à respecter le droit de tous les enfants de se réunir pacifiquement en tant que garantie fondamentale – peu importe qui ils sont et où ils se trouvent”, ajoute le communiqué. “L’intérêt supérieur des enfants devrait être au centre de l’action gouvernementale, en créant des moyens permettant aux enfants de revendiquer leurs droits en toute sécurité en toutes circonstances.”

Selon le CNRI, cinq des victimes ont moins de 10 ans et la majorité des victimes étaient des hommes. Le plus grand nombre d’enfants victimes venait de Zahedan. La plupart des enfants sont morts par balles, mais certains ont été tués à coups de matraque ou sévèrement battus par les forces de sécurité.

La politique de l’Iran envers les manifestants, ainsi que ses politiques généralement oppressives envers les femmes, ont incité l’ONU mercredi à évincer le pays de son siège à la Commission de la condition de la femme.

Le CNRI a déclaré à Fox News Digital que l’ONU devrait aller encore plus loin et expulser l’Iran de l’ensemble de l’organisation, se référant à l’article 6 de la Charte des Nations Unies, qui stipule qu'”un membre des Nations Unies qui a constamment violé les principes contenus dans la présente Charte peut être expulsé de l’Organisation par l’Assemblée générale sur recommandation du Conseil de sécurité.”

Le secrétaire général de l’ONU, António Guterres, a reporté ses commentaires sur l’adhésion à l’organisation elle-même, mais il “estime que tous les États membres doivent respecter leurs engagements inscrits dans la charte et la Déclaration universelle des droits de l’homme”, a déclaré le porte-parole Stéphane Dujarric à Fox News Digital.

Dujarric a ajouté que Guterres “souscrit” au message de l’UNICEF sur la question des décès d’enfants lors des manifestations, et qu’il “continuera à s’exprimer sur ces questions”.