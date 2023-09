La répression des boissons énergisantes au Canada a besoin de plus que des rappels pour dissuader les enfants, affirment les parents et les enseignants

Chaque année, Juliet Brown regarde des adolescents se regrouper et s’affronter pour savoir qui a dormi le moins la nuit précédente. Plus tard, entre les cours, elle observera les mêmes groupes acheter des boissons énergisantes dans une station-service voisine pour lutter contre la lourdeur des yeux.

« Il semble y avoir cette célébration de la fatigue… du genre : ‘Oh, je suis resté éveillé jusqu’à 15 heures. Eh bien, je suis resté éveillé jusqu’à 16 heures' », a déclaré Brown, éducateur dans une école secondaire de Burnaby, en Colombie-Britannique, avec trois enfants. de sa propre.

« Ensuite, si vous ajoutez des boissons énergisantes ou quelque chose avec cette caféine, vous obtenez une tempête parfaite d’enfants à la fois fatigués et surstimulés. »

Brown fait partie des parents qui se disent heureux de voir les autorités canadiennes sévir contre les boissons énergisantes riches en caféine, mais qui conviennent également que retirer les boissons des étagères ne suffira pas – tout rappel doit être associé à des règles plus strictes et une meilleure compréhension du marketing d’influence s’ils veulent faire une brèche dans un marché d’un milliard de dollars.

« C’est l’immense montagne que nous devons gravir », a déclaré Brown.

Annonceurs et influenceurs qui touchent les adolescents en ligne

Les adultes s’inquiètent depuis longtemps des boissons énergisantes, non seulement en raison de leur teneur en caféine, mais aussi de la manière dont elles s’adressent aux jeunes clients. Les boissons sont présentées dans des canettes au néon et ont des saveurs de fruits comme la limonade à la pêche, à la mangue et à la fraise, attirant les adolescents qui pourraient encore grincer des dents devant le goût amer du café.

Les stratégies publicitaires des entreprises ciblent ces mêmes adolescents, selon une étude publiée en avril.

Des chercheurs de l’Université d’Ottawa ont trouvé des articles mentionnant des boissons énergisantes canadiennes atteint plus de 351 millions d’utilisateurs sur Facebook, Instagram, Twitter (maintenant connu sous le nom de X), Reddit, Tumblr et YouTube entre 2020 et 2021 – un total qui n’inclut toujours pas TikTok, sans doute l’application et la chaîne d’influence la plus populaire au monde.

« Nous savons que la publicité en ligne pour les boissons énergisantes touche des millions et des millions de personnes… elles utilisent de nombreuses techniques très attrayantes pour les adolescents et les enfants », a déclaré Monique Potvin Kent, professeure agrégée d’épidémiologie et de santé publique à l’Université d’Ottawa.

Le YouTubeur Logan Paul, à droite, et le rappeur britannique KSI, rencontrent des fans lors d’un événement promotionnel de boisson énergisante Prime à Copenhague, au Danemark, le 27 juin 2023. La marque soutenue par des influenceurs s’est avérée si populaire dans une école primaire de l’Île-du-Prince-Édouard ce printemps qu’elle a été banni. (Ritzau Scanpix/Ida Marie Odgaard/Reuters)

Les boissons apparaissent également sur TikTok, une plateforme qui peut célébrer la productivité. Les créateurs de contenu publient des vidéos d’eux-mêmes classant différentes marques, réapprovisionnant les réfrigérateurs à boissons ou apportant des canettes pour les nuits blanches à étudier dans les bibliothèques scolaires.

Prime, une marque soutenue par des influenceurs, s’est révélée si populaire ce printemps qu’un directeur d’école primaire de l’Île-du-Prince-Édouard leur a interdit l’accès à son campus.

« J’ai ramené à la maison une de ces boissons Prime et mon fils a dit : ‘Maman ! C’est la boisson préférée de tel ou tel' », a déclaré Jacqueline Sheppet, enseignante à l’école secondaire Lord Byng de Vancouver, dont le fils a récemment obtenu son diplôme.

« Je pense que le problème est la facilité avec laquelle les enfants sont influencés par ce qu’ils voient sur TikTok. C’est le message le plus important. Ce n’est pas la caféine dans la boisson, ce sont les enfants qui ne sont pas capables de faire la distinction entre un produit et… eh bien, on les appelle influenceurs pour une raison.

REGARDER | Les autorités rappellent la boisson Prime Energy après avoir été vendue au Québec, en Ontario et en Alberta : Rappel au Canada d’une version hautement caféinée du Prime Energy L’Agence canadienne d’inspection des aliments rappelle une version hautement caféinée de la boisson Prime Energy dont la vente n’est pas approuvée au Canada après avoir découvert qu’elle était vendue au Québec, en Ontario et en Alberta.

Liste des marques de boissons rappelées jusqu’à 27

Les boissons regorgent de caféine, même selon les normes des adultes.

Une canette de Monster Energy contient environ 160 milligrammes de caféine – tripler la quantité dans une canette de Coca. Prime contient 200 milligrammes dans chaque canette, tandis qu’une dose extra-forte de 5-Hour Energy contient 230 milligrammes, tous deux au-delà de la limite de 180 milligrammes autorisée par la loi canadienne.

Les pédiatres ont averti que des niveaux élevés de caféine sont nocifs pour les enfants, pouvant conduire à l’obésité, au diabète et à des maladies cardiaques. Psychologiquement, les enfants peuvent souffrir de crises de panique, d’irritabilité et d’anxiété.

L’apport maximal en caféine recommandé par Santé Canada pour les enfants de moins de 18 ans est de 2,5 milligrammes par kilogramme de poids corporel.

Plus de deux douzaines de marques de boissons énergisantes ont été jugées potentiellement dangereuses cet été en raison de leur teneur élevée en caféine, selon rappels émis par l’Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA). Les clients ne devraient pas boire les produits et les détaillants qui ne les retirent pas de leurs étagères risquent d’être condamnés à une amende ou de perdre temporairement leur licence, indiquent les avis de l’ACIA.

L’ACIA n’a pas rendu les enquêteurs disponibles pour une entrevue, mais a déclaré que les rappels avaient été déclenchés après des inspections « de routine ». Il a également indiqué que la plupart des produits figurant sur la liste de rappel étaient fabriqués ailleurs et n’étaient pas destinés à être vendus au Canada.

« La majorité des produits rappelés… ont été importés par des tiers et vendus dans des magasins partout au Canada. Les consommateurs peuvent également avoir acheté les produits en ligne », lit-on dans un courriel.

Les autorités sont confrontées à un marché en croissance : les ventes de boissons énergisantes au Canada sont passées de 851 millions de dollars à 1,1 milliard de dollars entre 2018 et 2022, selon Euromonitor, une société d’études de marché.

Les ventes devraient atteindre 1,5 milliard de dollars d’ici 2027.

L’industrie des influenceurs vaut bien plus, devrait atteindre 21,1 milliards de dollars cette année.

Les entreprises et les influenceurs au Canada ne sont pas autorisés à faire de la publicité pour les boissons énergisantes auprès des enfants de moins de 12 ans, mais il n’y a aucune restriction sur la commercialisation auprès des adolescents.

Projet de loi proposé à la Chambre des communes restreindrait la publicité de certains aliments et boissons auprès des enfants de moins de 13 ansmais Potvin Kent a soutenu que la loi devrait couvrir les enfants jusqu’à 17 ans.

Rappelle un « pas dans la bonne direction »

Brown a déclaré que le rappel de certaines boissons énergisantes est « un excellent pas dans la bonne direction », mais qu’il doit être soutenu par une éducation plus solide en matière de santé et de marketing.

« Je pense que les adultes doivent assumer beaucoup plus de responsabilités quant à la façon dont nos enfants consomment, et non pas en prenant [products] mais en ayant ces conversations avec eux et en donnant aux enfants l’occasion de reconnaître la manière dont les médias et le marketing les manipulent », a déclaré Brown, qui a travaillé dans les écoles pendant 18 ans.

« C’est un problème d’adulte à résoudre. Nous ne pouvons pas le confier aux enfants. »