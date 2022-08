La répression de Tornado Cash par le Trésor punit les honnêtes investisseurs en crypto

Dans le passé, l’OFAC a placé des adresses de portefeuille de crypto-monnaie sur son “ Liste des ressortissants spécialement désignés ” Maintenant, le Trésor cible l’adresse d’un contrat intelligent qui permet aux gens de préserver leur vie privée, selon Peter Van Valkenburgh, directeur de recherche au Coin Center, un groupe de réflexion à but non lucratif sur la crypto-monnaie.

Jake Chervinsky, responsable de la politique à la Blockchain Association, a déclaré que cette action marque une rupture avec le précédent pour le Trésor américain, qui pendant des années, a “soigneusement distingué les mauvais acteurs des outils neutres” et “la technologie qu’ils (plus tout le monde dans le monde) sont capables d’utiliser”.

Elliptique dit qu’il y a aussi un écart entre les données du Trésor et ses propres calculs. Elliptic a découvert qu’au moins 1,5 milliard de dollars de produits de crimes tels que les rançongiciels, les piratages et la fraude ont été blanchis via Tornado Cash, et affirme que le chiffre de 7 milliards de dollars du gouvernement fait référence à la valeur totale des actifs cryptographiques qui ont été envoyés via Tornado Cash.

Les répercussions sont déjà apparentes. Circle, la société à l’origine du stablecoin indexé sur le dollar américain USDC, aurait gelé environ 75 000 $ en USDC qui était connecté à Tornado, selon Dune, un agrégateur de données cryptographiques.

L’échange de crypto Coinbase devra également empêcher ses clients d’envoyer des fonds à Tornado Cash, compte tenu des nouvelles règles de base du Trésor.