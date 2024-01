La répression de Salina contre les œuvres d’art mauvaises pour les affaires est inconstitutionnelle

Sam MacRoberts.png

Par SAM MACROBERTS

Directeur du contentieux au Kansas Justice Institute

Le centre-ville de Salina est dynamique et unique. Une rapide promenade dans son noyau le prouve. Des œuvres d’art ornent les entreprises, les façades et même un ascenseur de moulin centenaire. La « Murale au Moulin » est impressionnante par sa taille et sa portée, dominant la ville à la vue de tous. Outre sa beauté, cette fresque murale époustouflante existe en partie pour contribuer à renforcer les opportunités commerciales.

Décrit par certains comme un carrefour de l’art et du commerce, l’espoir était que cette immense fresque murale de plus de 100 pieds de haut inciterait les étrangers à passer plus de temps en ville et, en retour, à dépenser plus d’argent.

Mais même si Salina encourage les peintures murales qui contribuent à favoriser les opportunités commerciales, comme la « Peinture murale au moulin », elle n’autorise pas certaines œuvres d’art si elles contiennent un message commercial, selon les médias.

avis sq.png

Comme l’a dit un responsable municipal, si un café peint tout son mur extérieur avec une colombe et un rameau d’olivier, il s’agit d’une fresque murale non réglementée, pas d’une enseigne réglementée ; mais si le même café peint le même mur avec une colombe et une tasse de café fumante, c’est une enseigne réglementée, pas une fresque murale non réglementée. Les panneaux sont réglementés, les peintures murales ne le sont pas, selon la mairie. Une peinture murale pourrait occuper un mur entier, mais pas une enseigne.

La distinction non écrite de Salina entre les peintures murales et les panneaux est désuète, déroutante et mauvaise pour les affaires. C’est du bon sens : les peintures murales non réglementées ne deviennent pas comme par magie des panneaux réglementés simplement parce qu’un café peint son mur avec une tasse de café, au lieu d’un oiseau. Les inspecteurs municipaux ne devraient pas non plus consacrer leur temps et leurs ressources limités à faire des discours policiers.

En outre, les entreprises du centre-ville devraient être capables d’attirer des clients grâce à leurs propres œuvres d’art créatives, qu’elles fassent la promotion de l’entreprise ou non. Après tout, les entreprises sont autorisées à communiquer avec le public. La politique de la ville est mauvaise pour les propriétaires de petites entreprises locales qui tentent de gagner honnêtement leur vie.

En plus d’être mauvaise pour les affaires, la distinction désuète de Salina entre les peintures murales et les panneaux est inconstitutionnelle. Les peintures et autres affichages physiques de messages – commerciaux ou autres – sont protégés par le premier amendement et la Déclaration des droits de la Constitution du Kansas. Les protections de la Constitution du Kansas pourraient s’étendre encore plus loin que celles de son homologue fédérale, selon une jurisprudence récente.

Lorsque les autorités municipales traitent les peintures murales différemment en fonction de leur message, de leurs idées, de leur contenu, du sujet et de l’identité des propriétaires des peintures murales – comme les médias l’ont suggéré – il s’agit d’une restriction inconstitutionnelle de la parole basée sur le contenu et le locuteur. Chaque jour où une entreprise est empêchée de s’exprimer à travers ses propres œuvres d’art constitue une violation du premier amendement et de la Constitution du Kansas.

Les propriétaires d’entreprise savent quoi dire à leurs clients et comment le leur dire au mieux, pas la mairie. La répression de l’art par Salina n’est pas seulement une mauvaise politique, c’est une erreur. Il devrait modifier son code immédiatement, afin de ne pas restreindre la liberté d’expression.

Sam MacRoberts est directeur des litiges au Kansas Justice Institute, un cabinet de litige gratuit, à but non lucratif et d’intérêt public qui s’engage à faire respecter les libertés constitutionnelles et à se défendre contre les excès et les abus du gouvernement.