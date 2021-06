La répression de la vigile de la place Tiananmen à Hong Kong est la dernière démonstration de la puissance chinoise

Face à une nouvelle loi sur la sécurité nationale et aux arrestations de militants politiques, les Hongkongais sont encore descendus dans la rue le 4 juin pour commémorer le 32e anniversaire du massacre de la place Tiananmen à Pékin, en Chine.

Victoria Park, dans le nord de Hong Kong, attire généralement des milliers de personnes agitant des bougies pour commémorer le nombre encore inconnu de personnes décédées lors de la répression du gouvernement chinois contre les manifestants pro-démocratie sur la place Tiananmen en 1989. Mais cette année, les Hongkongais qui ont osé se présentent en personne ont été accueillis par des signes de la police avertissant de leurs poursuites possibles, et Victoria Park a été barricadé.

Officiellement, le souvenir de la place Tiananmen de 2021 a été annulé par le gouvernement local en raison de la pandémie de coronavirus, comme ce fut le cas l’année dernière. Mais des militants ont déclaré à la BBC qu’ils considéraient l’intervention de cette année comme une étape pour faire taire la dissidence sur l’île, l’un des rares endroits en Chine où le 1989 Les militants de la place Tiananmen ont été autorisés à être commémoré.

L’année dernière, lorsque la police a fermé le parc Victoria à la commémoration de la place Tiananmen, les manifestants ont renversé les barricades et ont poursuivi leur veillée aux chandelles. C’était la première fois que le gouvernement de Hong Kong tentait d’arrêter la manifestation en 30 ans. Mais depuis lors, le gouvernement chinois a adopté une nouvelle loi sur la sécurité, qui permet de punir plus facilement les manifestants et donne au continent plus de contrôle sur Hong Kong.

Une nouvelle loi, dont les responsables de Hong Kong n’étaient pas au courant

Le matin du 4 juin, le vice-président du groupe pro-démocratie Hong Kong Alliance, Chow Hang Tung, a été arrêté pour avoir publié des informations sur le souvenir en ligne. Entre autres messages faisant la promotion de la mémoire de la place Tiananmen, Chow a appelé les gens à « allumer les lumières partout, les lumières des téléphones portables, les bougies, les bougies électroniques… » sur sa page Facebook la veille de son arrestation. Chow, qui est également avocate, a prédit qu’elle serait arrêtée lors d’un entretien avant le 4 juin. Elle a été arrêtée pour avoir encouragé un rassemblement non autorisé et a été libérée samedi.

Lorsque le gouvernement chinois a adopté la loi sur la sécurité nationale pour Hong Kong en juin 2020, le texte intégral de la législation a été gardé secret – même de la part de la directrice générale Carrie Lam, la plus haut fonctionnaire de Hong Kong. Les 66 articles de la loi incriminent les actes qui se répartissent en quatre catégories : sécession, subversion, terrorisme et collusion. Les critiques du projet de loi, dont Human Rights Watch et Amnesty International, ont qualifié le texte de menace pour la liberté d’expression et de trop large.

Comme l’écrivait Jen Kirby de Vox en 2020 après l’adoption de la loi :

Sous chacune de ces activités se trouvent des infractions spécifiques. Par exemple, endommager des bâtiments gouvernementaux pourrait être qualifié de « subversion », une infraction grave qui pourrait entraîner la réclusion à perpétuité. Le 1er juillet 2019, les Hongkongais ont pris d’assaut et défiguré le Conseil législatif de Hong Kong pour protester contre le projet de loi sur l’extradition, faisant ressembler cette disposition à une réponse aux tactiques de protestation précédentes. Autre exemple : en vertu de la disposition sur la « collusion avec des forces étrangères », la loi stipule que les Hongkongais peuvent être arrêtés et poursuivis s’ils font du lobbying ou travaillent avec des entités étrangères contre le gouvernement chinois, y compris « promulguer des lois et des politiques qui causent une obstruction sérieuse ou de graves conséquences à Hong Kong. Kong ou la Chine », selon le Hong Kong Free Press. Cela pourrait impliquer des groupes de défense des droits humains, voire des individus qui ont appelé à des sanctions ou à une pression accrue sur la Chine pour qu’elle cesse son intervention à Hong Kong. Le gouvernement chinois a blâmé les étrangers, en particulier ceux de l’Occident, pour avoir fomenté l’opposition contre son régime à Hong Kong, et cela semble être un moyen de faire taire ses critiques. Bien sûr, ces définitions étendues sont un peu le point.

Des militants à Hong Kong ont demandé aux gouvernements étrangers d’intervenir dans les différends avec la Chine, notamment lors des récentes manifestations sur le projet de loi sur l’extradition, où il n’était pas rare de voir des drapeaux américains et britanniques parmi les manifestants. Ce lobbying direct effectué par des militants comme Joshua Wong, un ancien secrétaire général du parti pro-démocratie Demosisto récemment emprisonné, pourrait désormais être considéré comme une collusion illégale.

La loi étend également la présence des autorités chinoises à Hong Kong. Pékin a désormais son propre bureau de sécurité sur l’île, la capitale continentale aura le pouvoir d’interpréter la loi, et les personnes soupçonnées d’enfreindre la loi peuvent être mises sur écoute ou surveillées par ces forces de sécurité (y compris les résidents non permanents).

« En fait, ils imposent le système pénal de la République populaire de Chine au système de common law de Hong Kong, leur laissant toute latitude pour décider qui devrait tomber dans quel système », a déclaré Johannes Chan, juriste à l’Université de Hong Kong. la BBC.

Plus de 100 organisateurs ont été arrêtés l’année dernière

Même avant le 4 juin, les militants de Hong Kong subissaient les effets de la loi sur la sécurité nationale. Chow est devenu le visage de l’Alliance de Hong Kong, en partie parce que tant de ses collègues organisateurs ont été arrêtés. Plus de 100 arrestations ont été effectuées en vertu de la loi sur la sécurité nationale depuis juin dernier. Naturellement, une augmentation du nombre de personnes arrêtées pour protestation, dissidence politique ou autres efforts anti-gouvernementaux pourrait être considérée comme un moyen de dissuasion pour ceux qui voudraient manifester.

Parmi les personnes arrêtées, en mars de cette année, 56 ont été inculpées. Cela comprend les personnes arrêtées lors d’un raid de 1 000 officiers en janvier qui a appréhendé plus de 50 militants pro-démocratie pour leur implication dans une élection primaire non officielle, qui, selon les responsables gouvernementaux, était une tentative de « renverser le gouvernement ». Quarante-sept personnes ont finalement été inculpées de « complot en vue de commettre une subversion ».

En vertu de la loi sur la sécurité nationale, le juriste et ancien professeur d’université de Hong Kong Benny Tai, ainsi que les anciens législateurs James To, Helena Wong, Lam Chuek-ting et Claudia Mo, ont tous été arrêtés en janvier.

Ils rejoignent le militant pro-démocratie Wong, qui avait déjà été condamné à 13 mois de prison, ainsi que des dizaines d’autres manifestants et organisateurs pro-démocratie figurant sur la liste des victimes de la loi de Pékin.

La loi sur la sécurité nationale permet également au gouvernement de facturer rétroactivement des personnes. Le magnat des médias Jimmy Lai a été arrêté et condamné en avril en vertu de la nouvelle loi sur la sécurité pour sa participation à des manifestations en faveur de la démocratie en 2019. Lai, 72 ans, était l’un des rares inculpés et condamnés pour son rôle dans les manifestations qui n’était pas aussi un élu. législateur.

Se souvenir de la place Tiananmen

Contrairement à la Chine continentale, où la censure et le contrôle de la liberté d’expression sont strictement maintenus, la liberté d’expression, de presse et de publication de Hong Kong a été inscrite dans sa constitution et sa déclaration des droits lorsque la politique « un pays, deux systèmes » a été établie. Le système politique multipartite de Hong Kong augmente également de manière inhérente les possibilités d’expression politique par rapport au régime à parti unique du continent.

La capacité et la tolérance de Hong Kong pour la dissidence et la liberté d’expression ont également été citées comme des raisons pour lesquelles le lanceur d’alerte de la NSA Edward Snowden a choisi le territoire pour partager sa mine de documents avec des journalistes en 2013. « [The people of Hong Kong] avoir un engagement fougueux en faveur de la liberté d’expression et du droit à la dissidence politique », Snowden a déclaré aux journalistes.

Cependant, l’érosion de la gouvernance semi-autonome de Hong Kong a suscité des questions sur l’avenir de la liberté d’expression là-bas et sur la façon dont les gens garderont vivant le souvenir du mouvement sur la place Tiananmen.

En Chine continentale, la place Tiananmen et d’autres mots et expressions liés au mouvement pro-démocratie, ainsi que des articles et des pages Wikipédia associés aux événements de 1989, ont été censurés.

Cette année, Microsoft a été critiqué lorsque son moteur de recherche Bing n’a pas réussi à renvoie les résultats de la recherche d’images populaire « Tank Man », qui est le surnom de la photo emblématique de Stuart Franklin d’un manifestant bloquant le chemin de trois chars au milieu de la place Tiananmen. Tank Man a longtemps été un symbole de résilience pour le mouvement pro-démocratie. Aux États-Unis, au Royaume-Uni et à Singapour, l’image a disparu de Bing ; Microsoft a blâmé « l’erreur humaine ».

Une partie de l’importance de la commémoration de la place Tiananmen dans le parc Victoria chaque année est son défi à la censure et au contrôle du continent. « Les Hongkongais sont toujours de notre côté et veulent se battre pour la démocratie », a déclaré Chow à la BBC. « Hong Kong permet l’expression politique », a-t-elle ajouté. « Les laissons-nous [the Chinese government] utiliser leurs « lignes rouges » pour changer notre principe de base ? »

A Taïwan voisin, l’anniversaire de la place Tiananmen est également utilisé comme une occasion de défier la Chine. La présidente taïwanaise Tsai Ing-wen a posté sur Facebook : « Nous n’oublierons pas non plus les jeunes qui se sont sacrifiés sur la place Tiananmen ce jour-là il y a 32 ans, et cette année-là, les amis de Hong Kong qui pleurent toujours le 4 juin à la lueur des bougies. . » Au cours des années précédentes, les gens ont également commémoré l’anniversaire avec des manifestations à Taïwan en solidarité avec le peuple de Hong Kong.

Les critiques de la loi chinoise sur la sécurité nationale à Hong Kong et des arrestations de l’année dernière craignent que les normes de censure de la Chine continentale ne transforment la culture et les libertés sur l’île. Cependant, les militants se sont montrés implacables et intrépides face aux nouvelles autorités, et les organisateurs pro-démocratie, à Hong Kong et en exil, continuent de publier en ligne et de partager leurs points de vue dissidents.

« Beaucoup demandent si la veillée va disparaître. Mais je pense que nous persistons depuis plus de 30 ans », a déclaré Chow. « C’est plus ou moins dans l’ADN des Hongkongais maintenant. »