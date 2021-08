La répression de la spéculation immobilière par la Chine uniformise les règles du jeu : CapitaLand

Le crédit facile est de moins en moins disponible sur le marché immobilier chinois, mais Andrew Lim de CapitaLand Group a déclaré que les entreprises prudentes sur le plan budgétaire pourraient en bénéficier.

« Dans le climat actuel où d’autres entreprises peuvent être plus confrontées à des défis fiscaux sans accès au crédit, nous sommes désormais en mesure d’uniformiser les règles du jeu », a déclaré Lim, directeur financier du groupe CapitaLand, à « Squawk Box Asia » de CNBC le Mardi. « Nous voyons certainement ces opportunités émerger et cherchons en quelque sorte comment nous pouvons en tirer le meilleur parti. »

La Chine est un marché important pour CapitaLand et représente environ 40% du portefeuille du géant immobilier basé à Singapour, selon sa dernière mise à jour commerciale. La société prétend être « l’un des premiers acteurs étrangers de l’immobilier en Chine », avec un portefeuille de plus de 200 propriétés dans plus de 40 villes chinoises.

Les autorités chinoises tentent depuis des mois de refroidir le marché immobilier du pays en réprimant la spéculation. L’une des entreprises à l’honneur est le grand promoteur immobilier China Evergrande Group, qui s’efforce de résoudre sa situation d’endettement.

En juillet, le ministère chinois du Logement a déclaré que le pays vise à éliminer les irrégularités dans son secteur immobilier d’ici trois ans.