La répression de la Chine contre Didi est un rappel que Pékin est aux commandes

En moins d’une semaine, la principale plateforme de covoiturage de Chine, Didi, est passée du statut de chouchou des investisseurs avec un premier mégabucks à Wall Street à la plus grande nouvelle cible des efforts rapides de Pékin pour apprivoiser l’industrie Internet du pays. Le dernier front du blitz réglementaire est la confidentialité et la cybersécurité. Les consommateurs chinois sont devenus de plus en plus soucieux de leur vie privée ces dernières années, et les autorités se sont particulièrement intéressées à la protection des plateformes, comme celle de Didi, qui traitent des informations sensibles telles que les emplacements. Mais les mesures prises par Pékin contre Didi – arrêter les inscriptions de nouveaux utilisateurs, puis les commander dans les magasins d’applications en l’espace de deux jours – se distinguent à la fois par leur rapidité et par leur arrivée si tôt après l’introduction en bourse de l’entreprise la semaine dernière. Ils envoient un message clair aux entreprises chinoises au sujet de l’autorité du gouvernement sur elles, même si elles opèrent à l’échelle mondiale et que leurs actions se négocient à l’étranger. Et ils rappellent aux investisseurs internationaux dans les entreprises chinoises les boules de courbe réglementaires qui peuvent parfois se précipiter sur leur chemin. Ne perdant pas de temps, le régulateur Internet chinois annoncé lundi matin que les inscriptions des utilisateurs sur trois autres applications chinoises étaient suspendues – également, comme avec Didi, pour permettre aux responsables de procéder à des examens de cybersécurité. Les deux sociétés à l’origine de ces applications ont récemment coté leurs actions aux États-Unis.

Les inquiétudes concernant la protection des données ont augmenté des deux côtés du Pacifique alors que les relations entre la Chine et les États-Unis se sont détériorées ces dernières années. Alors que les deux puissances rivalisent pour des avantages économiques, militaires et technologiques, elles ont chacune cherché à s’assurer que les informations numériques de leurs entreprises ne glissent pas entre les mains de l’autre, même lorsque les affaires se déroulent au-delà des frontières. Pékin n’a pas précisé quels problèmes spécifiques de sécurité et de confidentialité – passés ou potentiels – ont conduit les régulateurs à s’opposer à Didi. Mais sous loi chinoise, les examens de cybersécurité sont un problème de sécurité nationale, ce que les responsables n’ont pas manqué de souligner en annonçant vendredi leur examen de Didi. Les tensions avec les États-Unis ont probablement motivé les responsables chinois à accorder une attention particulière à Didi et à son introduction en bourse à New York, a déclaré Angela Zhang, directrice du Center for Chinese Law de l’Université de Hong Kong. En cette période d’antagonisme, la vente d’actions aux États-Unis a inévitablement suscité des inquiétudes à Pékin quant à la protection des trésors de données chinoises de Didi, a déclaré le professeur Zhang. Autre facteur, a-t-elle dit : la montée du nationalisme chez les internautes chinois. Le week-end dernier, après que les régulateurs chinois ont interrompu les inscriptions de nouveaux utilisateurs, Didi a tenté de dissiper les rumeurs selon lesquelles il aurait transmis des données aux États-Unis à la suite de son inscription. « Cela exerce également en partie une pression sur les régulateurs pour qu’ils agissent, et leur donne également la légitimité d’agir », a déclaré le professeur Zhang.

Outre Didi, les deux sociétés dont les plates-formes sont actuellement soumises à un examen de cybersécurité sont Full Truck Alliance, dont les applications connectent les clients de fret et les chauffeurs de camion, et Kanzhun, qui gère une plate-forme de recherche d’emploi appelée Boss Zhipin. La flambée du marché boursier aux États-Unis a amené de nombreuses autres entreprises chinoises, dont l’application d’épicerie Dingdong et le site de questions-réponses Zhihu, à y entrer en bourse ces derniers mois. Mais Didi est de loin le plus important. Avec 377 millions d’utilisateurs actifs par an en Chine et des services dans 16 autres pays, la société a été célébrée en Chine comme un champion technologique local, surtout après avoir vaincu Uber et acheté les opérations chinoises de son rival en 2016. Un représentant de Didi a refusé de commenter questions réglementaires lundi. La répression de la Chine contre les titans de l’Internet du pays a commencé à s’accélérer après l’introduction en bourse déjouée de Ant Group l’année dernière, le géant de la fintech et société sœur d’Alibaba. Comme Didi, Ant avait procédé à une cotation des actions malgré des antécédents de problèmes réglementaires en Chine, bien qu’Ant se préparait à coter à Shanghai et à Hong Kong, pas à New York.

Depuis lors, Didi a à peine évité l’examen minutieux de l’industrie d’Internet alors qu’elle se préparait à devenir publique. Fin mars, les régulateurs du marché de la mégapole méridionale de Guangzhou l’a convoqué et neuf autres sociétés impliquées dans le secteur des voyages et de la livraison et leur a ordonné de se livrer une concurrence loyale et de ne pas utiliser les informations personnelles des consommateurs pour leur facturer des prix plus élevés. Le mois suivant, Didi était l’une des quelque trois douzaines de sociétés Internet chinoises traînées devant les régulateurs et sommées d’obéir aux règles antimonopoles. Puis, en mai, les régulateurs des transports ont rencontré Didi et d’autres plateformes et leur ont demandé de garantir l’équité et la transparence en matière de tarification et de revenus des chauffeurs.

Didi a déposé des documents préliminaires d’introduction en bourse auprès de la Securities and Exchange Commission le 10 juin. Le reste du processus d’inscription s’est terminé à une vitesse fulgurante et, mercredi, les actions de Didi ont commencé à être négociées à la Bourse de New York. Mais deux jours plus tard, le régulateur chinois de l’Internet a annoncé que Didi ne serait pas autorisé à enregistrer de nouveaux utilisateurs pendant que les autorités procédaient à un examen de la cybersécurité. Les règles du gouvernement pour ces examens, qui ont été promulguées l’année dernière, font partie du cadre chinois de contrôle des risques de sécurité associés aux produits et services utilisés par les grandes entreprises technologiques. Le lendemain, un cadre de Didi a écrit sur la plate-forme sociale Weibo qu’il avait vu des rumeurs disant que parce que la société était devenue publique à New York, elle devait transmettre les données des utilisateurs aux États-Unis. L’exécutif a déclaré que Didi stockait toutes ses données chinoises sur des serveurs en Chine et que la société se réservait le droit de poursuivre quiconque dirait le contraire. Le message a été republié sur le compte officiel Weibo de Didi 16 minutes plus tard, avec le commentaire : « Nous espérons que tout le monde évitera de répandre et de croire aux rumeurs ! Dimanche soir, le régulateur Internet a publié une autre déclaration laconique, celle-ci ordonnant l’application de Didi hors des magasins mobiles en Chine pour des problèmes non spécifiés liés à la collecte de données utilisateur. Ce n’est pas la première fois qu’une application sous la pression des autorités chinoises est supprimée des magasins mobiles, bien que dans de nombreux cas, les applications aient été réintégrées par la suite. En 2018, deux plates-formes vidéo populaires, Kuaishou et Huoshan, ont disparu des magasins d’applications après qu’un radiodiffuseur d’État les a accusées de glorifier une grossesse précoce. Huoshan est dirigé par la société mère de TikTok, ByteDance.