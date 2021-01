PALO ALTO / NEW YORK: Au moment où les entreprises de médias sociaux ont pris des mesures contre les utilisateurs et les groupes qui ont déclenché le siège de Capitol Hill cette semaine, aboutissant à la suspension des comptes du président américain Donald Trump, il était trop peu trop tard.

Pendant des semaines, le contenu des grandes plateformes technologiques Facebook Inc, Twitter Inc et YouTube d’Alphabet Inc, ainsi que les réseaux sociaux marginaux, ont annoncé mercredi la prise d’assaut du Capitole américain qui a fait cinq morts.

Dans une publication Facebook identifiée par le groupe de défense en ligne Avaaz, une illustration de Trump tenant une mitrailleuse devant la Maison Blanche est accompagnée des mots «Venez et prenez-le». Un autre a dépeint Trump comme l’Oncle Sam avec un texte paraphrasant le président: «Je te veux à Washington DC le 6 janvier. Ça va être SAUVAGE.

Après la violence, les utilisateurs sociaux de droite sur des plateformes plus petites ont raconté l’histoire avec des vidéos du siège à de nouveaux publics plus grands, tandis que les principaux sites montraient des utilisateurs partageant de fausses déclarations sur les troubles et des groupes dédiés à «Stop the Steal». Le slogan fait référence à la croyance des partisans pro-Trump, encouragée par lui sans fournir de preuves, que l’élection du 3 novembre était frauduleuse en faveur du démocrate Joe Biden.

Facebook a déclaré avoir «supprimé le contenu et les comptes qui enfreignaient nos politiques contre l’incitation à la violence et les organisations dangereuses dans la période précédant le 6 janvier» et qu’il continuait de surveiller et de supprimer les contenus dangereux.

Une porte-parole de Twitter a déclaré que la société avait «pris des mesures coercitives sur des milliers de comptes qui tentaient de saper la conversation publique et de nuire au monde réel».

Vendredi, Twitter a suspendu définitivement le compte de Trump et également suspendu les comptes appartenant à des fans au vitriol de Trump, notamment Ron Watkins, qui a aidé à gérer le tableau d’images peu réglementé 8kun, qui abrite de nombreux messages récents appelant à la violence.

YouTube a déclaré qu’il supprimait le contenu qui enfreignait le règlement de sa communauté.

‘COMME ISIS LE FAIT’

Les experts en désinformation ont déclaré que si les grandes plateformes permettaient aux racistes radicaux, aux passionnés de violence et aux théoriciens du complot de rassembler un large public, les principaux influenceurs ont appris ce qu’ils pouvaient faire.

« Vous vous retrouvez avec une forme très diluée de contenu sur la grande plate-forme, et le plus radical est ailleurs, comme le fait ISIS », a déclaré Alex Stamos, l’ancien responsable de la sécurité de Facebook qui dirige un programme de Stanford exposant la désinformation. Il faisait référence aux militants de l’État islamique.

Le contenu grand public «est difficile à revendiquer comme inapproprié, car il dit« venez à un rassemblement ». Apportez ceci et apportez cela, «préparez-vous à gronder», est sur 8kun et Parler, et les éléments opérationnels sont sur Telegram », a déclaré Stamos.

Même après des purges majeures de comptes et de groupes, il a été facile pour les opérateurs de réapparaître avec de légères modifications, telles que l’échange de «repère» pour «Q», a déclaré Daniel Jones, ancien analyste du FBI et membre du Sénat qui dirige la société de recherche à but non lucratif Advance Démocratie Inc.

Mercredi, un tweet qui a transformé l’un des premiers messages du «Q» anonyme il y a trois ans en un appel à l’action, «Mes compatriotes américains, la tempête est à nos portes», a obtenu 16 000 retweets.

Avant que Facebook ne supprime sa page mardi soir, Red-State Secession avait exhorté ses près de 8 000 abonnés à trouver les adresses personnelles des responsables qui «avaient aidé à voler les élections».

Il est lié à un site Web qui a déclaré la semaine dernière qu’une «deuxième révolution américaine» commencerait le 6 janvier et a exhorté ses partisans à suivre ses comptes sur les plateformes de médias sociaux plus permissives Gab et Parler «avant que nous ne soyons supprimés».

Le groupe a déclaré par e-mail que sa page Facebook et son blog «promeuvent la séparation pacifique des États bleus et des États rouges» et que Facebook a réagi de manière excessive.

Les groupes d’extrême droite qui sont apparus lors de l’émeute maintiennent une présence en ligne vigoureuse sur des plateformes numériques telles que Parler, Gab, MeWe, Zello et Telegram, et dans certains cas, ont discuté de l’utilisation de foules écrasantes pour entrer dans le Capitole, a déclaré Jared Holt, chercheur en désinformation à le Conseil atlantique.

MeWe a déclaré que les «incitateurs à la violence» n’étaient pas les bienvenus sur sa plateforme. Il a refusé de divulguer les mesures qu’il avait prises autour de la manifestation.

Le PDG de Gab, Andrew Torba, a déclaré par courrier électronique: «Aucune des plates-formes que vous avez répertoriées, y compris Gab, n’est utile pour l’organisation de tout type.»

Zello, Telegram et Parler n’ont pas répondu aux demandes de commentaires.

MACHINE DE RECRUTEMENT

Les selfies pris au Sénat et les diffusions en direct diffusées depuis les bureaux des législateurs ont servi de marketing pour recruter de nouveaux abonnés et, dans certains cas, gagner de l’argent.

«Tandis que les extrémistes sur le terrain se livraient en direct et se vantaient du chaos, ils créaient de minute en minute des communautés en ligne d’extrême droite regroupant leur contenu et applaudissant leurs efforts», a déclaré Holt.

Le Southern Poverty Law Center a documenté au moins cinq comptes sur la plate-forme vidéo DLive basée sur la blockchain qui a retransmis en direct la manifestation de mercredi, dont deux qui ont participé au rassemblement dirigé par la suprématie blanche «Unite the Right» à Charlottesville, en Virginie, en 2017.

L’un d’eux, un provocateur nommé Tim Gionet et connu sous le nom de Baked Alaska, a été retransmis en direct depuis l’intérieur d’un bureau du Capitole. Il a rapporté au moins 222 $ de pourboires des téléspectateurs via DLive pendant l’après-midi, selon le rapport.

Il a fait la promotion de son contenu auprès de ses abonnés sur Instagram et Facebook jusqu’à ce que la société ait désactivé ses comptes mercredi.

DLive a déclaré jeudi avoir suspendu trois comptes, interdit deux autres et supprimé définitivement plus de 100 émissions. Les dons et les abonnements payés seront remboursés, a-t-il ajouté.

Fuentes et Gionet n’ont pas répondu aux demandes de commentaires.