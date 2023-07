La répression de Benidorm contre les marchands de lits de bronzage après la guerre entre les Britanniques et les habitants au sujet des chaises longues sur la plage éclate

Les marchands de SUNBED à Benidorm font face à une nouvelle répression sévère après qu’une guerre a éclaté entre les Britanniques et les habitants au sujet des chaises longues sur la plage.

Les chefs de conseil espagnols ont déclaré qu’ils seraient durs avec les récidivistes après que des photos d’habitants essayant de battre des touristes britanniques en installant leurs transats au milieu de la nuit soient apparues.

Les habitants de Benidorm ont été aperçus en train d’installer leurs transats pendant la nuit Crédit : Solarpix

Les responsables ont déclaré que ceux qui tentaient de réserver une place à la plage faisaient face à une répression sévère Crédit : Solarpix

Les habitants essayaient de trouver une bonne place à la plage Crédit : Solarpix

Des images incroyables publiées hier montraient des habitants saisissant les meilleurs endroits au bord de la mer avant l’aube alors que de nombreux vacanciers étaient encore en train de faire la fête ou de ronfler au lit.

Les photos montraient des amoureux de la plage décrits comme des habitants de Benidorm installant de grands parasols et des transats pour obtenir les meilleurs endroits pour profiter du soleil lorsqu’il se levait.

Les chefs de conseil ont déclaré qu’ils étaient conscients du problème – et ont insisté police ont reçu le pouvoir d’enlever les objets abandonnés sur le sable où cela crée un conflit.

Cependant, ils ont nié que les lève-tôt espagnols essayaient délibérément de priver les vacanciers britanniques des meilleurs spots de plage.

Monica Gomez, conseillère pour les plages et l’environnement de Benidorm, a admis que certains Espagnols revendiquaient traditionnellement les premières places du littoral dès 6 heures du matin après la présence des nettoyeurs.

Mais dans ses premiers commentaires sur la controverse, elle a affirmé que certains de ceux qui s’installaient avant l’aube se promenaient tôt le matin le long de la plage avant que la chaleur n’arrive, plutôt que de rentrer chez eux ou dans leur hôtels pour retourner au lit ou prendre le petit déjeuner.

Elle a déclaré après avoir vu les photos de la soi-disant guerre des plages de Benidorm: «Traditionnellement, il y a des gens qui se lèvent très tôt pour s’assurer qu’ils obtiennent une place sur le devant de la plage la plus proche du rivage et y restent toute la matinée à profiter de la mer.

« Cela se produit à Benidorm ainsi que dans d’autres lieux de villégiature.

«Ici, il y a des cas de personnes qui sortent leurs parasols et leurs chaises longues après la fin du nettoyage de la plage vers 6 heures du matin, puis se promènent le long de la plage avant que le soleil ne devienne trop fort.

«Il y a aussi des gens qui déposent leurs affaires à cette heure matinale et rentrent chez eux, et c’est quelque chose qui n’est pas autorisé.

« Les règlements signifient que la section locale police ont le pouvoir d’agir lorsque des objets sont laissés sur la plage de cette manière et cela conduit à des conflits entre les baigneurs et ils agissent toujours lorsque cela est nécessaire afin de servir de médiateur et d’essayer de résoudre les différends pour s’assurer que les deux parties peuvent profiter d’une bonne journée sur le sable.

« S’il est prouvé que quelqu’un a abandonné son parasol ou sa chaise longue, la police a le pouvoir de l’enlever.

« Généralement, les objets sont laissés sur la plage elle-même, par l’un des points d’entrée ou par la tour des sauveteurs.

«Cela signifie que lorsque la personne concernée va la chercher, elle peut être informée que c’est quelque chose qu’elle ne devrait pas faire, elle peut donc être invitée à ne pas le répéter.

«Nous faisons toujours appel à la responsabilité personnelle des gens afin que nous exercions tous une utilisation correcte de nos plages et en profitions.

« Cependant, si les gens persistent dans ce genre de comportement où ils abandonnent les transats et les parasols et génèrent des conflits avec les autres utilisateurs de la plage, la police peut les sanctionner pour une réitération d’une pratique qui n’est pas autorisée. »

Elle a ajouté : « Il faut garder à l’esprit qu’il n’est pas toujours facile de déterminer quand des affaires ont été abandonnées car il y a des gens qui profitent des températures plus fraîches du petit matin pour aller se balader et dans ce cas on ne parle pas d’un ‘abandon’ qui peut être sanctionné.

« Les gens qui se lèvent si tôt ne le font pas dans le but de priver délibérément les vacanciers britanniques des meilleurs spots en première ligne de plage, loin de là.

« Dans Espagne il y a des gens qui se lèvent traditionnellement très tôt pour aller à la plage, ce qui signifie que d’autres qui arrivent plus tard, comme d’autres Espagnols, des touristes britanniques ou des personnes de toute autre nationalité, doivent choisir des endroits plus éloignés du rivage.

“Heureusement, les plages de Benidorm sont grandes et confortables et disposent de superbes équipements, ce qui signifie qu’elles n’ont pas besoin d’être sur le rivage pour profiter d’une magnifique journée à la plage.”

Le mois dernier, un vacancier a été décrit comme le « roi des ramasseurs de lits de bronzage » après avoir été filmé en train de sprinter vers les transats d’une station balnéaire espagnole avant de jeter cinq serviettes alors que d’autres se précipitaient pour un espace.

Le reste des vacanciers n’avait aucune chance alors qu’il sautait dans la rangée de sièges avec ses serviettes prêtes.

Un Britannique a filmé des scènes décrites comme un « pire cauchemar » lorsque des vacanciers à Majorque se sont précipités pour attraper des chaises longues pour une journée au bord de la piscine.

Alors qu’un couple de « guerriers des lits de bronzage » a reçu l’ordre de « retourner au lit » après avoir été surpris en train de désempiler les transats dans un complexe afin qu’ils puissent poser leurs serviettes avant tout le monde.

Et le roi des amateurs de lits de bronzage a expliqué à The Sun Online comment toujours emballer les meilleures chaises longues au bord de la piscine en vacances.